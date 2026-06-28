El este atacantul transferat de Dinamo! A sosit în cantonamentul din Polonia!

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Dinamo s-a înțeles cu un atacant central, . FANATIK a aflat că fotbalistul la care face referire președintele clubului din Ștefan cel Mare este Oliver Hintsa, cotat de site-urile de specialitate la 450.000 de euro.

Avem numele atacantului pe care îl transferă Dinamo

Dinamo se mișcă pe piața transferurilor din această vară. După ce l-a legitimat pe portarul , transfer despre care FANATIK a informat zilele trecute, „câinii roșii” au punctat și în zona ofensivă. Clubul din Ștefan cel Mare s-a înțeles pentru un transfer cu Oliver Hintsa, atacant care a evoluat ultima oară la Sogndal, în a doua ligă din Norvegia. Numele „vârfului” a apărut în premieră pe

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Cotat la 450.000 de euro de Transfermarkt.com, Oliver Hintsa mai avea contract cu echipa din nordul Europei până în decembrie 2026. Internațional din Eritreea, Hintsa a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive în 14 meciuri în stagiunea 2025/2026. Atacantul a mai evoluat de-a lungul carierei la echipele suedeze Halmstads BK, Tvååkers IF și Falkenbergs FF.

„Profilul jucătorului este profilul pe care îl caută antrenorii noștri. Noi l-am identificat într-o zonă care nu știu cât de apreciată este în România, dar vom vedea cât de bun va fi jucătorul în sezonul următor. Este un atacant foarte mobil, foarte rapid. Poate să coboare și are o vârstă potrivită pentru performanță la Dinamo. Nu este chiar un Pușcaș ca profil. E la ordinul sutelor de mii și în partea de jos, nu sus. Are o vârstă bună, 25 de ani”, l-a caracterizat Andrei Nicolescu pe noul atacant dinamovist în cursul zilei de duminică într-o intervenție televizată.

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Ce transferuri a mai făcut Dinamo în mercato de vară

Oliver Hintsa s-a alăturat lotului condus de Nuno Campos în cantonamentul de la Kielce și va fi al 7-lea transfer pe care îl fac „câinii roșii” în această perioadă de mercato. Antrenorul lusitan i-a mai primit până acum pe tinerii Răzvan Radu, Ștefan Opriș, Adriano Manole și Ianis Doană, dar și pe experimentații , transfer exclusiv FANATIK, și pe Alaa Bellaarouch. Până la Hintsa, Dinamo a plătit sumă de transfer doar pentru Răzvan Radu. Fundașul stânga a venit de la Metalul Buzău în schimbul a 60.000 de euro.

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