El era cel mai de temut om din regimul dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu. „Nimeni nu-i rostea numele!”

Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui Mitică" despre cel mai temut personaj din preajma lui Nicolae Ceauşescu, omul al cărui nume nu era rostit nici măcar de liderii partidului.
Daniel Spătaru
25.12.2025 | 14:18
Dumitru Dragomir a dezvăluit care era cel mai temut om din anturajul lui Ceaşescu Foto: colaj Fanatik
Vremurile de dinainte de 1989 şi cum sărbătorea Crăciunul familia Ceuşescu au fost rememorate de Dumitru Dragomir într-o ediţie specială a „Profeţiilor lui Mitică”.

„Nu există în ţara românească om căruia să nu-i fi fost frică de el”

Dumitru Dragomir a povestit şi despre stările de spirit pe care o persoană le trăia când se afla în preajma cuplului dictatorial. Surprinzător, nu frica era starea dominintă, el spunând că aceştia inspirau mai degrabă respect.

În schimb, fostul şef al LPF a indicat o persoană din anturajul lui Nicolae Ceauşescu care inspira într-adevăr o teamă teribilă. „Frică? Vă spun unul de nici Hitler n-a fost aşa! Postelnicu! Nu există în ţara românească om căruia să nu-i fi fost frică de Postelnicu!”, a spus Dumitru Dragomir.

Persoana în cauză, Tudor Postelnicu, a fost şeful temutei Securităţi, din 1978 până în 1987. În acel an a fost numit ministru de interne, post în care l-a prins Revoluţia din decembrie 1989. De el se temeau şi mai-marii partidului, după cum a mai dezvăluit Dragomir.

Dragomir: „Se uita la mine de zicea că sunt dilău”

„Mă duceam la secretarii Comitetului Central. De exemplu la Radu, care-mi fusese prim-secretar la Braşov. Era un boem, un om de o deşteptăciune rară. Nu-i pomenea numele, nu spunea ‘Du-te la tovarăşul Postelnicu’, spunea: ‘Du-te la tovarăşul’. Nuţă, care era o fiară, nu-i pomenea numele! Marin Bărbulescu nu-i pomenea numele. Nimeni nu-i pomenea numele”, a povestit fostul om de fotbal.

Dragomir, care era preşedinte al echipei de fotbal Victoria Bucureşti, era printre puţinii care avea curajul să glumească cu Tudor Postelnicu. „Eu mă duceam şi ziceam: ‘Să vă trăiască familia’. Se uita la mine de zicea că sunt dilău. Făcea: „Bă, eşti dilău?” ‘Nu, tovarăşul ministru, se poate? Dar zic să vă fac şi pe dumneavoastră să zâmbiţi, să râdeţi’. N-a existat un şef al meu să mă duşmănească. Nici Mircea Sandu, care era şeful fotbalului. Mă contram cu el, mă înjuram cu el în Adunări Generale, dar nu exista să mă duşmănească, pentru că eu am ştiut cum să fac lucrurile de aşa natură să nu fac rău la oameni”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir: „Dimineaţa ştiam sigur că mă cheamă la ei ori Nuţă ori Postelnicu”

Acesta se întâlnea aproape zilnic fie cu ministrul de interne Postelnicu, fie cu generalul Nuţă, care era şeful Inspectoratului General al Miliţiei. „Dimineaţa ştiam sigur că mă cheamă ori Nuţă ori Postelnicu, înainte de a venii tovarăşii la serviciu. Sau după ce plecau.

În restul zilei nu aveau treabă cu mine. De exemplu, după ora 5, după ce plecau, mă aşteptam sigur că mă cheamă unul din ei. Nici nu treceau cinci minute şi suna telefonul”, a mai povestit Mitică Dragomir.

