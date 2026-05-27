El este antrenorul român care și-a dat amendă singur după ce a întârziat 20 de secunde. Tocmai a plecat din SuperLiga!

Un fost antrenor din Superliga a făcut dezvăluiri spectaculoase despre perioada petrecută la echipă. Tehnicianul a povestit cum și-a dat singur amendă.
Alex Bodnariu
27.05.2026 | 08:15
Gest rar în fotbalul românesc! Antrenorul care dormea în cantonament și se amenda singur. Foto: SportPictures
Ianis Zicu a demisionat de la Farul Constanța la începutul lunii aprilie. Antrenorul a povestit un episod incredibil din timpul cantonamentului. A întârziat la o ședință de pregătire doar 20 de secunde și a considerat că este oportun să își dea singur amendă!

Farul, în pericol! Fosta echipă a lui Zicu riscă să retrogradeze

Farul Constanța trece printr-o perioadă extrem de complicată. „Marinarii” nu au reușit să se salveze de la barajul pentru menținerea în Superliga, iar în manșa tur a dublei cu Chindia Târgoviște, formația de la malul mării a remizat în deplasare, scor 3-3.

Urmează un duel de foc la Ovidiu. Echipa pregătită în prezent de Flavius Stoican este obligată să facă un meci mult mai bun în fața dâmbovițenilor pentru a spera la supraviețuirea în Superliga României. Forma celor de la Farul este una extrem de slabă, iar fanii au mari emoții.

Ianis Zicu și-a dat singur amendă după ce a întârziat 20 de secunde! Episod incredibil povestit de fostul antrenor al Farului

Ianis Zicu a fost antrenorul care a condus-o pe Farul în acest sezon până la începutul lunii aprilie. Acesta și-a dat demisia după o înfrângere cu Hermannstadt. Tehnicianul a povestit un episod uluitor. Și-a dat singur amendă întrucât a întârziat la o ședință de pregătire doar 20 de secunde. Zicu a mai spus că, în perioada în care a pregătit-o pe Farul, a dormit în cantonament.

„Sunt în fotbal, ca antrenor, de șase ani! Am întârziat o singură dată, 20 de secunde, și m-am amendat. Jucătorii pot confirma. Am întârziat la ședință. Am spus că ne vedem la 04:00 fix în sală și am intrat la 04:00 și 20 de secunde. Și mi-am dat amendă! În rest, am respectat programul în totalitate, țin foarte mult la lucrul acesta.

Ce pot să zic? Eu am dormit în bază la Constanța, deși am casă în Constanța, pentru că sunt constănțean. Șase zile din șapte, pe săptămână, am dormit în baza de pregătire a echipei. În fiecare din acele zile luam cina cu jucătorii tineri din academie și eram de găsit în birou până la 12:00 noaptea”, a declarat Ianis Zicu la Digi Sport.

Care a fost momentul care l-a făcut pe Zicu să plece de la Farul

Antrenorul a explicat care au fost motivele care l-au făcut să plece de la Ovidiu. Ianis Zicu a considerat că jucătorii nu reușesc să recepteze ceea ce li se transmite și că au nevoie de un șoc pentru a se salva de la retrogradare.

„Le-am spus despre situația în care se află Farul acum. «Să nu credeți că șapte puncte avans după meciul cu Petrolul, pe care l-am câștigat în prima etapă din play-out, sunt multe». Le-am zis toată săptămâna. Și de acolo, în două etape, au dovedit ceva care m-a făcut să plec”, a mai spus Ianis Zicu.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
