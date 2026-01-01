El era Gigi Becali din fotbalul românesc interbelic: „A intrat în vestiar și a aruncat geanta cu bani la jucători!”

ADVERTISEMENT

Patronii din fotbalul românesc au fost unele dintre cele mai colorate personaje din spațiul public în ultimii ani, în frunte cu, desigur, Gigi Becali. Cum erau însă cei din trecutul îndepărtat.

Patronul care a intrat în vestiar ca Gigi Becali și a aruncat geanta cu bani

Ion Ionescu, românul care a împlinit în toamna anului 2025 vârsta de 100 de ani, a prins multe perioade ale fotbalului românesc. Ajuns la centenar, acesta a povestit despre un duel tare, rămas în memoria sa, dintre doi patroni.

Mai exact, Ion Ionescu și-a amintit de un celebru meci între , și I.T.A (n.r. – ), echipa Baronului Francisc Neuman. Ce s-a întâmplat în vestiar la pauză.

„Mociornița era un țăran bine construit, serios. Fiul său era cu echipa, cu Carmen. Fiul, Ionel Mociornița, și el cocheta cu echipa. Meciul cu Baronul Neumann. Mociorniță avea Carmen, iar Baronul Neuman avea UTA. Într-o duminică, puțină ceață, 2-0 la pauză pentru Baron, scandal mare.

Ionel Mociornița a intrat în vestiar i-a înjurat de mamă pe toți, a aruncat geanta cu bani, ăștia au băgat banii în buzunar și după 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2. Banii! Ai dat banii, tragem tăticul, dar așa ce să ne rupem picioarele pe degeaba? Au băgat banii în buzunar și au tras la 5-2!”, a spus Ion Ionescu la FANATIK Exclusiv.

Jucătorul FCSB-ului, scandal monstru în vestiar cu Gigi Becali

În anul 2004, Gigi Becali i-a acuzat în vestiar pe Marian Aliuță, Florentin Dumitru și Vivi Răchită de trădare. Latifundiarul a considerat că cei 3 îi țin partea lui Victor Pițurcă, antrenor plecat cu cântec de la echipa sa ulterior.

Marian Aliuță a fost cel care a ripostat și i-a spus direct patronului său de la acea vreme că nu se pricepe la fotbal și a plecat din vestiar, fiind aproape să se încaiere în parcare. „Eu cu Gigi Becali nu am avut o relație bună pe final. M-am certat cu el când am plecat de la Steaua. Când a fost scandalul între el și Victor Pițurcă. A zis că țin cu Victor Pițurcă. Și eu, și Florentin Dumitru, și Vivi Răchită. Am plecat cu toții.

A venit la parcare, a tras de ușă. Mi-a zis: ‘Bă, tu îmi zici mie așa?!’ A venit în parcare, mi-a tras de ușă. A zis că mă bate. A țipat, a tras de ușă. Nu m-a înjurat, dar țipa! I-am zis că atunci eu plec de la Steaua, nu mai stau. Până la urmă mi-a zis: ‘Nu pleca, mai stai! Rămâi!’. I-am zis că nu mai stau și am plecat”,