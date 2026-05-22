El este atacantul care poate să fie star în Liga 2. A luat titlul în România, dar trebuie să facă neapărat un lucru

Andrei Cristea (42 de ani) l-a resuscitat pe Bilel Omrani (32 de ani) la Concordia Chiajna. Antrenorul „vulturilor verzi” are însă un sfat pentru ca atacantul francez să revină la forma de la CFR Cluj.

Bilel Omrani este unul dintre cei mai importanți atacanți străini care au jucat vreodată în România. Crescut la Marseille, francezul e departe de forma de altădată. . Nu o face însă rău deloc. În 8 meciuri a marcat 2 goluri, sub bagheta antrenorului Andrei Cristea.

„Pe Bilel eu l-am adus împreună cu domnul președinte Tănase. Am avut o discuție de început cu el, în care i-am spus că nu trebuie să demonstreze mare lucru. ‘Trebuie să îți demonstrezi ție că mai poți sau există riscul să te faci de râs. Alege!’ Pentru că erau foarte multe informații. Că nu e serios, că e derbedeu, că lipsește de la antrenament. Și i-am zis direct. ‘Pe mine nu mă interesează ce spune lumea despre tine. Pe mine mă interesează ce faci tu. Că am nevoie de experiența ta’.

Nu am ce să îi reproșez din punct de vedere al pregătirii. Nu a întârziat la antrenament. Din contră, a fost un model și un tip de vestiar extraordinar. Poate că nu am reușit să îl slăbesc un pic mai mult. Dar dacă rămân la club și el va rămâne, eu i-am zis că dacă dă 3-4 kilograme jos va fi cel mai bun atacant din Liga 2.

A fost campion cu CFR, nu ai cum. Dacă știi să gestionezi un astfel de temperament, de jucător, ai doar de câștigat. Am reușit să facă lucrurile astea cu el, cu Bălașa, cu Dumitrașcu, cu Dobrescu, cu Samake”, a declarat Andrei Cristea, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Bilel Omrani a jucat la CFR Cluj și FCSB

, când CFR Cluj l-a luat liber după despărțirea de Marseille. A stat 6 ani în Gruia, acolo unde a cucerit 5 titluri și 2 Supercupe. În sezonul 2022-2023, francezul a evoluat și pentru FCSB, pentru care a marcat 2 goluri și a dat 2 assist-uri în 22 de meciuri. Înainte să ajungă la Chiajna, Omrani a mai jucat în România la Poli Iași și la Petrolul Ploiești.

