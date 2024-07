El e românul care oferă cireșe și mere gratuit clienților. Poți lua un kilogram fără să plătești nimic

Un român le oferă cireșe și mere gratuit clienților săi. E sezonul fructelor, iar recolta bărbatului a fost una cât se poate de bogată. Iar pentru a încuraja consumul de fructe și legume românești, acesta a venit cu o ofertă inedită.

El e românul care oferă cireșe și mere gratuit clienților

Vara este în toi, iar odată cu ea, fructele și legumele pot fi găsite destul de ușor. Pe de altă parte, unele persoane care nu au de unde alege sunt nevoite să meargă la magazine, .

Să nu uităm că și , ori alte legume poate ajunge la un nivel record. Iată însă că un bărbat din Botoșani a decis să scape de produsele nevândute, într-un mod inedit.

Astfel, bărbatul oferă cireșe și mere gratuit clienților. Acesta are o livadă mare, de două hectare. Iar pentru că recolta a fost bogată, iar vânzările nu au mers prea bine, singura soluție este ca fructele să fie oferite gratuit.

Fostul șef al Poliției Rutiere, Dumitru Zmău, este cel care a venit cu o astfel de ofertă. El are o livadă în zona Curorăni, comuna Mihai Eminescu. Iar cei care ajung în zonă se pot bucura de recoltă în mod gratuit.

Astfel, un kilogram de mere se vinde cu zero lei, spune acesta. Bărbatul spune că deși a depus eforturi suplimentare, merele au fost culese, dar nu se vindeau. Iar ca să nu se strice, aceasta a fost cea mai bună soluție pe care a găsit-o.

„Nu vreau să fac niciun act de bravură. Eu am dat pentru că, o dată nu se vindeau, a doua nu aveam timp să le vând, a treia oară să obișnuim botoșănenii să mai mănânce și fructe românești că acum am văzut niște avocado, l-a cumpărat soția mea Dumnezeu să o ierte, și am vrut să îl mănânc.

Când am tăiat unul, că eu nu mănânc prostii din astea, înăuntru era negru. Și stăteam eu și mă gândeam: uite pe ce dăm noi bani și fructele noastre nu le mănâncă nimeni”, a spus Dumitru Zmău, potrivit .

Clienții pot culege singuri cireșele

Românul nu oferă doar mere, ci și cireșe gratuit clienților. În acest caz însă, cei interesați trebuie să culeagă cireșele. Se pare că omul nu a găsit oameni care să lucreze, astfel că le lasă mână liberă clienților.

Potrivit acestuia, două hectare de cireșe au rămas neculese. Astfel, oamenii pot să vină în livadă și să culeagă atât cât pot, fără niciun leu. Iar oferta e chiar una cât se poate de atractivă.

„Am rămas cu două hectare de cireșe neculese. Două hectare de cireșe. De nu am avut cui să le vând. Am dat drumul în livadă la oameni, să culeagă cireșe din copac și să facă ce știu ei cu ele. Vin oamenii, vin, vin și culeg ei.

Iar acum când se coc prunele astea mai de calitate așa, iar o să scot și o să dau gratuit. Pentru că acum prima serie de fructe și mere de vară se apropie de terminat. Acum intră în coacere fructele de septembrie, cum sunt prunele”, a mai spus bărbatul