El este băiețelul lăsat orfan de Mario Iorgulescu. Văduva tânărului ucis, la capătul puterii: “Să mă duc eu să îl omor?”

Patricia, văduva lui Dani Vicol, a dezvăluit, pentru FANATIK, că situația este una cât se poate de neplăcută și că singura speranță pe care o mai are este ca Mario Iorgulescu, care este acuzat că i-a ucis partenerul de viață, să fie adus în România și să plătească pentru ce a făcut.

Văduva lui Dani Vicol exclude împăcarea cu familia Iorgulescu

Patricia, văduva lui Dani Vicol, exclude orice împăcare cu familia lui Mario Iorgulescu și nici nu vrea să audă de negocieri în vederea unei înțelegeri amiabile cu aceștia. ”Nu discut cu familia Iorgulescu. Nu am ce să negociez cu ei. (…) Despre despăgubiri nu vreau să vorbesc, vom vedea pe parcurs ce va stabili instanța”, ne-a spus, în exclusivitate, Patricia, fosta parteneră de viață a lui Dani Vicol.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit ea, tot ceea ce speră în aceste momente este ca judecătorii să nu treneze prea mult cu procesul în care este inculpat Mario Iorgulescu, dat în urmărire generală de Poliția Română pentru a fi pus în executare mandatul de arestare preventivă.

”Nu știu ce se mai întâmplă cu Mario Iorgulescu. Presupun că e încă în Italia, instanța știe. (…) Poate într-o zi mai omoară pe cineva. Să vedem, e bine atunci?”, ne-a mai spus, revoltată, Patricia, văduva lui Dani Vicol.

Copilul lui Dani Vicol încă nu știe că tatăl i-a fost ucis

Iar când vine vorba despre pedeapsa pe care și-o dorește pentru Mario Iorgulescu, Patricia, reușind cu greu să își înfrâneze blestemele pe care le-ar adresa celui care, beat și drogat, a produs accidentul în care i-a murit bărbatul pe care îl iubea.

”Eu așa sper, că va plăti, îmi pun încrederea în autorități că într-o zi se va face dreptate. Nu am ce să fac… Ce să fac, să mă duc eu să îl omor?”, spune, cu năduf, Patricia. Dar, recunoaște ea, ceea ce o temperează este faptul că are de crescut copilul pe care îl are cu Dani Vicol, băiețelul alături de care bărbatul nu a apucat să fie decât pentru câteva luni.

”Copilul este bine. Încă nu înțelege, nu are vârsta, la doi ani e imposibil să înțeleagă ceva despre ce s-a întâmplat cu tatăl lui. Îi voi spune când va putea să înțeleagă…”, ne-a mai spus femeia.

Iar acum, la mai bine de doi ani de la moartea bărbatului alături de care a devenit mamă, Patricia a reușit să facă și prima fotografie cu fiul ei, fotografie pe care FANATIK o prezintă în exclusivitate. ”Înainte nici poze nu puteam să fac cu copilul. Mă durea prea tare…”, ne-a explicat Patricia.

Patricia nu crede că Mario Iorgulescu va ajunge la închisoare

Chiar dacă și-a pus toate speranțele într-o răzbunare legală, Patricia, cea care trebuia să se căsătorească cu Dani Vicol la câteva zile după ce acesta a murit în accidentul de circulație produs de Mario Iorgulescu, este sceptică cu privire la puterea statului român.

”Pedeapsa și-o va lua, dar să vedem dacă îl și aduce cineva la pedeapsă”, ne-a spus, convinsă că Mario Iorgulescu va scăpa fără să execute nicio zi de pușcărie, chiar dacă va fi condamnat.

De altfel, , acesta figurând, de aproape un an și jumătate, pe site-ul Poliției Române, la rubrica de urmăriți general.

”Luna aceasta avem proces. E imposibil ca să vină Mario Iorgulescu la instanță. E de durată situația asta. Nu știu cât va mai dura, avocații îmi spun că se va rezolva, că va lua pedeapsa. Dar când va fi asta, nimeni nu știe”, ne-a mai pus Patricia, deranjată de amânările repetate pronunțate de judecătorii din cazul lui Mario Iorgulescu.

Mario Iorgulescu, acuzat de omor

Mario Iorgulescu a produs, acum doi ani, pe 8 septembrie 2019, un cumplit accident de circulație pe Șoseaua Chitilei din București. Conform datelor, băut și drogat, Mario Iorgulescu, aflat la volanul unui Aston Martin, a pierdut controlul asupra mașinii și a lovit violent o altă mașină, condusă regulamentar de Dani Vicol, un tânăr de aceeași vârstă ca și el, 24 de ani la acea vreme – devenit tată de puțin timp.

fiind internat la Spitalul Elias din Capitală. Externat pe semnătură, Mario Iorgulescu avea să fie dus la o clinică din Italia, loc din care nu s-a mai întors în ciuda faptului că a fost emis un mandat de arestare preventivă pe numele lui pentru infracțiunea de omor și de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

De altfel, în plângerea penală depusă pe numele lui Mario Iorgulescu, fiul șefului de la Ligă este acuzat că și-ar fi folosit mașina ca pe o armă.

”Arăt faptul că formulez această plângere penală împotriva numitului Iorgulescu Gino Mario deoarece consider că modul în care a acționat, în calitate de conducător auto, a dus la producerea accidentului ce a avut consecințe dezastruoase asupra întregii familii, solicitându-vă să aveți în vedere, în urma administrării probelor, inclusiv reținerea infracțiunii de omor în sarcina acestuia. Cel puțin eu consider ca numitul Iorgulescu Gino Mario a folosit autoturismul său ca pe o armă, rezultatul fiind deja cel cunoscut, concubinul meu, Vicol Daniel Andrei, decedând pe loc, neavând nicio șansă de supraviețuire”, a notat Patricia Esmeralda în plângerea penală făcută pe numele lui Mario Iorgulescu.