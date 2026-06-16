El este bărbatul care a consolat-o pe Emma Răducanu imediat după înfrângerea din finala de la Queen’s. Este cu 9 ani mai în vârstă: „Nu mai avea nicio grijă”

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Emma Răducanu (23 de ano) a pierdut finala de la Queen’s în fața Donnei Vekic. Britanica cu origini în România a pierdut în două seturi, după ce în primul a cedat categoric, în timp ce al doilea set a fost extrem de strâns, scorul final fiind 6-0, 7-6 pentru sportiva croată. La scurt timp, Emma a fost văzută într-un parc din Londra în compania noului ei iubit, cu 9 ani mai în vârstă.

Emma Răducanu a uitat imediat de înfrângerea din finala de la Queen’s. Cine este noul ei partener

După ce a fost învinsă în finala de la Queen’s, Emma Răducanu și-a găsit refugiu într-un parc, în brațele iubitului său. Sportiva de 23 de ani a fost văzută alături de expertul în PR, John Friend, în vârstă de 32 de ani. Cei doi îndrăgostiți au fost observați în parcul Battersea, în sud-vestul Londrei, în timp ce se țineau de mână și se priveau profund în ochi.

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Momentul a fost marcat de o îmbrățișare romantică pe bancă: „Emma și partenerul ei păreau că nu au nicio grijă în lume în timp ce se plimbau printre oameni. Erau evident foarte îndrăgostiți unul de celălalt. N-ai fi zis că, cu doar câteva ore înainte, ea suferise o înfrângere pe teren. Orice dezamăgire părea că a dispărut în timp ce se îmbrățișau. Cu siguranță nu păreau deloc stânjeniți că sunt afectuoși în public — deși erau multe alte persoane în jur”, a declarat unul dintre trecători, conform

Emma Răducanu trecuse de Sorana Cîrstea în drumul ei spre finală

Sorana Cîrstea se află la unul dintre cele mai bun sezoane ale carierei, în ciuda faptului că acesta va fi ultimul an în tenisul profesionist pentru sportiva româncă. și a făcut spectacol la Madrid și Roland Garros, Scorul partidei a fost 4-6, 2-6:

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„Așa este, Sorana este într-o formă incredibilă în 2026, în ultimul său an în circuit. Sinceră să fiu, m-am temut că poate reveni în primul set. Cred că am avut un nivel bun, a trebuit să fiu foarte agresivă. M-am bucurat prematur în primul set, credeam că am scăpat în câștigătoare, dar a încercat să revină. M-am bucurat că am deschis setul doi cu break. Am avut parte și de o mare susținere”, a declarat Emma Răducanu la finalul partidei contra Soranei Cîrstea.