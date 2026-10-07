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El e viitorul naționalei! De ce l-am inclus pe românul de la Real Madrid în topul celor mai tari jucători din lume – Next Gen 2026 Guardian. Exclusiv

Guardian a publicat Next Gen 2026, clasamentul celor mai promițători tineri născuți în 2009. Căpitanul naționalei U17 a României, Eduardo Corlat, fotbalist care joacă la Real Madrid, a fost inclus de Emanuel Roşu, jurnalistul FANATIK desemnat de britanici pentru nominalizările din Next Gen 2026, în topul celor mai talentaţi juniori.
Emanuel Roșu
07.10.2026 | 16:00
El e viitorul nationalei De ce lam inclus pe romanul de la Real Madrid in topul celor mai tari jucatori din lume Next Gen 2026 Guardian Exclusiv
SPECIAL FANATIK
Eduardo Corlat este unul dintre tinerii considerați de mare viitor pentru fotbalul din România. FOTO: colaj FANATIK
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Printre cei 60 de fotbaliști incluși în Next Gen 2026 se numără Adil Hamdani de la Lyon, David Boly de la PSG, Andria Bartishvili de la Arsenal, Orian Goren și Jordi Pesquer de la FC Barcelona sau Christian Imga de la Athletic Bilbao, cu toții văzuți drept viitoare superstaruri la nivel mondial. Corlat, lider atât la grupele de juniori ale lui Real, cât și la echipele under ale României, este singurul jucător al madrilenilor care figurează în selecția The Guardian.

Mircea Diaconescu, selecționer U17: „Are Real Madrid ‘scris’ pe tot ceea ce face!”

Corlat face parte dintr-o generație considerată de excepție pentru fotbalul românesc. Naționala U17, antrenată de Mircea Diaconescu, s-a calificat la Mondialul U17, care va avea loc în Qatar între 19 noiembrie și 13 decembrie. România joacă în Grupa K, alături de Mexic (21 noiembrie), Venezuela (24 noiembrie) și Camerun (27 noiembrie).

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Mircea Diaconescu, omul care a dus România la Mondial, a vorbit pentru FANATIK despre calitățile lui Corlat: „Scrie Real Madrid pe tot ceea ce face. Este un băiat profesionist, parte dintr-o echipă foarte bună pe care o avem la națională. Pentru mine, toți băieții sunt foarte importanți”.

Rugat să-l descrie pe Corlat, Diaconescu a spus: „Este fundaș central de picior drept. Are o înțelegere a jocului peste medie, se poziționează defensiv foarte bine, folosește brațele și corpul în dueluri. Este combativ, puternic și are un control bun al mingii”. Edu Corlat este impresariat de firma fostului fundaș stânga al „galacticilor”, Marcelo. La Real Madrid a făcut pasul către echipa U18.

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Naționala U17 contează pe fotbaliști de la Real Madrid, AS Roma, Villarreal sau Betis

În afara lui Corlat, generația pregătită de Mircea Diaconescu mai contează și pe alți jucători proveniți din medii de elită. Vorbim de portarul Victor Kroes de la Betis, de Daniele Paul de la AS Roma, de Robert Corduneanu de la Fiorentina, de Ioan Precup de la Villarreal sau de Rareș Silistra de la Gladbach.

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La ultima acțiune, „Turneul celor 4 Națiuni”, desfășurat în Portugalia între 29 septembrie și 5 octombrie, naționala a învins Turcia (2-0) și Uzbekistan (1-0) și a făcut egal cu Portugalia (2-2). Din lot au mai făcut parte 3 jucători de la Farul, 2 de la Rapid, 2 de la U Cluj, 2 de la Universitatea Craiova, 1 de la CFR, 1 de la Csikszereda, 1 de la Academia Puskas, 1 de la Standard Liege, 1 de la CS Dinamo și 1 de la Progresul Spartac, club de liga a 3-a din România.

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Eduardo Corlat a fost inclus de jurnalistul FANATIK Emanuel Roșu în topul Next Gen 2026. Foto: colaj FANATIK

România a ajuns la Campionatul Mondial datorită locului 2 obținut în grupa de calificare la Euro. Turneul final se va desfășura în baza Aspire din Doha, una recunoscută la nivel global.

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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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