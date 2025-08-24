El e Ştefan, tânărul aflat la volan în tragedia cu patru morţi din Argeş. Maşina a fost găsită după câteva ore, de culegătorii de ciuperci

Unul dintre cele mai grave accidente rutiere ale acestei veri s-a produs sâmbătă, în Argeş, unde un autoturism de teren . Patru tineri cu vârste între 20 şi 23 de ani şi-au pierdut viaţa, în timp ce o a cincea victimă a fost transportată în stare gravă la un spital din Braşov, cu elicopterul SMURD.

Tinerii, găsiţi după câteva ore de culegătorii de ciuperci

Cei cinci tineri se aflau într-un autoturism Suzuki Vitara, iar la un moment dat, sus pe munte, şoferul nu a mai putut controla maşina pe traseu, aceasta derapând şi râsturnându-se în râpa adâncă de aproximativ 250 de metri. Zona este greu accesibilă, iar alerta cu privire la accident s-a dat abia după câteva ore, când doi culegători de ciuperci au auzit strigăte de ajutor.

Strigătele erau ale singurului supravieţuitor al tragediei, un tânăr în vârstă de 20 de ani, Costin Bulgaru, din comuna Lereşti (jud. Argeş). Acesta se află acum la Spitalul Judeţean Braşov, iar într-un diagnostic preliminar existau suspiciuni că ar avea coloana fracturată.

Doi băieţi şi două fete au murit în accident

Ceilalţi prieteni cu care se afla Costin în maşină, doi băieţi şi două fete, sunt cu toţii morţi. în vârstă de 20 de ani din Braşov, Ştefan Berevoianu, după cum scrie . Potrivit postărilor de pe reţelele sale de socializare, tânărul era pasionat de off-road.

Cristian Toma, şeful Serviciului Salvamont Argeş, a declarat cum au decurs operaţiunile de scoatere din râpă a cadavrelor şi salvarea lui Costin Bulgaru. „Dacă nu găseam soluția cu elicopterul ar fi trebuit să dizlocăm o mașină cu 4 oameni care să coboare cu supraviețuitorul în zonă unde putea fi preluat de ambulanță și s-ar fi putut agrava puțin situația din cauza norilor care se adunaseră și a început ploaia sus în munte, în zonă erau animale sălbatice.

Gândiți-vă ce s-ar fi însemnat să ne mai apară și un urs în zonă cu 4 cadavre acolo lângă noi și să scoți o victimă de la 200 de metri din râpă nu e așa ușor”, a spus şeful Salvamont Argeş.

