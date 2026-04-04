El este atacantul român de la AC Milan care a dat un gol de pus în ramă în Italia! Preluare fantastică și lob peste portar. Video

Francesco Domniței este atacantul român care i-a uimit pe italieni cu execuția din meciul AC Milan U20 – Lecce U20, în etapa a 32-a din campionatul Primavera 1. Fotbalistul născut în Cimiano, cartier din Milano, a ieșit la rampă în minutul 25, când l-a executat pe portarul inamic.
AC Milan U20, locul 15 în ierarhie, înaintea meciului cu Lecce U20, a deschis scorul în minutul 25 al partidei prin nimeni altul decât Francesco Domniței. Atacantul român în vârstă de 18 ani nu doar că a marcat, ci a făcut-o printr-o execuție care i-a uimit pe italieni.
Atacantul cu dublă cetățenie, italiană și română, fost coleg cu Matteo Duțu la AC Milan, a avut o preluare de efect la marginea careului, după o pasă genială venită de la un coechipier. Fotbalistul care poartă tricoul cu numărul 9 l-a văzut ieșit pe portarul advers, bulgarul Plamen Penev, pe care l-a executat cu un lob de excepție.
Este al treilea meci consecutiv cu gol marcat pentru Francesco Domniței, care a promovat anul trecut la nivelul lotului U20 al lui AC Milan. Francesco Domniței este cotat de site-urile de specialitate la suma de 150.000 de euro. În actuala stagiune, Francesco Domniței a marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive în 34 de partide.
Francesco Domniței este unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști români. La doar 18 ani, atacantul a semnat cu AC Milan cel mai important contract al carierei. Este prima înțelegere profesionistă din scurta carieră a tânărului fotbalist român. Francesco Domniței a semnat cu fosta campioană din Serie A până în 2027.
Francesco Domniței s-a născut în 2007 din părinți români. „Domi”, așa cum îi spun apropiații, a făcut primii pași în fotbal la Rondinella, La Dominante și la Pro Sesto. Atacantul român a început să atragă atenția granzilor din Italia după primul an la echipa U13 a celor de la La Albinoleffe, unde a marcat 14 goluri. În urmă cu aproximativ 4 ani, a ajuns la Ausonia, unde a reușit 11 goluri în 10 meciuri. Francesco Domniței vrea să le calce pe urme lui Florin Răducioiu, Cosmin Contra și Ciprian Tătărușanu, singurii români care au îmbrăcat tricoul lui AC Milan de-a lungul timpului.