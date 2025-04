El este Abdoul, martorul la moartea lui Aaron Boupendza. Ultimele fotografii pe care le-a postat înaintea tragediei

în privința , la doar 28 de ani, nu a calmat spiritele în Gabon. În țara natală a fostului fotbalist al Rapidului, continuă să se facă diverse speculații.

Cine este Abdoul Nguema Stephane?

În timp ce își plâng idolul, gabonezii nu cred în varianta sinuciderii și îl acuză în mediul online pe Abdoul, prietenul camerunez al lui Boupendza, considerat ca un frate mai mare. Despre acesta se spune că a fost prezent în apartament cu fotbalistul, pe 16 aprilie, când

Necunoscut în primele zile de după tragedie, Abdoul a devenit ulterior un personaj foarte controversat în Gabon. Numele său complet a fost dezvăluit pe rețelele sociale – Abdoul Nguema Stephane – iar confirmă legătura avută cu Aaron Boupendza, dar și cu alți fotbaliști.

Ultimele imagini postate de Abdoul înainte de moartea lui Aaron Boupendza

Ultimele postări ale lui Abdoul Nguema Stephane, care are 35 de ani, au fost făcute pe 1 aprilie 2025. El a pus două fotografii din China: una de la intrarea în stadionul lui Zhejiang FC și una făcută lângă autocarul echipei locale. La acea dată a avut loc meciul Zhejiang FC – Shenzhen (3-0), iar Aaron Boupendza a marcat două goluri.

Abdoul Nguema Stephane are contul deschis din 2015, dar a început să posteze imagini cu Boupendza abia din 13 iunie 2023, când fostul atacant a fost anunțat transferul de la Al-Shabab (Arabia Saudită) la Cincinnati (SUA).

Camerunezul a devenit antipatic pentru fanii lui Aaron Boupendza, după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio devenită virală, în care un bărbat care se prezintă sub prenumele , cunoscut și sub denumirea de „gaz ilariant”.

Mărturie șocantă: „Am încercat să-l salvez de patru ori”

Abdoul susține că este în China din martie, iar în perioada petrecută cu Boupendza acesta ar fi consumat frecvent această substanță, ceea ce ar fi contribuit la starea sa mentală și, implicit, la circumstanțele decesului.

În ziua tragediei, Abdoul a relatat că Aaron Boupendza se afla într-o stare de delir accentuat. Potrivit mărturiei sale, acesta ar fi încercat de patru ori să îl îndepărteze de lângă balcon, însă fără succes.

„A venit și mi-a zis: ’Abdoul, vreau apă’. I-am dat apă. Apoi mi-a zis: ’Fă-mi un ou’. Mai târziu, mi-a zis: ’Parfumul tău, l-am lăsat acolo’. Atunci mi-am dat seama: ’Nu, nu e el însuși’.

L-am văzut ridicându-se, s-a dus în camera mea, a închis ușa. Am spart ușa. A ieșit în fugă. S-au întâmplat lucruri nebune. M-a privit. Nu m-a atins. I-am zis: „Frate, ești ca mine.” Am încercat să-l opresc. Încerca să se smulgă din mâinile mele. A deschis balconul. I-am zis: „Vrei să faci asta?” Mi-a zis: „Lasă-mă.”

” Pur și simplu s-a aruncat”

În timp ce era pe balcon, am încercat să-l trag înapoi o dată, de două ori, de trei ori. M-a lovit serios cu cotul. Erau vecini jos care priveau. Și dintr-o dată, s-a aruncat. Pur şi simplu s-a aruncat. Eu am coborât scările. Nici nu am avut timp să iau liftul. Când am ajuns jos, credeam că încă respiră. Ambulanța a venit poate după 10-15 minute.

L-au dus. A venit și poliția. Am urcat. Au făcut prelevări. Au văzut hainele. Au văzut scena. Apoi m-au dus la secție pentru declarații. M-au interogat. Mi-au spus: „Nu o să te reținem, pentru că vecinii au zis că ai încercat să îl oprești de la a se arunca.” De patru ori. Sunt și camerele care au înregistrat”.

Bătaie pe moștenirea lui Aaron Boupendza

Potrivit mărturiei unei femei care susține că a stat o săptămână cu Aaron Boupendza în China, Abdoul era plătit de fotbalistul gabonez.

Conform Media Afrique News, moartea fulgerătoare a lui Aaron Boupendza a declanșat un val de tensiuni în jurul moștenirii sale. Vila luxoasă, conturile bancare consistente și mașinile au devenit rapid obiectul unui conflict aprins. Atât membri ai familiei, cât și persoane care se pretind apropiați ai fotbalistului revendică acum o parte din ceea ce consideră a fi o moștenire de împărțit.