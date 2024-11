El este bărbatul din România care trăiește sub pământ, lângă o pădure din Iași. Are 14 copii și spune că nu îi lipsește nimic

Gheorghe Marin, în vârstă de 71 de ani, este bărbatul din România care trăiește , lângă o pădure din Iași. Acesta are 14 copii și spune că nu îi lipsește nimic, în ciuda faptului că a dus o viață foarte grea.

Cine e cetățeanul român care supraviețuiește sub pământ

Publicația a aflat cum supraviețuiește cetățeanul român care are casă sub pământ. Acesta se numește Gheorghe Marin. Timp de 40 de ani a fost angajat al Regiei Autonome Județeană de Apă Canal – actualul ApaVital.

Fostul muncitor de la RAJAC a ajuns în această situație după ce a trecut prin mai multe provocări, financiare și familiale. Aflat la vârsta de 71 de ani, acesta s-a mutat la marginea pădurii Ciric după ce a pierdut locuința.

Avea un apartament în Tătărași, însă a fost dat afară din cauza datoriilor. Acela a fost momentul în care s-a mutat cu familia într-un canton, precizând că are 14 urmași. Copiii nu locuiesc la ora actuală sub pământ, ci au propriile case.

Din păcate, Gheorghe Marin nu are o relație prea bună nici cu soția, care a obținut un ordin de protecție după mai multe violențe conjugale. Cu toate că a ajuns la separarea de mama copiilor săi, o vizitează lunar atunci când ia pensia.

„Ne-am certat tare, eu mi-am adus aminte de câteva lucruri pe care ea mi le-a făcut, așa că nu am fost prea liniștit. A ieșit cu un ochi vânăt. Nu mai puteam să stau acolo, am primit ordin de protecție, așa că m-am apucat să fac casa asta mică sub pământ.

Am 14 copii, dar fiecare și-a luat drumul lui. Unii sunt departe, alții sunt aici. Am și nepoți și strănepoți, nici nu mai știu câți, am mulți”, a explicat Gheorghe Marin, mai arată sursa menționată.

Cum arată casa de sub pământ a lui Gheorghe Marin

Gheorghe Marin și-a improvizat o casă sub pământ, care are dotări rudimentare. are un pat, o sobă și o bucătărie foarte simplă. Își procură lemnele direct din pădurea care îl înconjoară, merge cu roaba să le ia.

Pădurarii de la marginea pădurii Ciric îl cunosc și îl lasă să ia vreascuri pentru locuința sa. În plus, merge și la magazin pentru a-și lua alimente. Trăiește complet izolat de civilizație, dar nu duce lipsă de companie.

Acesta are 7 pisici și un câine care stau chiar în casa sa de sub pământ. Gheorghe Marin susține că și-a găsit liniștea aici, mărturisind că nu îi este deloc dor de oraș. Apreciază libertatea pe care o are în natură.