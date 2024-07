El e românul din Teleorman care și-a transformat curtea într-un paradis exotic. Are bananieri, dar și palmieri, iar locul arată incredibil

Un român din Teleorman și-a transformat curtea într-un adevărat paradis exotic. Imaginile publicate de acesta au devenit virale pe internet. Se pare că bărbatul deține bananieri, dar și palmieri chiar lângă casă.

El e românul din Teleorman care și-a transformat curtea într-un paradis exotic

. Iată însă că un român a decis să își transforme propria în curte în așa ceva. De ani buni are grijă de palmierii, dar și de bananierii ori alte plante tropicale, care se pare că se dezvoltă cu brio.

ADVERTISEMENT

Mircea Catana este bărbatul din Teleorman care și-a transformat curtea într-un paradis exotic. De 16 ani are grijă de plantele sale tropicale și nu regretă deloc alegerea făcută. Iar toată lumea a rămas uimită când a văzut ce a putut face bărbatul de 52 de ani.

Într-un interviu acordat pentru , Mircea Catana a recunoscut că totul a pornit după o vacanță în Plovdiv, Bulgaria. Acolo a învățat cum să protejeze palmierii de frig, iar mai apoi a adus ”trendul” și acasă”

ADVERTISEMENT

Astfel, în propria curte , bărbatul are peste 12 arbori tropicali. Printre aceștia se numără bananieri, dar și palmieri. Iar locul a atras privirile internauților. Nu puțini au fost cei șocați de cum și-a transformat bărbatul curtea într-un adevărat paradis exotic.

Au fost persoane cărora nu le-a venit să creadă că este vorba despre România. Astfel, postarea bărbatului a ajuns să atragă mii de aprecieri, dar și sute de comentarii, care mai de care mai interesante.

ADVERTISEMENT

„Foarte frumos! Unde este locația? După vegetația luxuriantă, nu pare a fi în România”, a comentat o persoană. „Și eu când am văzut cât de frumos este am crezut ca nu este în România”, a comentat altă persoană.

”Nu am studii de specialitate”

Mircea Catana care și-a transformat curtea într-un paradis exotic este extrem de atent la plantele sale. Deși are nu studii de specialitate, acesta a tot călătorit în Europa și a cules informații legate de îngrijirea acestor plante exotice.

ADVERTISEMENT

Astfel, ele pot rezista cu brio și peste iarnă. Bărbatul recunoaște că au fost și momente mai dificile din cauza frigului și a fenomenelor extreme. Pe de altă parte, de fiecare dată avea grijă să își protejeze plantele de frig, astfel încât acestea să continue să se dezvolte.

„Nu am studii de specialitate. Am cules informații despre palmieri de la localnicii unde am călătorit, în Spania și Turcia. Eu sunt de profesie electrician, dar cred că atunci când îți place un lucru nimic nu te împiedică să-l realizezi.

De exemplu, acum vreo zece ani, în urma unui vioscol puternic și multă zăpadă s-a ars transformatorul care alimenta furtunul luminos cu care încălzeam palmierii. Atunci, timp de trei nopți la rând, am pus alarma pe telefon și, din oră în oră, porneam generatorul. Din cauza gerului, – 18 grade, au avut de suferit, iar atunci i-am protejat cu toate macatele de lână ale bunicii.”, a declarat acesta, pentru publicația locală.