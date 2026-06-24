El e singurul fan al lui Joao Paulo la CM 2026! Cu ce echipe țin ceilalți jucători de la FCSB. Video

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Fotbaliștii de la FCSB s-au reunit și se pregătesc de plecarea în cantonamentul din Olanda. Cu toate acestea, elevii lui Marius Baciu nu ratează niciun meci de la CM, mai ales că e implicată și naționala Capului Verde, echipa unde evoluează coechipierul Joao Paulo (28 de ani). Deși are șanse bune de calificare în 16-imi, selecționata africană are un singur fan la FCSB.

Cu cine țin fotbaliștii de la FCSB la CM 2026

FCSB a ascultat de suporteri, astfel că platformele de social media ale roș-albaștrilor sunt în continuă dezvoltare. Recent, cei care se ocupă de pagina de Instagram a fostei campioane i-au chestionat pe fotbaliști în legătură cu Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Mai mulți dintre elevii lui Marius Baciu au fost rugați să dezvăluie care este naționala lor favorită de la CM 2026.

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FCSB are un reprezentant la turneul final de peste Ocean. Este vorba despre . Africanii fac parte din Grupa H și au șanse mari să meargă în 16-imi. După 0-0 cu Spania și 2-2 cu Uruguay, Capul Verde trebuie să o bată pe Arabia Saudită în ultima etapă și e sigură de calificare. Cu toate acestea, singurul de la FCSB care ține cu Joao Paulo este israelianul Ofri Arad (27 de ani).

Primul chestionat a fost Joyskim Dawa. Internațional camerunez, stoperul în vârstă de 30 de ani este născut în Franța, la Colmbes. Dawa nu a stat pe gânduri și răspuns instant când a fost întrebat cu cine ține la CM 2026: „Franța!”. A urmat apoi Ofri Arad, care, inițial, a spus că susține Portugalia folosind mesajul „Vamos!”. Israelianul s-a răzgândit și a cerut dubla doi: „Țin cu Capul Verde! Haide, Joao!”.

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Spania, preferata puștilor de la FCSB

Campioana Mondială din 1998 și din 2018, Franța mai are un fan la FCSB. Nou-venitul Ronny Labonne (28 de ani) a jucat în Hexagon timp de 14 ani. În ceea ce îi privește pe Matei Popa (19 ani) și pe Rareș Andrei (16 ani), cei doi tineri portari ai roș-albaștrilor nu s-au pus de acord. Primul ține cu Portugalia, al doilea cu Argentina. Naționala lui Leo Messi este și favorita lui Mihai Toma (19 ani), în timp ce Ricardo Pădurariu (19 ani) susține Spania. Campioana Europeană din 2024 mai are doi fani, pe Alexandru Stoian (18 ani) și pe David Popa (18 ani). Ultimul chiar a transmis „Eu sper să câștige Spania”.

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Cu cine ține Mihai Stoica la Cupa Mondială

Și președintele C.A. de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani) este cu ochii pe Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. , dar este pesimist. „Eu țin cu Anglia și cu Olanda, dar cu cine țin eu se alege praful mereu. Dar nu la modul ăsta. Meci de meci. Îmi aleg o echipă, pierde. Dacă ar fi să pariez, aș paria tot timpul contra și aș câștiga o grămadă de bani. Dar, evident, dacă aș paria, nu aș câștiga”, a declarat Mihai Stoica.