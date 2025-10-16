El e românul care l-a ajutat pe Gică Hagi să antreneze Galatasaray, apoi l-a demis! Întâlnire surpriză cu Erdogan!

Florin Cernat, invitatul special al lui Cristi Coste la FANATIK DINAMO, a povestit cum a ajuns să joace în campionatul Turciei și cum evoluțiile sale au influențat cariera de antrenor a lui Gică Hagi la Galatasaray.

Povestea transferului lui Florin Cernat în Turcia. Victorii cu Galatasaray și Fenerbahce în primul sezon pentru român

la Karabuk în anul 2010, de la Hajduk Split, din Croația. Mijlocașul de creație a fost reticent la început, dar, în cele din urmă, s-a dovedit o alegere inspirată. Cum a decurs transferul, a povestit chiar el la FANATIK DINAMO.

„În Turcia, am ajuns în 2010. Cu oferta a venit un fost jucător de la Hajduk și Fenerbahce, Milan Rapaic. Hajduk intrase într-o perioadă mai puțin bună financiar. Au venit și mi-au zis ‘Florin, uite, nu ne mai permitem. Sunt prea mulți jucători cu salarii mari…’. Eu am spus ‘ok’ și, în momentul acela a venit Milan cu oferta.

Și am mers la Karabuk, nou-promovată. Am fost un pic așa, îndoit. Mă gândeam că mă duc în Turcia, altă țară, nu știam limba… Dar până la urmă m-am dus, oamenii mă voiau acolo. Am făcut un prim an foarte bun, am terminat pe 9. Am câștigat acasă și cu Fenerbahce, și cu Galatasaray în anul acela, cu Beșiktaș am făcut egal”.

Cum l-a ajutat Florin Cernat pe Gică Hagi să devină antrenor la Galatasaray

Într-adevăr, Florin Cernat a avut un start de sezon foarte bun în Turcia. În primele 6 etape la Karabuk a marcat două goluri și a dat patru pase decisive. Iar în runda cu numărul 7, echipa sa a primit vizita lui Galatasaray, antrenată de Frank Rijkaard.

Cernat a făcut un meci excelent, gol din penalty în minutul 3, pasă de gol pentru 2-0 în minutul 11. Galatasaray a redus din diferență prin Barîș Ozbek în minutul 75, dar s-a terminat 2-1 pentru Karabuk. Mai mult, Galatasaray avea să piardă și etapa următoare, 2-4 acasă cu Ankaragucu, iar antrenorul Frank Rijkaard era demis.

Și, în locul lui, . „Deci l-ai ajutat pe Hagi să antreneze Galatasaray”, a observat moderatorul Cristi Coste. „Da, într-adevăr”, a confirmat Florin Cernat la FANATIK DINAMO.

Cum a contribuit Florin Cernat la demiterea antrenorului Gică Hagi de la Galatasaray

Însă influența lui Florin Cernat asupra carierei de antrenor a lui Gică Hagi la Galatasaray a continuat. Dacă mijlocașul român a ajutat la numirea „Regelui”, tot el a contribuit și la demiterea lui Hagi.

„Ca să vezi cum e viața, când am jucat la ei, la Istanbul, în retur, am făcut 0-0. Și atunci cred că l-au demis pe Gică”, și-a amintit Florin Cernat la FANATIK DINAMO.

Statistica îl contrazice, totuși, pe Florin Cernat. Karabuk a remizat la Istanbul, 0-0, cu Galatasaray, dar Gică Hagi nu a fost demis imediat. A mai rezistat alte două partide pe banca turcilor, două partide în care a pierdut 2-3 cu Ankaragucu și 1-2 cu Fenerbahce.

La Rizespor, în liga a doua, dar pe salariu mai mare. Cum a fost dorit de un titan al fotbalului turc

După trei ani la Karabuk, Florin Cernat s-a mutat la Rizespor, antrenată de Mustafa Denizli, un tehnician reputat în Turcia. „Datorită lui m-am dus acolo. El m-a cerut. Eu mai aveam oferte din Turcia, din prima ligă. Rize era în liga a doua. Și Milan (Rapaic) a venit și cu oferta de la Rize. I-am zis că nu merg la liga a doua. ‘Îți dau foarte mulți bani’, mi-a zis. Aveam salariu bun la Karabuk și mă gândeam cât pot să îmi dea ca să mă duc eu în liga a doua”, a mărturisit Florin Cernat la FANATIK DINAMO.

Milan Rapaic i-a aranjat o întâlnire cu patronatului lui Rizespor, la Istanbul. După o negociere de câteva ore, a ajuns la un consens cu Rizespor. „Eu nu-mi doream chiar atât de mult să ajung acolo. Până la Rize, nu jucasem niciodată la liga a doua. Nu voiam, dar am zis ‘Dacă îmi dă atât, mă duc!’ Și a ieșit cu contractul. Au dat și bani pe mine atunci, dacă nu mă înșel. M-am dus înapoi la Karabuk, mi-am luat hainele, seara am avut avion și a doua zi, de dimineață, antrenament la 10, cu Mustafa Denizli”, a mai povestit Florin Cernat.

Cine este Mustafa Denizli

Mustafa Denizli este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria Turciei. Ca jucător, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Altay (1966-1983), dar a evoluat și pentru Galatasaray (1983-1984). De altfel, la Galata și-a început și cariera ca antrenor. Mai întâi ca secund, apoi principal între 1987 și 1989. Primul din cele trei mandate pe banca „cimbom”, încununat cu trofeul de campion în 1988.

Ulterior, a ajuns să le antreneze pe rând și pe cele două rivale, Fenerbahce și Beșiktaș. Cu Fener a luat titlul în 2001, iar cu Beșiktaș a reușit eventul în 2009. „E considerat numărul 2, după Fatih Terim”, a explicat Florin Cernat.

Florin Cernat, față în față cu Recep Tayyip Erdogan

Transferul la Rizespor i-a permis lui Florin Cernat să-l întâlnească și pe Recep Tayyip Ergodan, actualul președinte al Turciei. La vremea respectivă, Erdogan era prim-ministrul țării.

„Erdogan, președintele țării, e de acolo, din Rize. La câteva luni, am avut și o vizită de la el. A venit la noi, în baza de cantonament, a dat mâna cu noi, a stat de vorbă cu noi. Îți dai seama, pentru mine… (n.r. – a fost un eveniment memorabil). Și-a dorit foarte mult să promoveze Rize”, și-a amintit Florin Cernat.