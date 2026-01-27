Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

El e singurul fan care nu-i cere demisia lui Charalambous, dar vrea să plece antrenorul de portari de la FCSB! Exclusiv

Deși FCSB e cu un pas în afara Europei, iar play-off-ul din SuperLiga e tot mai departe, Charalambous primește în continuare credit. Cine e fanul care nu-i cere demisia cipriotului, dar îl vrea plecat pe Marius Popa
Cristian Măciucă
27.01.2026 | 07:30
El e singurul fan care nui cere demisia lui Charalambous dar vrea sa plece antrenorul de portari de la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
El e singurul fan care nu-i cere demisia lui Charalambous, dar vrea să plece antrenorul de portari de la FCSB! FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a scăpat deocamdată. Marius Popa (47 de ani) este noul inamic al galeriei FCSB după 1-4 cu CFR Cluj. Ultrașii campioanei României îl vor plecat pe antrenorul cu portarii, după golurile încasate de Ștefan Târnovanu (25 de ani).

Elias Charalambous, dorit în continuare la FCSB

FCSB e în colaps, iar scaunul lui Elias Charalambous (45 de ani) a început să se clatine tot mai tare. După 1-4 cu CFR Cluj, campioana en-titre a ajuns pe locul 11, la cinci lungimi de play-off.

ADVERTISEMENT

(n.r. – S-a terminat și benzina și creditul pentru Charalambous?) Nu știu ce hotărâre se ia. Trebuie să înțeleagă și MM și nea Gigi că lucrurile nu stau prea bine acolo. Trebuie transferuri. Să mă ierte că o spun. Poate sunt unii jucători care au valoare și stau pe bancă. 

Nu mai crede nimeni în nimeni. În nimeni nu mai crede nimeni. Sunt și jucătorii de vină, dar dacă nu se fac acum 3-4 transferuri, nu văd soluția. Din punctul meu de vedere, eu nu dau vina pe Charalambous nicio secundă. Eu am văzut antrenamentele. Dacă vor să aducă pe altcineva, să aducă. Dar eu nu dau vina pe Charalambous.

ADVERTISEMENT
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
Digi24.ro
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”

Eu știu cât de mult lucrează oamenii ăștia la antrenamente și cât suflet pun și Pintilii și el. Dar din punctul meu de vedere, greșelile făcute nu au fost făcute de Charalambous. Dacă tu nu respecți în teren ceea ce ți se spune la antrenament, ce ți se pune pe tablă, să joci în direcția aia sau aia”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul...
Digisport.ro
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”

Gigi Mustață îi cere demisia lui Marius Popa

Gigi Mustață a pus tunurile pe Marius Popa. Liderul Peluzei Nord îl vede vinovat pe antrenorul cu portarii pentru evoluțiile slabe ale lui Ștefan Târnovanu. Goalkeeperul din Iași a fost făcut praf de Gigi Becali după FCSB – CFR Cluj 1-4.

„Mai repede l-aș găsi pe Popa de vină. De fiecare dată când l-am văzut i-am zis ‘Bă, spune-i lu’ ăsta (n.r. – Târnovanu) să iasă, că nu iese deloc’. Gândiți-vă că am luat goluri din corner cu portar de 2 metri în poartă. Acum a făcut două faze, a dat să iasă și s-a întors. Păi ieși, bă, dacă ieși! Că poate nu mai dă peste tine. La golul lui Cordea, la fel. Ieși, bă, frate, dacă te-ai dus. Nu, s-a oprit pe loc și a dat mingea pe lângă el. Și pe urmă se supără că îi înjură lumea”, a adăugat liderul Peluzei Nord.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous, APARAT dupa DEZASTRUL FCSB - CFR Cluj 1-4: "NU E VINA LUI"

Ștefan Târnovanu, seară de coșmar în FCSB – CFR 1-4: „Nu e normal...
Fanatik
Ștefan Târnovanu, seară de coșmar în FCSB – CFR 1-4: „Nu e normal să-l pui acum în Piața Tiananmen a fotbalului. Se vede că e nefericit”
„O mai vezi pe FCSB la titlu?”. Sorin Cârțu a fost șocat de...
Fanatik
„O mai vezi pe FCSB la titlu?”. Sorin Cârțu a fost șocat de ce a văzut la echipa lui Gigi Becali
Gigi Mustață i-a oprit pe fani să vandalizeze mașinile jucătorilor de la FCSB....
Fanatik
Gigi Mustață i-a oprit pe fani să vandalizeze mașinile jucătorilor de la FCSB. „Facem ședință azi”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
SCANDALOS: fostul mare campion al României, presiuni ca Radu Naum să fie scos...
iamsport.ro
SCANDALOS: fostul mare campion al României, presiuni ca Radu Naum să fie scos de pe post! Decizia luată de televiziune
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!