El e puștiul surpriză luat de Nuno Campos în Polonia! Dinamo, aproape de un nou transfer

ADVERTISEMENT

Dinamo pregătește o vară plină de schimbări. După eșecul din barajul pentru calificarea în UEFA Conference League, clubul din Ștefan cel Mare a renunțat la Zeljko Kopic și l-a numit pe Nuno Campos în funcția de antrenor principal, . În contextul mai multor despărțiri din lot, conducerea dinamovistă lucrează și la întărirea echipei prin noi transferuri.

El e puștiul surpriză luat de Nuno Campos în Polonia

Kennedy Boateng, Eddy Gnahore, Jordan Ikoko, Georgi Milanov și Valentin Țicu se numără printre fotbaliștii care au plecat în această vară de la Dinamo. La capitolul veniri, formația din Ștefan cel Mare a punctat prin aducerea lui Ianis Doană (18 ani), Adrian Manole (19 ani) și . Pe lângă cei trei, „câinii” vor avea în cantonament un alt jucător tânăr.

ADVERTISEMENT

Dinamo a decolat joi seara, pe 18 iunie, spre Polonia, acolo unde noul antrenor, Nuno Campos, va conduce cantonamentul de vară, în perioada 18 iunie – 2 iulie. Interesant este faptul că tehnicianul portughez va avea sub comanda sa și un nume nou: Luca Fudulache. De meserie fundaș central, jucătorul a fost format de academia celor de la Viitorul Onești.

Cine este Luca Fudulache

Luca Fudulache (19 ani) este un produs al echipei Viitorul Onești, club alături de care a evoluat în Liga 3 în ultimele trei sezoane. În ciuda vârstei, fundașul central a fost titular, iar în primele tururi ale Cupei României de anul trecut a reușit să marcheze un gol contra Aerostar Bacău.

ADVERTISEMENT

Cantonamentul din Polonia este o șansă importantă pentru Luca Fudulache; dacă va convinge, cel mai probabil, Dinamo îi va oferi un contract profesionist. Rămâne de văzut dacă fundașul va da randamentul scontat, iar formația din Ștefan cel Mare va decide să îl păstreze în lot pentru stagiunea ce bate la ușă.