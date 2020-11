El este bărbatul cu care Raluca Pastramă l-ar fi înșelat pe celebrul Pepe? Fotografii cu presupusul amant

Pepe și Raluca Pastramă divorțează, iar motivul principal ar fi pentru că soția artistului s-ar fi îndrăgostit de un alt bărbat cu care a și fost la munte, lucru care s-a aflat deja atât în media, cât și familiile celor doi. Partenera de viață a artistului nu a făcut nicio declarație în acest sens, însă deja au apărut imagini și cu presupusul amant.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă se adâncește, mai ales că, la început, toată vina a căzut pe umerii cântărețului, despre care s-a spus că ar fi călcat strâmb. Cei doi foști parteneri de viață s-ar fi înșelat reciproc, de fapt, iar asta din cauza neînțelegerilor care au intervenit în familia celor doi, discuții care nu s-au mai terminat și care au culminat cu o despărțire.

Nu este prima dată când Pepe și Raluca se despart. Chiar în vară, cei doi au avut un scandal de pomină, după ce artistul ar fi aflat că soția lui l-ar fi fi tradus cu alt bărbat, moment în care cântărețul a luat fetele sub tutela lor. Clanul Pastramă a intervenit și cei doi s-au împăcat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pepe ar fi călcat și el, la rândul său, pe bec, după toate aceste presiuni din partea Ralucăi, iar soția a aflat, lucru care a adus un scandal monstru în casa celor doi. La începutul sezonului de toamnă, Raluca l-ar fi tradus și ea pe artist cu un alt bărbat, imagini cu presupusul amant le puteți vedea aici, acesta fiind bărbatul cu care ea a mers la munte și cu care e în tatonări de ceva timp.

În momentul escapadei de la munte, Raluca Pastramă a lăsat fetele în grija tatălui său, care nu a știut o secundă de ceea ce s-a întâmplat. Mai târziu, cântărețul a afla de la un jurnalist de toată situația.

ADVERTISEMENT

Declarațiile lui Pepe despre amantlâcul soției

„Am fost informat de un jurnalist de investigație că deține probe despre soția mea cum că aceasta în data de 08-09 2020 a fost în compania unui alt barbat pe nume … din … în Poiana Brașov în complexul …. și a altor persoane și m-a întrebat dacă ăsta este adevăratul motiv al divorțului nostru, rugându-mă să dau detalii în acest sens. La auzul acestor informații am negat total cele spuse de jurnalist crezând că presa încearca să găsească știri mondene.

Ulterior acestor situații, am verificat pe rețelele de socializare și am constatat că informațiile au ceva corespondent în spusele jurnalistul, observând că soția mea urmărește frecvect pagina de instagram a domnului … și invers, aceștia apreciindu-se reciproc și dovedind că sunt apropiați. Tot la acel moment am analizat discuțiile anterioare cu soția mea și mi-am amintit că aceasta în data de 06.11.2020 mi-a solicitat roțile de iarnă de la autoturism motivând că se strică vremea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea mi-am amintit ca fetițele au stat la mine acasă din data de 06.11.2020 până în data de O8.11.2O2O, acestea dorind să rămână în continuare însă mama lor nu a fost de acord și le-a luat.

Pentru a putea verifica în integralitate cele sus menționate, tot în data de 19.10.2020 m-am îndreptat către stadionul Dinamo unde fetițele aveau ora de tenis, dorind să vorbesc cu soția mea să clarific subiectul spus de jurnalistul de presă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aici, am dat de soția mea în mașină vorbind la telefon și închizând instant când m-a văzut, fiind agitată. Am urcat în mașină, am salutat-o, am întrebat-o de fetițe și i-am explicat despre telefonul primit de la jurnalistul de presă, argumentându-i că trebuie să știu adevărul ca să nu spun lucruri care pot să nu fie adevărate.

Aceasta a devenit și mai agitată, iar la întrebarea mea dacă ea cunoaște o persoană pe nume …, a raspuns sec da, de la munte.

ADVERTISEMENT

La auzul acestor vorbe nu știam ce să cred, eu cunoșteam că programul său era cu fetițele și nu a fost vorba că pleacă la munte, solicitând explicații în acest sens întrucât REZULTĂ ÎN MOD VADIT O INFIDELITATE RECUNOSCUTĂ ȘI MAI MULT DECÂT ATÂT LĂSÂND FETIȚELE NESUPRAVEGHEATE!”, scrie în declarația lui Pepe.

Artistul, înjurat și batjocorit de soția sa, Raluca Pastramă

„Precizez faptul că, pe fondul acestor discuții soția mea m-a înjurat, m-a jignit, m-a scuipat, încercând prin acest comportament să mă provoace, însă acest plan nu i-a reușit, eu păstrăndu-mi calmul și neluând în seamă toate cele spuse și primite de la ea”, a mai declarat Pepe.

ADVERTISEMENT

Mărturia lui Pepe la prima înfățișare, după ce Raluca a cerut ordin de protecție împtriva artistului

Soția lui Pepe a cerut să fie protejată de oamenii legii, după ce și-a acuzat partenerul de viață de acte de violență. Mai târziu, ea și-a retras cererea fără să anunțe.

„Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi! Eu de asta am tăcut, ca să vedeți cât de furmoasă este la față, nu are nimic. Neavând nimic și-a retras plângerea acum. Nu s-a întâmplat niciun act de violență, nimic, s-a încercat să se construiască niște probe pentru divorțul care urmează, dar nu s-a putut a fi construite.

Să își dea masca jos, să vedeți ce pumn în gură i-am dat. Nu există așa ceva, oameni buni! Eu nu reprezint un pericol pentru nimeni, eu sunt cel mai bun și cel mai calm om din lume, dar problema mea este că sunt foarte argumentat când mă cert cu cineva și deranjez când spun adevărul.

Acel ordin a fost emis fără nicio probă, nu a existat nicio zgârietură, nicio lovitură, niciun martor, nimic! Eu am de crescut și de educat niște copii.”, a spus Pepe la ieșirea din sala de judecată.