El este atacantul ideal pentru FCSB! De ce e preferat bosniacului Lukic

Gigi Becali (68 de ani) vrea să cumpere un atacant pe bani mulți la FCSB și s-a gândit la Jovo Lukic (28 de ani). Latifundiarul din Pipera a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că e dispus să plătească 1,5 milioane de euro pentru bosniac. Totuși, Bogdan Lobonț îl sfătuiește pe Becali să insiste pentru Drăguș.
Denis Drăguș (27 de ani) rămâne în continuare feblețea lui Gigi Becali. Atacantul lui Trabzonspor e așteptat oricând la FCSB și are pe masă o ofertă uriașă pentru fotbalul românesc. Cu toate acestea, latifundiarul din Pipera nu vrea să mai stea după internaționalul român și s-a gândit să îl ia pe Jovo Lukic. U Cluj cere însă 3 milioane de euro în schimbul bosniacului.
Bogdan Lobonț a fost provocat să spună pe cine ar alege dintre Denis Drăguș și Jovo Lukic, golgheterul SuperLigii din sezonul precedent. „Pisica” a oferit imediat răspunsul și a explicat motivele pentru care îl consideră pe atacantul lui Trabzonspor varianta mai potrivită pentru FCSB.
„Dacă e să dai niște bani pentru un atacant, nu știu, banii pe care trebuie să-i dai pe Lukic, mai bine îi dai pe Drăguș. Drăguș e român de-al nostru, e atacant care e și la echipa națională. Eu l-aș prefera pe Drăguș. Nu oricât ar costa, depinde și de buget. Dacă e să fie aceeași sumă Lukic și Drăguș, l-aș prefera pe Drăguș. Nu am nimic cu Lukic”, a declarat Bogdan Lobonț, potrivit sport.ro.
Sezonul 2025-2026 a fost de departe cel mai bun sezon din cariera lui Jovo Lukic. Luat gratis de U Cluj de la Universitatea Craiova, bosniacul s-a transformat într-o mașinărie de goluri. A devenit golgheterul SuperLigii în stagiunea precedentă, cu 18 reușite. Evoluțiile sale bune au fost încununate cu o convocare la naționala din Bosnia & Herțegovina, cu care a participat la CM 2026. Acolo, Lukic reușit să înscrie și un gol, în remiza cu Canada, scor 1-1. În acest sezon, Lukic are două goluri, ambele în preliminariile Conference League.