El este băiatul crescut de lupi. Povestea impresionantă a unui copil care a stat peste zece ani într-o haită adevărată

La vârsta de șapte ani, Marcos Rodriguez Pantoja, s-a trezit singur în munții Sierra Morena din Spania, după ce a fost vândut drept sclav de tatăl său, unui cioban.

Povestea băiatului crescut de lupi în Spania

După ce a murit ciobanul, Marcos a fost nevoit să trăiască singur în munți, o zonă plină de animale sălbatice. Conform băiatul a petrecut 11 ani în pădure și a fost adus înapoi în civilizație cu forța când a fost găsit de doi pădurari. Conform acestora, băiatul era sălbatic și urla neîncetat.

ADVERTISEMENT

Medicii au observat cum băiatul, devenit adolescent, și-a pierdut obiceiurile umane și a învățat să comunice cu lupii. ”Animalele m-au îndrumat să mănânc. Ce au mâncat ele, am mâncat și eu”, explica acesta pentru BBC în 2013.

Tânărul crescut de lupi a ajuns internat la al Fundației Vallejo din Madrid, acolo unde a învățat să vorbească, să meargă și să mănânce.

ADVERTISEMENT

Nici după mulți ani tatăl băiatului nu a vrut să-l accepte, astfel că tânărul a fost nevoit să vândă droguri. În naivitatea sa nu știa, de fapt, ce face. Dezamăgit, s-a mutat într-un sat din Malaga. Identitatea sa, alături de această poveste incredibilă, au fost secret până în 2010, când regizorul Gerardo Olivares a lansat filmul ”Printre lupi”, povestea de viață a lui Marcos Rodriguez Pantoja.

Nu s-a acomodat niciodată cu omenirea și a declarat, deseori, că e dezamăgit de natura umană și tot ce își dorește e să se întoarcă printre animale. ”Am fost în mod constant umilit, printre oameni am învățat să urăsc și să fiu jenat”, a explicat bărbatul.

ADVERTISEMENT

O legendă vorbește inclusiv despre faptul că atunci când avea 20 de ani, reîntors în civilizație, a auzit o transmisie radio. Crezând că acolo sunt oameni blocați, a încercat să-i elibereze spărgând aparatul.

Timp de 11 ani, băiatul a trăit alături de o haită de lupi, hrănindu-se cu carne, fructe de pădure și ciuperci. Nopțile le dormea în peșteri, unde se ferea și de furtuni.

ADVERTISEMENT

”Într-o zi am intrat într-o peșteră și am început care locuia acolo și am adormit. Mai târziu, lupoaica a adus mâncare puiului și m-am trezit. M-a văzut și s-a uitat cu înverșunare la mine, în timp ce a început să rupă carnea.

ADVERTISEMENT

Puiul s-a apropiat de mine și am încercat să-i fur mâncarea, pentru că îmi era foame. Atunci, lupoaica a mârâit. După ce și-a hrănit puiul, lupoaica mi-a aruncat o bucată de carne.

Nu am vrut să o ating, pentru că am crezut că o să mă atace, dar împingea carnea cu nasul. Am luat-o, am mâncat-o și m-am gândit că avea de gând să mă muște, dar a început să mă lingă. După aceea, am făcut parte din familie”, explica Marcos. În prezent, bărbatul locuiește în Rante și are o pensie de invaliditate și trăiește de pe o zi pe alta.