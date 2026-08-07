Sport

El este antrenorul care ar merge la FCSB dacă i-ar fi foame! Doar așa ar accepta să lucreze cu Gigi Becali

Un antrenor cunoscut din fotbalul românesc a afirmat că ar lucra cu Gigi Becali doar în cazul în care s-ar afla într-o situație dificilă din punct de vedere financiar.
Bogdan Mariș
07.08.2026 | 10:12
El este antrenorul care ar merge la FCSB daca iar fi foame Doar asa ar accepta sa lucreze cu Gigi Becali
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Marin Barbu (68 de ani) a dezvăluit singura situație în care ar accepta să lucreze cu Gigi Becali (68 de ani) la FCSB. FOTO: Hepta
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Marin Barbu (68 de ani), fost antrenor la echipe precum Foresta Suceava, Petrolul, Ceahlăul sau UTA, a declarat că ar accepta să lucreze cu Gigi Becali (68 de ani) la FCSB doar în cazul în care s-ar afla într-o situație extrem de complicată din punct de vedere financiar. Care a fost ultimul mandat de antrenor principal al lui „Magiun”.

Marin Barbu ar antrena-o pe FCSB doar dacă „i-ar fi foame”

Marin Barbu a dezvăluit singurul scenariu în care ar accepta să lucreze cu Gigi Becali la FCSB. „Domnule, vreți să vă spun așa… folcloristic. Tăticu’, să o luăm sincer! Bă, dacă mi-ar fi foame, aș lucra! Dacă nu mi-ar fi foame, n-aș lucra. Pentru că știi cum e, câteodată te mai gândești și la bani, și la familie, și accepți. Când n-ai bani, accepți orice, dragul meu. Când ai bani și ești liniștit, când ai acea siguranță financiară, și creierul îți gândește mai bine, gândește altfel.

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Ăsta e răspunsul meu! Dacă mi-ar fi foame, m-aș duce cu brațele deschise! Dacă nu, nu m-aș duce!”, a spus fostul antrenor la VOYO SPORT 1. Marin Barbu a activat timp de aproape trei decenii ca antrenor, ultimul său mandat fiind pe banca lui Sepsi, în 2019, când a condus echipa pentru o scurtă perioadă, din postura de interimar. Cel mai memorabil meci din cariera sa de tehnician a fost faimosul Dinamo – Foresta Suceava 4-5, duel pe care tehnicianul l-a rememorat în 2024, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Marin Barbu a oferit verdictul despre Gică Hagi la echipa națională

Marin Barbu e de părere că Gheorghe Hagi reprezintă cea mai bună variantă pentru postul de selecționer al României. „Regele” i-a preluat pe „tricolori” în această primăvară și a condus echipa în două meciuri amicale, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor. (n.r. e Hagi cea mai bună soluție ca selecționer?) Da. Este un mare fotbalist, jucătorii îl respectă. Știu cine a fost. Când pui un om care nu a jucat fotbal la echipa națională, cred că îl iau jucătorii la mișto. Îl respectă toată Europa pe Hagi.

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Eu îi plâng de milă într-un fel, dacă nu va avea rezultate, îl va lumea în bâză. Nu merită Hagi, la ce a făcut pentru țara asta, să fie înjurat și făcut în tot felul. Dacă joacă fiul său și o dă o dată nasol, îți dai seama ce se va întâmpla. Mie mi-ar părea rău. Indiferent ce spune Hagi, nu prea avem valoare la echipa națională”, a declarat „Magiun”. Echipa națională va reveni pe gazon în luna septembrie, când va evolua în deplasare contra Suediei și pe teren propriu împotriva Bosniei în Liga Națiunilor.

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