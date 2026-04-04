El este atacantul român de la AC Milan care a dat un gol de pus în ramă în Italia! Preluare fantastică și lob peste portar. Video

ADVERTISEMENT

Francesco Domniței este atacantul român care i-a uimit pe italieni cu execuția din meciul AC Milan U20 – Lecce U20, în etapa a 32-a din campionatul Primavera 1. Fotbalistul născut în Cimiano, cartier din Milano, a ieșit la rampă în minutul 25, când l-a executat pe portarul inamic.

AC Milan U20, locul 15 în ierarhie, înaintea meciului cu Lecce U20, a deschis scorul în minutul 25 al partidei prin nimeni altul decât Francesco Domniței. Atacantul român în vârstă de 18 ani nu doar că a marcat, ci a făcut-o printr-o execuție care i-a uimit pe italieni.

ADVERTISEMENT

Atacantul cu dublă cetățenie, italiană și română, , a avut o preluare de efect la marginea careului, după o pasă genială venită de la un coechipier. Fotbalistul care poartă tricoul cu numărul 9 l-a văzut ieșit pe portarul advers, bulgarul Plamen Penev, pe care l-a executat cu un lob de excepție.

Este al treilea meci consecutiv cu gol marcat pentru Francesco Domniței, care a promovat anul trecut la nivelul lotului U20 al lui AC Milan. Francesco Domniței este cotat de site-urile de specialitate la suma de 150.000 de euro. În actuala stagiune, Francesco Domniței a marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive în 34 de partide.

ADVERTISEMENT

📽️ Francesco Domniței's goal v Lecce Primavera — Milan Posts (@MilanPosts)

Cine este Francesco Domniței

Francesco Domniței este unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști români. La doar 18 ani, atacantul a semnat cu AC Milan cel mai important contract al carierei. Este prima înțelegere profesionistă din scurta carieră a tânărului fotbalist român. Francesco Domniței a semnat cu fosta campioană din Serie A până în 2027.

ADVERTISEMENT

Francesco Domniței s-a născut în 2007 din părinți români. „Domi”, așa cum îi spun apropiații, a făcut primii pași în fotbal la Rondinella, La Dominante și la Pro Sesto. Atacantul român a început să atragă atenția granzilor din Italia după primul an la echipa U13 a celor de la La Albinoleffe, unde a marcat 14 goluri. În urmă cu aproximativ 4 ani, a ajuns la Ausonia, unde a reușit 11 goluri în 10 meciuri. Francesco Domniței vrea să le calce pe urme lui Florin Răducioiu, Cosmin Contra și de-a lungul timpului.