El este botoșăneanul care s-a luptat cu pirații după ce a fost răpit. ”Stați, băi, cuminți că nu dă nimeni atâția bani pe mine”

În 2010, povestea lui Teofil Crețu a făcut înconjurul lumii. Bărbatul din Botoșani, pe atunci în vârstă de 36 de ani, a scăpat după ce vasul pe care lucra a fost sechestrat de pirații somalezi, iar proprietarul a refuzat să plătească răscumpărarea.

Teofil Crețu, botoșăneanul care s-a luptat cu pirații după ce a fost răpit

În urmă cu 13 ani, Teofil Crețu pleca din Botoșani în Deltă, în căutarea unei vieți mai bune. Acolo a acceptat oferta de a lucra pe un vapor oprit în port la Sulina.

La început totul a decurs normal. Viața pe vas intrase într-un ritm monoton, care nu prevestea ceea ce avea să urmeze. Când au ajuns în apele oceanului Indian, în dreptul coastelor somaleze, Teofil, care era cu căpitanul pe punte a văzut un punct negru în depărtare. Era o ambarcațiune a temuților .

”La vreo două mile distanță am văzut o barcă , o lagună din asta normală. Zic: ‘Captain, ăia oare nu-s pirați?’. Și prin binoclul am văzut unul era cu AG-ul în spate. Pac! Am pornit motoarele! Și ei, când au văzut că schimbăm cursul, au început să tragă ca nebunii!”, a povestit Teofil Crețu pentru .

Cum vaporul lor era prea greoi au fost ajunși rapid din urmă. S-au predat imediat – pirații erau prea mulți și prea bine înarmați ca echipajul să le poată ține piept. Bandiții i-au percheziționat şi când au ajuns la pașaportul românului au devenit exaltați. ”Când s-au uitat: “Hopa! Dar voi aveți un român!’.

Eram european asta însemna mai mulți bani de răscumpărare. La un moment dat au zis că pentru mine cer un milion și pentru ceilalți nouă, care erau sirieni, un milion. Eu valoram cât zece. Degeaba le-am zis: ‘Stați, băi, cuminți, că nu dă nimeni atâția bani pe mine!’.”

Trei luni de negocieri

Au urmat trei luni de negocieri, timp în care pirații au scăzut de cinci ori suma, iar proprietarul vasului a refuzat să plătească, deși pe vas se aflau fratele și vărul său. În acest timp proviziile s-au terminat, pirații au irosit apa, apoi au început să tortureze prizonierii.

Teofil Crețu a decis că venise momentul să facă ceva. Ajutat de alți marinari, a sărit asupra unuia dintre pirați pe care a reușit să-l dezarmeze. ”I-am luat arma și când a văzut că l-am deposedat de pușca mitralieră a sărit în mare.” În schimbul de focuri care a urmat, botoșăneanul a fost rănit în abdomen, însă el și colegii săi au reușit să elibereze vaporul.

Însă lupta nu se terminase. Pirații de pe toate vapoarele capturate din împrejurimi au pornit în urmărirea evadaților. În total, 12 nave. Au fost salvați în ultima clipă, după intervenția unui care a auzit prin stație apelurile de ajutor ale lui Teofil Crețu. Românul, care pierduse mult sânge, a fost preluat e urgență cu un elicopter și a supraviețuit.