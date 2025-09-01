El este artistul care l-a căutat 6 ani pe Ilie Dobre după o înfrângere istorică a lui FC Argeș în Europa. De ce a pus pariu pe 100 de dolari

La Oldies but Goldies, Andrei Vochin a dezvăluit motivul căutării lui Ilie Dobre de către unul dintre artiștii respectabili ai României, Horia Moculescu, după un meci nefericit al celor de la FC Argeș din cupele europene.

La ediția de Oldies but Goldies cu privire la rezultatele mai puțin plăcute ale echipelor românești în străinătate, Andrei Vochin a adus aminte și de .

Legat partida lui FC Argeș din Europa, Andrei Vochin a avut și o poveste inedită de spus legată de . Invitatul special al lui Horia Ivanovici a mărturisit cum Horia Moculescu a pus pariu pe un gol al lui Adrian Mutu care nu a fost validat atunci, însă acesta a fost dus în eroare și de comentatorul sportiv.

„Vorbim despre celebrul FC Argeș cu Celta Vigo. Antrenor era Silviu Dumitrescu, iar Nicolae Dobrin era atunci director tehnic și a stat pe bancă. La Celta Vigo jucau atunci Makélélé, Míchel Salgado sau Mazinho, tatăl lui Thiago și Rafinha Alcántara.

Cam la 6 ani de la meciul acesta, am fost cu Steaua atunci în Spania pentru meciul cu Real Betis. Atunci m-am întâlnit cu Horia Moculescu la aeroport și m-a întrebat ce jurnaliști mai merg în Spania pentru acel meci. Printre cei enumerați era și Ilie Dobre, iar domnia sa mi-a spus că are de luat 100 de dolari de la el.

De ce a pus Horia Moculescu pariu pe 100 de dolari

Mi-a spus atunci că acel meci cu Celta Vigo l-a ascultat la radio, iar comentator era Ilie Dobre. Nu a ascultat până la finalul meciului, dar știa că și FC Argeș a marcat un gol prin Mutu.

Dumnealui, pentru că nu a ascultat meciul până la final, nu aflase că acela fusese offside. Și pusese pariu cu cineva pe 100 de dolari că de fapt și FC Argeș a marcat atunci un gol.

Desigur că după ce au verificat în ziar s-a dovedit că Horia Moculescu nu avusese dreptate și a pierdut pariul. De aceea îl căuta pe Ilie Dobre. Pentru că din cauza lui pierduse acea sută de dolari”, a povestit Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

