Sport

El este artistul care l-a căutat 6 ani pe Ilie Dobre după o înfrângere istorică a lui FC Argeș în Europa. De ce a pus pariu pe 100 de dolari

Andrei Vochin povestit la Oldies but Goldies cum Ilie Dobre a fost căutat 6 ani de un artist român după un meci al celor de la FC Argeș.
Sebastian Coleasa
01.09.2025 | 15:03
El este artistul care la cautat 6 ani pe Ilie Dobre dupa o infrangere istorica a lui FC Arges in Europa De ce a pus pariu pe 100 de dolari
EXCLUSIV FANATIK
Poveste inedită cu Ilie Dobre și Horia Moculescu după FC Argeș - Celta Vigo. Sursa Foto: Colaj FANATIK

La Oldies but Goldies, Andrei Vochin a dezvăluit motivul căutării lui Ilie Dobre de către unul dintre artiștii respectabili ai României, Horia Moculescu, după un meci nefericit al celor de la FC Argeș din cupele europene.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care Horia Moculescu l-a căutat pe Ilie Dobre după un meci al lui FC Argeș în Europa

La ediția de Oldies but Goldies cu privire la rezultatele mai puțin plăcute ale echipelor românești în străinătate, Andrei Vochin a adus aminte și de meciul piteștenilor cu Celta Vigo, terminat 0-7.

Legat partida lui FC Argeș din Europa, Andrei Vochin a avut și o poveste inedită de spus legată de comentatorul sportiv Ilie Dobre. Invitatul special al lui Horia Ivanovici a mărturisit cum Horia Moculescu a pus pariu pe un gol al lui Adrian Mutu care nu a fost validat atunci, însă acesta a fost dus în eroare și de comentatorul sportiv.

ADVERTISEMENT

„Vorbim despre celebrul FC Argeș cu Celta Vigo. Antrenor era Silviu Dumitrescu, iar Nicolae Dobrin era atunci director tehnic și a stat pe bancă. La Celta Vigo jucau atunci Makélélé, Míchel Salgado sau Mazinho, tatăl lui Thiago și Rafinha Alcántara.

Cam la 6 ani de la meciul acesta, am fost cu Steaua atunci în Spania pentru meciul cu Real Betis. Atunci m-am întâlnit cu Horia Moculescu la aeroport și m-a întrebat ce jurnaliști mai merg în Spania pentru acel meci. Printre cei enumerați era și Ilie Dobre, iar domnia sa mi-a spus că are de luat 100 de dolari de la el.

ADVERTISEMENT
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză...
Digi24.ro
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”

De ce a pus Horia Moculescu pariu pe 100 de dolari

Mi-a spus atunci că acel meci cu Celta Vigo l-a ascultat la radio, iar comentator era Ilie Dobre. Nu a ascultat până la finalul meciului, dar știa că și FC Argeș a marcat un gol prin Mutu.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a...
Digisport.ro
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa

Dumnealui, pentru că nu a ascultat meciul până la final, nu aflase că acela fusese offside. Și pusese pariu cu cineva pe 100 de dolari că de fapt și FC Argeș a marcat atunci un gol.

Desigur că după ce au verificat în ziar s-a dovedit că Horia Moculescu nu avusese dreptate și a pierdut pariul. De aceea îl căuta pe Ilie Dobre. Pentru că din cauza lui pierduse acea sută de dolari”, a povestit Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

ADVERTISEMENT

Povestea căutării lui Ilie Dobre de către Horia Moculescu

Gică Hagi i-a decis viitorul lui Ianis Zicu, după seria de trei înfrângeri...
Fanatik
Gică Hagi i-a decis viitorul lui Ianis Zicu, după seria de trei înfrângeri la rând în SuperLiga: „Era important”
Uluitor! Gigi Becali a refuzat să transfere la FCSB fundașul echipei naționale: „Impresarul...
Fanatik
Uluitor! Gigi Becali a refuzat să transfere la FCSB fundașul echipei naționale: „Impresarul vrea 100.000! Sunteți sănătoși la cap?”
Fostul jucător al Rapidului, aproape de un transfer la o forță a Europei!...
Fanatik
Fostul jucător al Rapidului, aproape de un transfer la o forță a Europei! Giuleștenii pot încasa o sumă importantă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
Parteneri
Breaking! Ce transfer ar putea face Gigi Becali: 'E titular și e under'....
iamsport.ro
Breaking! Ce transfer ar putea face Gigi Becali: 'E titular și e under'. Propunerea a venit în direct
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!