Sport

El este bărbatul care a consolat-o pe Emma Răducanu imediat după înfrângerea din finala de la Queen’s. Este cu 9 ani mai în vârstă: „Nu mai avea nicio grijă”

La scurt timp după înfrângerea din finala de la Queen’s, Emma Răducanu s-a refugiat în brațele noului ei iubit. Oamenii care i-au observat au oferit detalii despre relația celor doi
Ciprian Păvăleanu
16.06.2026 | 13:13
El este barbatul care a consolato pe Emma Raducanu imediat dupa infrangerea din finala de la Queens Este cu 9 ani mai in varsta Nu mai avea nicio grija
SPECIAL FANATIK
La scurt timp după înfrângerea din finala de la Queen's, Emma Răducanu a fost consolată de noul ei partener. Foto: The Sun
ADVERTISEMENT

Emma Răducanu (23 de ano) a pierdut finala de la Queen’s în fața Donnei Vekic. Britanica cu origini în România a pierdut în două seturi, după ce în primul a cedat categoric, în timp ce al doilea set a fost extrem de strâns, scorul final fiind 6-0, 7-6 pentru sportiva croată. La scurt timp, Emma a fost văzută într-un parc din Londra în compania noului ei iubit, cu 9 ani mai în vârstă.

Emma Răducanu a uitat imediat de înfrângerea din finala de la Queen’s. Cine este noul ei partener

După ce a fost învinsă în finala de la Queen’s, Emma Răducanu și-a găsit refugiu într-un parc, în brațele iubitului său. Sportiva de 23 de ani a fost văzută alături de expertul în PR, John Friend, în vârstă de 32 de ani. Cei doi îndrăgostiți au fost observați în parcul Battersea, în sud-vestul Londrei, în timp ce se țineau de mână și se priveau profund în ochi.

ADVERTISEMENT

Momentul a fost marcat de o îmbrățișare romantică pe bancă: „Emma și partenerul ei păreau că nu au nicio grijă în lume în timp ce se plimbau printre oameni. Erau evident foarte îndrăgostiți unul de celălalt. N-ai fi zis că, cu doar câteva ore înainte, ea suferise o înfrângere pe teren. Orice dezamăgire părea că a dispărut în timp ce se îmbrățișau. Cu siguranță nu păreau deloc stânjeniți că sunt afectuoși în public — deși erau multe alte persoane în jur”, a declarat unul dintre trecători, conform The Sun.

Emma Răducanu trecuse de Sorana Cîrstea în drumul ei spre finală

Sorana Cîrstea se află la unul dintre cele mai bun sezoane ale carierei, în ciuda faptului că acesta va fi ultimul an în tenisul profesionist pentru sportiva româncă. După ce a câștigat Transylvania Open și a făcut spectacol la Madrid și Roland Garros, Sorana a cedat în turul doi de la Queen’s, în fața Emmei Răducanu. Scorul partidei a fost 4-6, 2-6:

ADVERTISEMENT
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i...
Digi24.ro
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"

„Așa este, Sorana este într-o formă incredibilă în 2026, în ultimul său an în circuit. Sinceră să fiu, m-am temut că poate reveni în primul set. Cred că am avut un nivel bun, a trebuit să fiu foarte agresivă. M-am bucurat prematur în primul set, credeam că am scăpat în câștigătoare, dar a încercat să revină. M-am bucurat că am deschis setul doi cu break. Am avut parte și de o mare susținere”, a declarat Emma Răducanu la finalul partidei contra Soranei Cîrstea.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Digisport.ro
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Programul zilei la CM 2026. Ce meciuri se joacă marți, 16 iunie, și...
Fanatik
Programul zilei la CM 2026. Ce meciuri se joacă marți, 16 iunie, și cine le transmite la TV. Franța intră oficial în scenă
Alex Chipciu, la un pas de revenirea la FCSB! De ce l-a refuzat...
Fanatik
Alex Chipciu, la un pas de revenirea la FCSB! De ce l-a refuzat pe Gigi Becali: „Mi-a fost teamă”
Cele mai sexy fane care au încins atmosfera la CM 2026. Iubita lui...
Fanatik
Cele mai sexy fane care au încins atmosfera la CM 2026. Iubita lui Yamal a atras toate privirile la meciul dintre Spania și Insulele Capului Verde. Galerie foto și video
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
'Excepțional!'. Radu Banciu și-a ales favorita de la Mondial după primele meciuri: 'Îi...
iamsport.ro
'Excepțional!'. Radu Banciu și-a ales favorita de la Mondial după primele meciuri: 'Îi văd campioni. Cine să-i bată?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!