Singurul jucător de la Dinamo care și-a retras memoriul: „Un gest frumos! Față de alții care nu acceptă”. Exclusiv

Până în acest moment, un singur jucător de la Dinamo și-a retras memoriul, în timp ce actuali și foști jucători ai „câinilor” își cer drepturile la FRF sau la FIFA, în ciuda situației financiare extrem de dificile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorii spanioli au părăsit-o pe Dinamo, iar unii dintre ei au depus memorii la FIFA pentru a-și cere salariile plus despăgubiri. Alții, cum e cazul lui Juan Camara, au apelat la FIFA pentru a rămâne liber de contract ca să semneze cu Universitatea Craiova, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din 25 decembrie 2020.

Ionuț Șerban are o clauză de 1.000.000 de euro, de pe vremea când s-a transferat la Dinamo de la Sportul Studențesc în 2013, și care putea trimite Dinamo în faliment, deoarece jucătorul și-a depus memoriu să devină liber.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ionuț Șerban este singurul jucător al lui Dinamo care a renunțat oficial la memoriu

Ionuț Șerban este de aproape nouă ani la Dinamo din cauza acelei clauze stipulate în contractul său de Vasile Șiman, fostul patron al celor de la Sportul Studențesc. Fotbalistul a jucat foarte puțin în ultimul timp și a decis să își depună memoriu pentru a deveni liber de contract, ceea ce pentru Dinamo ar fi fost echivalent cu falimentul.

„Câinii” s-au angajat ca în momentul în care Șerban pleacă de la club să îi plătească 1.000.000 de euro lui Vasile Șiman, indiferent dacă este vorba de un transfer sau dacă va pleca liber de contract. În urma negocierilor cu DDB, mijlocașul central a decis să renunțe la memoriu, deși nu e plătit de luni de zile.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Mulțescu a lăudat gestul lui Ionuț Șerban în exclusivitate pentru FANATIK, care e „prizonier” în Ștefan cel Mare de aproape nouă ani: „Ionuț Șerban a renunțat la memoriu. Un gest foarte frumos! Față de alții care nu acceptă”, a spus fostul antrenor al lui Dinamo.

Cosmin Contra vrea să meargă până la capăt și cere banii de la Dinamo

Fostul antrenor al lui Dinamo, Cosmin Contra, e dispus să urmeze toți pașii legali pentru a-și primi salariile restante de la Dinamo, în ciuda situației dificile de la club, după ce s-a simțit păcălit de Pablo Cortacero și ceilalți spanioli.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat încă din decembrie că fostul antrenor al lui Dinamo a depus două memorii și își vrea toți banii, fapt ce i-a iritat extrem de tare pe fanii-acționari din DDB și pe cei din Peluza Cătălin Hîldan. Aceștia au avut niște comunicate extrem de acide la adresa lui Cosmin Contra și pe care l-au ironizat cu fiecare ocazie.

Pe de altă parte, Gheorghe Mulțescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că și-a prelungit contractul cu Dinamo până în vară, chiar dacă a primit doar o treime de salariu din cele șase restante de la fanii-acționari din programul DDB, care au sărit în ajutorul fostului jucător și antrenor al lui Dinamo: „Nu vreau să comentez acum, pentru că e o situație sensibilă. Aș avea multe de spus și poate cu altă ocazie o să le spun. Eu am ajutat cu ce am putut și cred că am făcut-o cum nu se poate mai bine! Am contribuit la salvarea echipei. Ca antrenor principal am avut rezultate bune și fără transferuri!”, a declarat Gheorghe Mulțescu în exclusivitate pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT