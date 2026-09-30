El este campionul mondial care își vinde medalia. Câți bani vrea pentru amintirea vieții

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Lawrence Dallaglio, fostul căpitan al naționalei de rugby a Angliei și campion mondial în 2003, traversează o perioadă extrem de dificilă din viața sa. La ce gest a recurs din cauza falimentului care îl paște și din cauza divorțului prin care a trecut.

A fost campion mondial, dar a ajuns de nerecunoscut

Lawrence Dallaglio a ajuns într-un punct critic al existenței sale. El este una dintre figurile importante ale rugbyului englez, însă a ajuns în pragul falimentului și este și proaspăt divorțat. Fostul mare sportiv a fost nevoit să ia o decizie dureroasă: își scoate la licitație colecția de medalii și amintiri din carieră. La 54 de ani, el era căsătorit cu Alice din 2005 și au trei copii împreună. Cei doi au pus punct mariajului, acuzându-se reciproc de infidelități.

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Însă această separare i-a adus și mai multe probleme pe cap. După divorț, englez a vândut reședința familiei pentru suma de 2,4 milioane de lire sterline (aproape 2,8 milioane de euro). Cu toate acestea, instanțele britanice l-au declarat pe Dallaglio în faliment din cauza unor cheltuieli considerate „excesive” și i-au ordonat să cedeze partea sa din vânzarea casei pentru a acoperi restanțele unui împrumut ce depășeau 370.000 de lire sterline (aproximativ 432.000 de euro).

Cât costă medalia de campion mondial a lui Lawrence Dallaglio

Lawrence Dallaglio a cucerit în cariera sa de sportiv medalia de aur la din 2003 (găzduită de Australia și Noua Zeelandă). Pentru a obține lichidități, Dallaglio scoate la licitație respectiva distincție, evaluată de specialiști la o sumă considerabilă (58.320 – 93.320 de euro), precum și colecția sa de trofee și piese memorabile strânse de-a lungul carierei.

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Dallaglio speră să obțină aproximativ 11.500 de euro pentru o altă medalie importantă, cea de finalist al Cupei Mondiale din 2007, când Anglia a fost învinsă de Africa de Sud. În total, întreaga colecție — care include și premiile de „Jucătorul Anului” — i-ar putea aduce fostului mare rugbist până la 180.000 de lire sterline (aproximativ 210.000 de euro).