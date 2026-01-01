Sport

El era Gigi Becali din fotbalul românesc interbelic: „A intrat în vestiar și a aruncat geanta cu bani la jucători!”

Cum erau patronii din fotbalul românesc înaintea celor pe care îi cunoaștem astăzi. Cine a fost omul care a intrat la pauza meciului în vestiar și a trântit valiza cu bani.
Mihai Dragomir
01.01.2026 | 13:32
El era Gigi Becali din fotbalul romanesc interbelic A intrat in vestiar si a aruncat geanta cu bani la jucatori
EXCLUSIV FANATIK
Cine era patronul din vremurile de demult ale fotbalului românesc precum Gigi Becali. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Patronii din fotbalul românesc au fost unele dintre cele mai colorate personaje din spațiul public în ultimii ani, în frunte cu, desigur, Gigi Becali. Cum erau însă cei din trecutul îndepărtat.

Patronul care a intrat în vestiar ca Gigi Becali și a aruncat geanta cu bani

Ion Ionescu, românul care a împlinit în toamna anului 2025 vârsta de 100 de ani, a prins multe perioade ale fotbalului românesc. Ajuns la centenar, acesta a povestit despre un duel tare, rămas în memoria sa, dintre doi patroni.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Ion Ionescu și-a amintit de un celebru meci între Carmen, echipa înfiinţată de Dumitru Mociorniţa în 1937, și I.T.A (n.r. – actuala UTA), echipa Baronului Francisc Neuman. Ce s-a întâmplat în vestiar la pauză.

„Mociornița era un țăran bine construit, serios. Fiul său era cu echipa, cu Carmen. Fiul, Ionel Mociornița, și el cocheta cu echipa. Meciul cu Baronul Neumann. Mociorniță avea Carmen, iar Baronul Neuman avea UTA. Într-o duminică, puțină ceață, 2-0 la pauză pentru Baron, scandal mare. 

ADVERTISEMENT
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut...
Digi24.ro
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene

Ionel Mociornița a intrat în vestiar i-a înjurat de mamă pe toți, a aruncat geanta cu bani, ăștia au băgat banii în buzunar și după 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2. Banii! Ai dat banii, tragem tăticul, dar așa ce să ne rupem picioarele pe degeaba? Au băgat banii în buzunar și au tras la 5-2!”, a spus Ion Ionescu la FANATIK Exclusiv.

ADVERTISEMENT

Jucătorul FCSB-ului, scandal monstru în vestiar cu Gigi Becali

În anul 2004, Gigi Becali i-a acuzat în vestiar pe Marian Aliuță, Florentin Dumitru și Vivi Răchită de trădare. Latifundiarul a considerat că cei 3 îi țin partea lui Victor Pițurcă, antrenor plecat cu cântec de la echipa sa ulterior.

Marian Aliuță a fost cel care a ripostat și i-a spus direct patronului său de la acea vreme că nu se pricepe la fotbal și a plecat din vestiar, fiind aproape să se încaiere în parcare. „Eu cu Gigi Becali nu am avut o relație bună pe final. M-am certat cu el când am plecat de la Steaua. Când a fost scandalul între el și Victor Pițurcă. A zis că țin cu Victor Pițurcă. Și eu, și Florentin Dumitru, și Vivi Răchită. Am plecat cu toții.

ADVERTISEMENT

A venit la parcare, a tras de ușă. Mi-a zis: ‘Bă, tu îmi zici mie așa?!’ A venit în parcare, mi-a tras de ușă. A zis că mă bate. A țipat, a tras de ușă. Nu m-a înjurat, dar țipa! I-am zis că atunci eu plec de la Steaua, nu mai stau. Până la urmă mi-a zis: ‘Nu pleca, mai stai! Rămâi!’. I-am zis că nu mai stau și am plecat”, a povestit Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.

Ion Ionescu, românul de 100 de ani, la FANATIK Exclusiv

Tragedia de la Colectiv s-a repetat de Revelion! Peste 40 de oameni au...
Fanatik
Tragedia de la Colectiv s-a repetat de Revelion! Peste 40 de oameni au murit după o explozie în club. Fostul patron face acuzații grave
Florin Tănase a revenit în Emiratele Arabe Unite de Revelion! Cum și-au petrecut...
Fanatik
Florin Tănase a revenit în Emiratele Arabe Unite de Revelion! Cum și-au petrecut fotbaliștii de la FCSB seara de Anul Nou
Fabrizio Romano a făcut anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin în Serie...
Fanatik
Fabrizio Romano a făcut anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin în Serie A!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
OUT! Revoluție la Farul. Gică Hagi a trecut la măsuri drastice
iamsport.ro
OUT! Revoluție la Farul. Gică Hagi a trecut la măsuri drastice
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena...
gsp.ro
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum...
Antena3 CNN
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult...
gsp.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
REPORTAJ Ora zero. Anul Nou în Gara de Nord București
Libertatea.ro
REPORTAJ Ora zero. Anul Nou în Gara de Nord București
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!