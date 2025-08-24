News

El e Ştefan, tânărul aflat la volan în tragedia cu patru morţi din Argeş. Maşina a fost găsită după câteva ore, de culegătorii de ciuperci

Ştefan Berevoianu, în vârstă de 20 de ani, din Braşov, este tânărul care se afla la volan în momentul în care autoturismul pe care îl conducea a căzut într-o râpă, în Argeş.
Daniel Spătaru
24.08.2025 | 09:07
El e Stefan tanarul aflat la volan in tragedia cu patru morti din Arges Masina a fost gasita dupa cateva ore de culegatorii de ciuperci
Ştefan Berevoianu se afla la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri Foto: facebook/colaj Fanatik

Unul dintre cele mai grave accidente rutiere ale acestei veri s-a produs sâmbătă, în Argeş, unde un autoturism de teren a căzut peste 200 de metri într-o râpă. Patru tineri cu vârste între 20 şi 23 de ani şi-au pierdut viaţa, în timp ce o a cincea victimă a fost transportată în stare gravă la un spital din Braşov, cu elicopterul SMURD.

ADVERTISEMENT

Tinerii, găsiţi după câteva ore de culegătorii de ciuperci

Cei cinci tineri se aflau într-un autoturism Suzuki Vitara, iar la un moment dat, sus pe munte, şoferul nu a mai putut controla maşina pe traseu, aceasta derapând şi râsturnându-se în râpa adâncă de aproximativ 250 de metri. Zona este greu accesibilă, iar alerta cu privire la accident s-a dat abia după câteva ore, când doi culegători de ciuperci au auzit strigăte de ajutor.

Strigătele erau ale singurului supravieţuitor al tragediei, un tânăr în vârstă de 20 de ani, Costin Bulgaru, din comuna Lereşti (jud. Argeş). Acesta se află acum la Spitalul Judeţean Braşov, iar într-un diagnostic preliminar existau suspiciuni că ar avea coloana fracturată.

ADVERTISEMENT

Doi băieţi şi două fete au murit în accident

Ceilalţi prieteni cu care se afla Costin în maşină, doi băieţi şi două fete, sunt cu toţii morţi. La volan se afla un tânăr în vârstă de 20 de ani din Braşov, Ştefan Berevoianu, după cum scrie epitesti.ro. Potrivit postărilor de pe reţelele sale de socializare, tânărul era pasionat de off-road.

Cristian Toma, şeful Serviciului Salvamont Argeş, a declarat cum au decurs operaţiunile de scoatere din râpă a cadavrelor şi salvarea lui Costin Bulgaru. „Dacă nu găseam soluția cu elicopterul ar fi trebuit să dizlocăm o mașină cu 4 oameni care să coboare cu supraviețuitorul în zonă unde putea fi preluat de ambulanță și s-ar fi putut agrava puțin situația din cauza norilor care se adunaseră și a început ploaia sus în munte, în zonă erau animale sălbatice. 

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Gândiți-vă ce s-ar fi însemnat să ne mai apară și un urs în zonă cu 4 cadavre acolo lângă noi și să scoți o victimă de la 200 de metri din râpă nu e așa ușor”, a spus şeful Salvamont Argeş.

ADVERTISEMENT
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR...
Digisport.ro
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt

Țara vizitată de mulți români oferă zboruri gratuite. 200.000 de călători pot ajunge...
Fanatik
Țara vizitată de mulți români oferă zboruri gratuite. 200.000 de călători pot ajunge în acest paradis tropical
„Cu doi înainte știam că Iliescu va urma după Ceaușescu!”. Gigi Neţoiu, despre...
Fanatik
„Cu doi înainte știam că Iliescu va urma după Ceaușescu!”. Gigi Neţoiu, despre cum s-au schimbat lucrurile în România după o vizită din 1987
Cutremur în Vrancea, duminică 24 august. Este cel mai puternic produs în această...
Fanatik
Cutremur în Vrancea, duminică 24 august. Este cel mai puternic produs în această regiune în ultimele trei luni
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită...
iamsport.ro
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită manea pe corp`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”....
adevarul.ro
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”. Care este cea mai grea parte a bătrâneții
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat...
Observatornews.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil...
Libertatea.ro
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!