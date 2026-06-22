El e românul care „a vândut” secretele Uruguayului celor din Capul Verde. Analiza completă a echipelor africane de la CM 2026

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Mario Marinică (61 de ani) și-a petrecut ultimii ani la selecționatele mai multor naționale din Africa, precum Malawi, Liberia, iar Antrenorul român a dat piept cu unele dintre formațiile participante la turneul final, însă este foarte bine informat despre toate echipele prezente. El a realizat o analiză amănuțită pentru FANATIK în ceea ce privește echipele care pot face o surpriză plăcută în fața granzilor din Europa și America de Sud.

Mario Marinică, analiză amănunțită despre naționalele africane la Campionatul Mondial

Domnule Mario Marinică, ce echipă africană v-a surprins cel mai mult la Mondiale?

– Nu pot să zic că m-au surprins pentru că le cunosc foarte bine, atât la nivel de cluburi, cât și la nivel de prime reprezentiv. Deci pentru mine nu este nicio surpriză. Mă așteptam ca Insulele Capului Verde să facă o performanță bună și cred că se vor califica din grupe. Îl cunosc foarte bine și pe selecționerul Bubista. Chiar l-am ajutat cu niște informații și puțin scouting. Am ținut legătura cu cei din Paraguay, unde am făcut scouting, și i-am dat o analiză amănunțită pentru Uruguay, care era următorul lor adversar de la acea vreme. Se pare că ajutorul meu a fost de folos pentru

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Mi-a plăcut mult Joao Paolo și uite că i-a ieșit cu el fundaș stânga. Au reușit să anihileze o echipă atât de puternică precum Spania, care însă are probleme să marcheze. A făcut un 0-0 cu Egipt în pregătiri, în condițiile în care au avut și un jucător eliminat egiptenii. Mă aștept ca Insulele Capului Verde să se califice cu 3-4 puncte, chiar să nu piardă niciun meci, să scoată câte un rezultat de egalitate.

De ce Africa de Sud se califică des la turneele finale, însă nu reușește performanțe bune

Care sunt echipele care au dezamăgit cel mai mult?

– Cred că Africa de Sud, fosta noastră adversară din calificările pentru Mondiale, și Tunisia, pentru că nici ei nu au arătat mare lucru. Și Algeria mi s-a părut destul de slabă, nu a avut niciun șut pe poartă în fața Argentinei, care îi putea marca mai mult de trei goluri. Eu am avut cu Zimbabwe de curând un meci cu ei și ne-au bătut cu 3-1, dar s-a văzut că au niște carențe destul de mari pe care și noi le-am exploatat. Sunt destul de greoi în exprimare cei din Africa de Sud, dar le urez succes, mai ales că îl cunosc bine și pe selecționerul lor Hugo Broos. Au reușit un rezultat de egalitate și cred că i-au surprins puțin pe cehi, când au egalat pe final. Șansele de calificare au mai crescut, dar cred că dintre cele 10 selecționate africane, Africa de Sud are cele mai mici șanse de calificare.

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Spuneați că distanțele sunt foarte mari în Africa și e complicat pentru echipele naționale din punctul ăsta de vedere. A afectat asta și prestația de la Mondiale?

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– Africa de Sud se bazează pe jucători din campionatul intern și ăsta e un avantaj pentru că mai pot amâna meciurile. Ei de-asta se califică la fiecare turneu final. Au omogenitate și sunt în mare parte jucători de la primele trei echipe: Orlando Pirates, Kaizer Chiefs și Mamelodi Sundowns, care a câștigat Cupa Campionilor Africii.

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Păi la meciurile de calificare sunt jucători care călătoresc și 28 de ore și îți ajung în ziua meciului. E normal să creeze probleme, chiar dacă au intrat în cantonament pentru Mondiale mai devreme. Timpul este scurt. Sunt numai anumite rute care pot deservi anumite țări din Africa. Nu există zboruri directe regulate între țări. Majoritatea sunt prin Etiopia și sunt 10-12 ore în plus, e complicat. Pentru Africa de Sud e mai simplu din punctul ăsta de vedere, la fel și pentru cele din nordul Africii precum Maroc, Algeria sau Egipt, sau chiar pentru Coasta de Fildeș. Toate au zboruri directe cu Europa, unde joacă majoritatea fotbaliștilor de valoare care vin la națională. Ai jucătorii la lot în 2-3 ore și, credeți-mă, asta contează foarte mult! Practic poți să pierzi un jucător, să își revină din oboseală după 3 zile. Astea sunt chestiuni care nu se văd.

Naționalele africane au reușit rezultate surprinzătoare! Ce crede Mario Marinică despre RD Congo și Egipt

Cum pot surprinde echipele africane pe cele europene la acest Campionat Mondial și cu ce vin nou?

– Jucătorii sunt imprevizibili pentru că au libertate de exprimare în joc mai mare decât în Europa, care încorsetează jucătorii în sistem încă din perioada junioratului. Formarea e diferită, nu e totul înregimentat, ei sunt lăsați să dribleze, să fie creativi, nu sunt uniformizați. Fotbalul e diferit în Africa. E greu de spus cât de departe vor ajunge echipele și depinde foarte mult și de ce adversari vor întâlni. O echipă de pe primul loc poate juca cu una care a terminat pe locul trei în grupă. Poate vor juca în optimi echipe africane între ele și așa, cu siguranță, va fi cel puțin una în sferturile de finală.

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Congo a reușit să neutralizeze Portugalia lui Cristiano Ronaldo…

– Congo e și nu e o surpriză. Au conexiunea asta cu Franța și diaspora. Majoritatea jucătorilor vin din străinătate, din Premier League și Ligue 1. Îl au pe Bakambu de la Real Betis, Wissa de la Newcastle sau Sadiki la Sunderland, Kayembe la Watford, jucători de zeci de milioane de euro, care joacă de ani de zile la nivel înalt, chiar dacă ei nu s-au mai calificat de foarte mulți ani la Mondiale. Au jucători foarte puternici din punct de vedere fizic, atletici și au capacitate de efort. Cred că Portugalia putea să mai forțeze la 1-0, dar e o echipă cu jucători cu vârstă mai înaintată și probabil nu au vrut să forțeze foarte mult pentru că e un turneu final lung și jucătorii se pot automulțumi, se mai întâmplă.

Ce impresie v-a lăsat Egiptul?

– Au avut niște rezultate bune și în calificări și un joc consistent. Dacă adversarii reușesc să le găsească antidotul lui Marmousch, Trezeguet și Salah va fi foarte greu pentru ei. Noi, când am jucat contra lor în preliminarii, am reușit să îi neutralizăm. Astfel de jucători au nevoie de o fracțiune de secundă să facă diferența. Arată bine din punct de vedere ofensiv, dar are mai multe carențe în apărare. Dacă vor fi puși sub presiune, nu vor mai avea claritate în construcție.

Dar Ghana?

– Sunt jucători tineri și de calitate precum Semenyo de la Manchester City sau Nuamah de la Olympique Lyon. Cred că pot scoate rezultate bune.

Mario Marinică pune lupa pe cele mai bune naționale africane de la turneul final

Cum vi s-a părut Marocul? Au reușit să plece neînvinși în fața Braziliei…

– E o echipă foarte bună, dar nu mai este echipa care ajungea în semifinale la Mondialul din Qatar. Au trecut 4 ani peste jucători și asta se vede. . Am jucat cu Maroc U23… sunt fotbaliști talentați, care joacă la cluburi mari din Europa. Au un program selecție și dezvoltare extrem de sofisticat, dar nu au avut jucători nemaipomeniți în ultima perioadă. Nu prea s-a produs un schimb de generații și toată lumea i-a luat la ochi, pe românește, adversarele îi cunosc și numai vin cu elemente-surpriză precum Insulele Capului Verde, de exemplu. Și Croația a fost în semifinale în 2022, iar Anglia a dominat-o clar.

Senegalul, o prestație onorabilă în fața Franței, văzută de mulți favorită la câștigarea Mondialului…

– Da, din păcate și la ei, ca în cazul celorlalte echipe africane, au conversie foarte redusă când vine vorba de șuturile la poartă: 2-3 pe meci. Foarte puține echipe au mai multe realizări ofensive. Deci au un joc de pase frumos, dar care de multe ori nu este eficient. Mai este o problemă aici. Majoritatea naționalelor africane s-au luat după cele europene și majoritatea joacă doar cu un singur vârf. Dacă jucătorul nu e în formă, nu are cine să marcheze pentru că e nevoie de atacanți foarte buni să fie puși în evidență. Nu sunt Argentina, să îl pună în valoare tot timpul cu mingi pe Messi. Toate echipele copiază asta și se vede.

Coasta de Fildeș joacă un sistem cu doi atacanți…

– Da, și tocmai de-asta cred că pot avea rezultate bune la acest turneu final. Mizez pe Ange Bonny de la Inter, Nicolas Pepe de la Villarreal, Wahi de la Nice. Coasta de Fildeș poate surprinde.