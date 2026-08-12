El e sportivul care a concurat cu casca lui David Popovici la Campionatele Europene de la Paris! A stabilit un nou record

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Alți sportivi români au intrat în concurs miercuri, 12 august, în sesiunea de dimineață de la Campionatele Europene, dar unul dintre ei a atras atenția. Pe lângă că a stabilit un record, el a purtat pe cap și casca marelui campion David Popovici.

Casca lui David Popovici i-a purtat noroc unui sportiv la Campionatele Europene

După recitalul dat marți în serii și în semifinalele cursei de 100 de metri liber, David Popovici este așteptat miercuri, în sesiunea de seară, pentru marea finală. Însă, spectatorii prezenți în această dimineață la Paris Aquatics Centre au rămas uimiți să-l vadă la startul probei de 100 metri fluture, una care nu îi este familiară.

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Lucrurile s-au lămurit imediat, deoarece nu era vorba de Popovici, ci de prietenul și colegul său de la CS Dinamo, Denis Popescu. Acesta a ales să concureze în serii purtând casca cu numele marelui nostru campion.

A fost o alegere inspirată, deoarece casca i-a purtat noroc. Denis Popescu a terminat cursa în 51.44, ceea ce reprezintă un , și s-a calificat în semifinale cu cel de-al șaptelea timp.

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Când va înota David Popovici în finală la 100 metri liber

Cei care vor dori să-l vadă la lucru pe David Popovici o vor putea face în sesiunea de seară. Campionul nostru pornește din postura de mare favorit în finala de la 100 metri liber, .

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Principalii săi rivali la medalia de aur sunt spaniolul Luca Hoek și rusul Egor Kornev. În ciuda faptului că ibericul a avut un timp mai bun în semifinale, Popovici .

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”El (n.r. – Egor Kornev) este cel care îmi va pune probleme în această probă. Acum au fost calificările, semifinalele… El a mai avut o probă înainte, pe care a și câștigat-o, iar la finală va fi cel care îmi va pune cele mai mari probleme.

Și ar fi o greșeală din partea mea să-mi las cumva garda jos doar pentru că am înotat un timp mai tare decât el în semifinale, pentru că știu de ce este capabil. Dar, la rândul lui, și el știe de ce sunt eu capabil. Am destule rezerve după acest record, sunt pregătit”, a spus campionul român.

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David Popovici e cu gândul la recordul mondial

După ce în semifinale a stabilit un nou record european, David Popovici își dorește ca în finală să-l doboare și pe cel mondial deținut de chinezul Pan Zhanle. Într-o declarație în exclusivitate pentru FANATIK, el a mărturisit că .

”S-a simțit bine. Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt foarte bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor.

Eu zic că pregătirea cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar o să îmi doresc să văd în ce se traduce la finală și la 200 de metri, dar cu siguranță mi-a prins bine. Și mie și lui. Sunt convins că vom avea niște sezoane bune. Niciodată nu știi unde se va ajunge, dar eu cred că mă pot apropia de recordul mondial. Cel puțin”, a afirmat Popovici.