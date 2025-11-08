El e românul care a scris istorie la Borussia Dortmund: „A plătit 500.000 de mărci pentru patru săptămâni de antrenamente!”

ADVERTISEMENT

În vara lui 1981, Marcel Răducanu se refugia în Germania de Vest, după un meci disputat de echipa națională, iar după un an de suspendare, a semnat cu Borussia Dortmund. Andrei Vochin a vorbit la OLDIES BUT GOLDIES despre perioada incredibilă petrecută în Germania de mijlocașul român, dar și despre modul în care acesta este văzut la Dortmund.

Cine este românul care a scris istorie la Borussia Dortmund

Marcel Răducanu a petrecut șase sezoane la Borussia Dortmund, unde a marcat 31 de goluri în cele 163 de partide disputate în campionat. Mijlocașul român a lăsat o amprentă uriașă asupra clubului, fiind văzut drept o legendă a Borussiei. „Bild a dat acum doi ani un top 50 al celor mai mari fotbaliști din istoria Borussiei Dortmund, iar el este în acest top.

Cât de mare a fost? S-a dus la Dortmund în situația în care atunci aveau voie să joace doar doi străini într-o echipă. După 11 luni, cât timp nu a avut voie să joace, i s-a dat direct tricoul cu numărul 10. Era liderul echipei Borussia Dortmund”, a afirmat Andrei Vochin la OLDIES BUT GOLDIES.

Care a fost marele ghinion din cariera lui Marcel Răducanu

Andrei Vochin a vorbit și despre marele ghinion din cariera lui Marcel Răducanu: faptul că echipele pentru care acesta a evoluat au avut succes după plecarea sa. „A fost un mare ghinionist din acest punct de vedere. S-a dus la Dortmund în 1981, în 1986, când Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni, el se bătea la retrogradare, el i-a salvat într-un baraj. Era un fel de Maradona pentru ei. Pleacă de la Dortmund în ultimii trei ani de carieră, la FC Zurich, Dortmund își revine și câștigă Cupa Germaniei.

Pleacă din echipa națională în 1981, naționala se califică în 1990 și el este chemat, după revoluție, într-un cantonament la Munchen, s-a antrenat cu ei vreo trei zile. A fost ghinionist, după ce pleca de la echipă, se câștiga ceva. Norocul vieții lui a fost că el era iubit peste tot. La Steaua, Iordănescu și Dumitru erau respectați, dar pe Marcel Răducanu îl iubea lumea. La Dortmund a fost același lucru, ‘Zidul Galben’ îi striga numele de la încălzire”, a declarat jurnalistul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a ajuns Marcel Răducanu la Borussia Dortmund. Poveste fabuloasă

După sosirea în Germania, Marcel Răducanu s-a antrenat și a semnat un precontract cu Hannover 96, o divizionară secundă la acea vreme, iar din acest motiv Borussia Dortmund a fost nevoită să plătească o sumă importantă pentru a-l aduce. „El a semnat un precontract cu Hanovra. S-a dus la antrenament, i-a uimit pe cei de acolo. A aflat Dortmund de chestia asta și cei de la Dortmund au zis ‘Nu, vii la noi’.

A spus ‘Păi domnule, am semnat cu Hanovra’, i-au zis ‘Lasă că ne descurcăm noi cu Hanovra’. Și pentru 3-4 săptămâni de antrenamente la Hanovra, Dortmund a plătit jumătate de milion de mărci Hanovrei să-i dea drumul să plece. 525.000 de mărci a fost prețul pentru cele patru săptămâni. Se consideră că e una dintre cele mai mari, dacă nu poate cea mai mare, afacere din istoria clubului Hanovra, unde joacă acum Virgil Ghiță”, a spus Andrei Vochin.

Pe cine a iubit mai mult Marcel Răducanu: Steaua sau Borussia Dortmund?

a evoluat pentru doar trei cluburi în carieră, Steaua, Borussia Dortmund și FC Zurich. Acesta a jucat timp de nouă ani la nivel de seniori pentru gruparea din Ghencea, iar consideră că Steaua rămâne echipa de suflet a mijlocașului: „Sincer, nu l-am întrebat, dar, din descrierile lui, cred că a iubit mai mult Steaua, pentru că e perioada lui de început, iar Dortmundul l-a respectat mai mult, pentru că l-a făcut cu adevărat fotbalist profesionist”.