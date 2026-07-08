El este atacantul român care semnează cu Benfica Lisabona. Suma încasată ar putea ajunge la 1.000.000 de euro

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Răzvan Marincean (17 ani) este numele fotbalistului care e aproaope să dea lovitura în acest mercato. Atacantul din academia Farului Constanța este în negocieri pentru un transfer la Benfica Lisabona.

Răzvan Marincean, aproape de un transfer la Benfica

Potrivit portughezilor de la , Benfica a pus ochii pe unul dintre cei mai promițători atacanți din România, puștiul Răzvan Marincean, de la Farul Constanța. Marincean ar putea ajunge la gruparea de pe da Luz în schimbul a cel puțin 400.000 de euro.

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Aceștia sunt banii pe care Benfica este dispusă să-i plătească în schimbul tânărului fotbalist de la Farul Constanța. Cu toate acestea, suma poate crește până la 1.000.000 de euro, dacă internaționalul român U17 îndeplinește anumite obiective de preformanță prevăzute în contract. Dacă se va concretiza, Marincean se va alătura mai întâi echipelor de juniori ale Benficăi, cu perspective în viitor să ajungă la prima echipă.

Cine e Răzvan Marincean, fotbalistul care ar putea ajunge la Benfica

Născut la Sighetul Marmației, Răzvan Marincean va împlini 18 ani pe 27 februarie 2027 și este unul dintre cei mai promițători din generația sa. Are deja o înălțime de 1,85 metri, postul său de bază fiind acela de atacant lateral stânga. Fotbalistul dorit de Benfica , care se va desfășura în Qatar, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie. La turneul final, România a fost repartizată în Grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela.

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Răzvna Marincean este unul dintre cei mai tineri fotbaliști care au debutat în SuperLiga României. De altfel, el este primul jucător născut în anul 2009 care a jucat pe prima scenă fotbalistică din România și al 67-lea jucător promovat de Academia Hagi în SuperLiga. Marincean a debutat la prima echipă a Farului Constanța la vârsta de 16 ani, pe 3 noiembrie 2025, în victoria „marinarilor” de la Ovidiu, scor 3-0, cu Csikszereda. Tânărul atacant a bifat și două prezențe în ultimul sezon de Cupa României, cu Dinamo și CS Dinamo.

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