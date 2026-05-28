El este atacantul care îi bate obrazul lui Olăroiu. N-a jucat deloc în coșmarul cu Middlesbrough, deși a fost om de bază împotriva Rapidului

, acolo unde Steaua (n.r. – FCSB) a pierdut dramatic, scor 2-4, și a ratat calificarea în finala Cupei UEFA (n.r. – Europa League). Andrei Cristea (42 de ani) îi reproșează lui Cosmin Olăroiu (56 de ani) că nu l-a băgat în returul de pe Riverside Stadium.

Andrei Cristea, dezamăgit că Olăroiu nu l-a băgat în Middlesbrough – Steaua 4-2

În 2026 s-au împlinit 20 de ani de la cel mai bun parcurs al echipelor românești în Europa după revoluție. Pe 28 mai, pe „Arcul de Triumf”, foștii . Atunci, roș-albaștrii au avut câștig de cauză și au mers în finale.

Drumul Stelei a fost însă oprit din cauza coșmarului de la Middlesbrough. Steaua a câștigat cu 1-0 în turul de pe „Lia Manoliu”, dar, la retur, pe Riverside, a pierdut cu 2-4, deși a condus cu 2-0. Andrei Cristea, care a evoluat în „dubla” cu Rapid și în finalul meciului cu Boro de la București, nu a prins niciun minut la returul din Anglia.

„Câștigăm 1-0 și ajungem în Anglia. Când ne-am antrenat parcă și mingile erau altfel. Totul era diferit. Parcă eram în altă lume. Când am ieșit la încălzire, ne uitam prin tribune nu era nimeni. Ăia erau la cârnați, la bere, cum stau europenii la meciuri. Am intrat în vestiar și când am ieșit la meci, cu arbitrii, stadionul era plin. O atmosferă fantastică.

Eu nu am jucat în meciul retur. Oli a făcut o schimbare atunci. A intrat Daniel Bălan în locul lui Oprița, mijlocaș dreapta. Downing, fundașul stânga, centrează, omul lui Bălan, practic, centrează pe Bara a doua, vine Maccarone și ne taie elanul la toți, ne-a stins lumina”, a declarat Andrei Cristea, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Cosmin Olăroiu a fost de două ori antrenorul Stelei

Cosmin Olăroiu a fost antrenor la Steaua/FCSB în două perioade diferite, în 2002 și în perioada 2006-2007. A reușit să câștige un campionat și o Supercupă a României, ambele în 2006. „Oli avea 37 de ani. Era tânăr atunci, era foarte tânăr. Poate și momentele astea gestionate altfel ne-ar fi dus într-o finală. Păcat de acest lucru. Am fi putut să jucăm o finală”, a adăugat actualul antrenor al Concordiei Chiajna.

