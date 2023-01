El este bărbatul care a câștigat de două ori la loto datorită unei mari greșeli. Loteria, obligată să-i dea suma uriașă de bani

Un bărbat din Michigan, Statele Unite ale Americii, a avut norocul să câștige de două ori la loto, într-o singură zi. O greșeală pe care a făcut-o i-a adus bogăția.

Cum a reușit bărbatul, dintr-o greșeală, să câștige de două ori la loto

Totul s-a întâmplat după ce americanul, în vârstă de 67 de ani, a uitat că a mai achiziționat un bilet și că l-a completat. Astfel, l-a cumpărat involuntar și pe al doilea, unde a bifat aceleași numere, pe care, de altfel, le pune dintotdeauna.

Bătrânul a văzut biletele într-o benzinărie și așa . Ulterior, 6, 11, 12, 16 și 29 au fost numerele care l-au făcut bogat peste noapte, informează

În ziua când au avut loc extragerile, americanul a intrat pe site-ul loteriei din Michigan, a văzut că a nimerit de data aceasta toate numerele, dar la dublu. Deplasându-se la sediul loteriei, acolo s-a sesizat eroarea lui, dar nimeni nu s-a împotrivit în a-i oferi premiul.

Câți bani a câștigat la loto și cum vrea să-i cheltuiască

Mai exact, bărbatul s-a ales cu câte 110.000 de dolari pentru fiecare loz câștigător în parte. Acum, fiind un deținător de avere, are gânduri mărețe. Americanul își dorește, printre altele, să-și renoveze locuința.

”După extragere, am intrat pe site-ul loteriei din Michigan pentru a vedea rezultatele şi când am văzut numerele şi locurile din care au fost cumpărate biletele am ştiut că sunt marele câştigător”, a declarat marele câștigător din Michigan.

În România, viitoarele extrageri la Loto au loc duminică, 22 ianuarie 2023. Se vor putea vedea pe FANATIK sau pe România TV, începând cu ora 18:30.

, respectiv: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

” (…) Cu cât numărul de numere jucate este mai mare, cu atât șansele de câștig sunt mai mari, dar și costul achitat este mai mare. Schemele reduse reușesc să facă un compromis între numărul de numere jucate și costul total, cu o scădere minimă a șanselor de câștig (…)”, transmite