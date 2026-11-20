ADVERTISEMENT

După ce a terminat pe ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor, România și-a aflat adversara de la barajul din luna martie, când se va lupta pentru menținerea în Liga B. „Tricolorii” lui Hagi vor înfrunta Estonia în dublă manșă, , iar cel de-al doilea la București. însă unul dintre ei atrage atenția. Este vorba despre tânărul Patrik Kristal, care, deși este cotat la doar 175.000 de euro, are deja 20 de meciuri la naționala mare și este cel mai tânăr fotbalist din istoria Nations League.

Patrik Kristal, diamantul neșlefuit al Estoniei

Născut pe 12 noiembrie 2007, Patrik Kristal abia a împlinit vârsta de 19 ani. Cu toate acestea, el are mai multe selecții la naționala Estoniei decât a adunat, spre exemplu, Vlad Dragomir la naționala României până la 27 de ani. Mijlocașul lui FC Thun are deja 20 de selecții, după ce a debutat încă de la 16 ani și 301 zile, devenind astăzi cel mai tânăr jucător care a evoluat vreodată pentru Estonia, dar și cel mai tânăr jucător din istoria Ligii Națiunilor, după ce și-a făcut debutul într-un meci cu Suedia.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Patrik a debutat și în prima ligă din Estonia la o vârstă extrem de fragedă, mai exact 14 ani și 245 de zile. Levadia Tallinn a fost echipa pentru care a jucat un prim meci la seniori, în iulie 2022. După care, surprinzător, Levadia l-a cedat doi ani mai târziu pentru o sumă de doar 3.000 de euro la Paide Linnameeskond, o altă formație de pe prima scenă a fotbalului eston. Kristal a impresionat instant aici și la doar 16 ani a reușit să înscrie 8 goluri și să dea 8 pase de gol în 37 de partide în toate competițiile. În acel sezon, din 6 meciuri jucate în preliminariile UEFA Conference League, tânărul mijlocaș a reușit să dea un gol și să ofere 3 assisturi pentru colegii săi.

Kristal aparține de FC Koln, din Bundesliga, dar joacă în prima ligă din Elveția

După acel sezon incredibil, cota sa a ajuns la 300.000 de euro. Contractul său cu Paide s-a încheiat, iar el a semnat liber de contract cu echipa a doua a celor de la FC Koln. Pentru formația din Liga a 4-a din Germania el a evoluat în 43 de meciuri și a dat 4 pase de gol, iar recent a fost împrumutat în Elveția, la FC Thun, pentru a prinde experiență și poate, în viitor, să ajute echipa mare a „țapilor”, care evoluează în Bundesliga.

ADVERTISEMENT

Patrik a bifat deja 7 meciuri în tricoul elvețienilor, însă lipsa sa de experiență s-a observat într-un meci din UEFA Conference League, în care a văzut cartonașul roșu direct într-un meci cu Twente, încheiat cu victoria cu 4-1 a olandezilor. În acțiunea din luna noiembrie a naționalei, Patrik a fost integralist pentru Estonia în ambele meciuri și chiar a reușit să marcheze primul său gol la națională, deschizând scorul în fața Bulgariei. Scorul final a fost 2-1 pentru Estonia, care și-a asigurat barajul cu două victorii în ultimele două meciuri. Un detaliu interesant este că tatăl său, Marko Kristal, este fost internațional estonian cu nu mai puțin de 143 de apariții pentru națională.