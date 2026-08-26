El este antrenorul care negociază cu șefii Chindiei. Grozavu trebuie să răspundă imediat

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Chindia Târgoviște pune în aplicare planul B, după ce varianta Daniel Oprița a picat. Antrenorul Stelei rămâne, momentan, la formația bucureșteană, chiar dacă situația de la club este una destul de delicată. Astfel, dâmbovițenii au apelat la Leo Grozavu (59 de ani), care nu mai are echipă din luna martie.

Chindia Târgoviște a apelat la Leo Grozavu. Când va da antrenorul răspunsul final

Conform , alegerea conducerii dâmbovițene, după ce nu a reușit să-l aducă pe Daniel Oprița, este Leo Grozavu. Fostul antrenor al Botoșaniului nu a mai antrenat de jumătate de an, însă este gata să revină în circuit după ce ultima dată a fost pe banca lui FC Botoșani, echipă cu care a terminat turul de campionat pe primul loc.

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Din informațiile FANATIK, antrenorul de 59 de ani urmează să dea un răspuns până miercuri seară. Obiectivul Chindiei Târgoviște este acela de a se califica în play-off, după care să obțină promovarea în SuperLiga României. Dâmbovițenii s-au făcut de rușine în ultima etapă, când au fost învinși de „grădinița” lui Ionuț Chirilă, de la CS Dinamo.

De ce a picat mutarea lui Daniel Oprița de la Steaua la Chindia Târgoviște

În ultimele săptămâni, de mai multe ori și Deși el era așteptat să-i părăsească pe roș-albaștri, chiar dacă el era deja așteptat la Chindia Târgoviște.

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„În urma discuțiilor purtate cu conducerea clubului, Daniel Oprița va continua în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Steaua București. Alături de acesta va rămâne și întregul staff tehnic. Credem că, în acest moment, continuitatea și stabilitatea sunt importante pentru echipă și pentru traseul pe care îl urmărim. În perioada următoare, vor fi identificate cele mai bune soluții pentru întărirea lotului de jucători, astfel încât echipa să își îmbunătățească evoluțiile și rezultatele.

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Știm că începutul de sezon nu a fost cel pe care ni l-am dorit. Avem însă încredere că, prin unitate, muncă și susținerea suporterilor, putem merge înainte și putem readuce Steaua acolo unde ne dorim cu toții. Continuăm împreună. Pentru Steaua!”, au transmis cei de la CSA Steaua.