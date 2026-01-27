El e singurul fan care nu-i cere demisia lui Charalambous, dar vrea să plece antrenorul de portari de la FCSB! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a scăpat deocamdată. Marius Popa (47 de ani) este noul inamic al galeriei FCSB după 1-4 cu CFR Cluj. Ultrașii campioanei României îl vor plecat pe antrenorul cu portarii, după golurile încasate de Ștefan Târnovanu (25 de ani).

Elias Charalambous, dorit în continuare la FCSB

FCSB e în colaps, iar scaunul lui Elias Charalambous (45 de ani) a început să se clatine tot mai tare. După 1-4 cu CFR Cluj, .

„(n.r. – S-a terminat și benzina și creditul pentru Charalambous?) Nu știu ce hotărâre se ia. Trebuie să înțeleagă și MM și nea Gigi că lucrurile nu stau prea bine acolo. Trebuie transferuri. Să mă ierte că o spun. Poate sunt unii jucători care au valoare și stau pe bancă.

Nu mai crede nimeni în nimeni. În nimeni nu mai crede nimeni. Sunt și jucătorii de vină, dar dacă nu se fac acum 3-4 transferuri, nu văd soluția. Din punctul meu de vedere, eu nu dau vina pe Charalambous nicio secundă. Eu am văzut antrenamentele. Dacă vor să aducă pe altcineva, să aducă. Dar eu nu dau vina pe Charalambous.

Eu știu cât de mult lucrează oamenii ăștia la antrenamente și cât suflet pun și Pintilii și el. Dar din punctul meu de vedere, greșelile făcute nu au fost făcute de Charalambous. Dacă tu nu respecți în teren ceea ce ți se spune la antrenament, ce ți se pune pe tablă, să joci în direcția aia sau aia”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață îi cere demisia lui Marius Popa

Gigi Mustață a pus tunurile pe Marius Popa. Liderul Peluzei Nord îl vede vinovat pe antrenorul cu portarii pentru evoluțiile slabe ale lui Ștefan Târnovanu.

„Mai repede l-aș găsi pe Popa de vină. De fiecare dată când l-am văzut i-am zis ‘Bă, spune-i lu’ ăsta (n.r. – Târnovanu) să iasă, că nu iese deloc’. Gândiți-vă că am luat goluri din corner cu portar de 2 metri în poartă. Acum a făcut două faze, a dat să iasă și s-a întors. Păi ieși, bă, dacă ieși! Că poate nu mai dă peste tine. La golul lui Cordea, la fel. Ieși, bă, frate, dacă te-ai dus. Nu, s-a oprit pe loc și a dat mingea pe lângă el. Și pe urmă se supără că îi înjură lumea”, a adăugat liderul Peluzei Nord.

