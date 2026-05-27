El este arbitrul finalei Conference League. A fost retrogradat în Serie B din cauza lui Chivu și Inter!

UEFA a desemnat arbitrul pentru finala Conference League, ediția 2025-2026. Meciul dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano va fi condus la centru de un italian, care, în acest sezon,

Maurizio Mariani este arbitrul finalei Conference League

Maurizio Mariani, omul care va împărți dreptatea pe Red Bull Arena, la finala Conference League, are 44 de ani și e arbitru FIFA din 2019. Italianul este delegat să conducă o finală europeană pentru prima dată în carieră, după ce, anul trecut, a fost arbitru de rezervă la finala Europa League, Tottenham – Manchester United 1-0.

În actuala stagiune, Mariani a arbitrat șapte meciuri în UEFA Champions League și unul Europa League. italianul îi va avea drept asistenți pe compatrioții Daniele Bindoni şi Alberto Tegoni. Al patrulea oficial şi arbitru de rezervă vor fi doi suedezi, Glenn Nyberg, respectiv Mahbod Beigi. În camera VAR se vor afla italienii Marco Di Bello (arbitru video), Daniele Chiffi (arbitru asistent video) şi croatul Ivan Bebek (suport VAR).

A fost retrogradat în Serie B, după Napoli – Inter 3-1

Maurizio Mariani, arbitrul finalei Conference League, a fost implicat într-un scandal uriaș în acest sezon de Serie A. El a fost acuzat că a dezavantajat-o pe Inter, în derby-ul pierdut de echipa lui Chivu pe „Diego Armando Maradona”, scor 1-3. În minutul 33, gazdele au deblocat tabela printr-un penalty transformat de Kevin De Bruyne și dictat de Mariani, în urma unui duel dintre Henrikh Mkhitaryan și Giovanni Di Lorenzo.

După o analiză a Comisiei Arbitrilor din Italia, forul condus de Gianluca Rocchi a decis că decizia lui Mariani a fost una greșită, contactul dintre Mkhitaryan și Di Lorenzo fiind unul nesancționabil. Atât Mariani, cât și arbitrul asistent Daniele Bindoni, care i-a semnalat o posibilă lovitură de la 11 metri, au fost reținuți de la delegări în următoarea etapă și au fost trimiși să arbitreze în Serie B.

Inițial, Mariani nu acordase penalty la faza respectivă, dar după o consultare cu asistentul a luat decizia de a dicta penalty pentru Napoli. Ceea ce a produs multă confuzie în Italia referitor la faza respectivă este că arbitrii din camera VAR nu au intervenit, lăsând decizia din teren.

Cum a aflat Mariani că va arbitra Crystal Palace – Rayo Vallecano

Eroarea din derby-ul Napoli – Inter 3-1 a fost comisă în toamna trecută, dar, acum, Maurizio Mariani se simte pregătit să conducă meciul dintre Crysal Palace și Rayo Vallecano. Într-un interviu acordat pentru site-ul , „centralul” în vârstă de 44 de ani a dezvăluit cum s-a apucat de arbitraj și unde era în momentul în care a aflat că va „fluiera” finala Conference League.

„Am început arbitrajul la 18 ani, când studiam la școala militară din Veneția. Jucasem ca portar, dar am decis să încerc arbitrajul, lucru pe care îl făcuse și tatăl meu. Ca să ajungi în Serie A trebuie să treci prin toate eapele, fără scurtături. Mereu am încercat să mă perfecționez și să devin mai bun. Trebuie să muncești foarte mult și să înveți din greșeli pentru a deveni un arbitru de top.

Eram în aeroport când am primit telefonul de la Roberto Roseti. În momentul în care mi-a spus că voi arbitra finala, am simțit multă emoție și recunoștință. Prima persoană pe care am sunat-o a fos soția mea, care mă susține mereu. Nu e ușor să fii căsătorită cu un arbitru, pentru că suntem tot timpul pe drumuri. A doua persoană a fost tatăl meu, care m-a ajutat enorm de-a lungul anilor și care visa și el să devină arbitru”, a declarat Maurizio Mariani.