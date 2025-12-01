El este campionul român care a dat lovitura cu o afacere inedită. Cu ce a ajuns să se ocupe acum

ADVERTISEMENT

Florin Arteni, campion mondial la canotaj în proba de opt plus unu mixt, a dezvoltat o afacere inedită. Acesta își dorește să continue să fie activ și după ce va renunța la canotaj, drept urmare, a făcut deja un pas în acest sens.

Cu ce se ocupă Florin Arteni

Este bine cunoscut faptul că în ultima vreme, aspectul fizic este pe primul loc. Astfel, tot mai multe persoane sunt interesante să meargă la sală, să facă mișcare, iar unele chiar adoptă și un stil de viață mai sănătos.

ADVERTISEMENT

Și iată că pe aceste lucruri pare că a mizat și Florin Arteni. Alături de prietena sa, sportivul și-a deschis o sală de pilates. Iar afacerea pare a fi deja un real succes și atrage clienții ca un magnet.

Într-un interviu acordat recent, marele campion a dezvăluit că tot mai multe persoane sunt interesate de pilates. Efectele se văd și de asemenea, pentru multe doamne și domnișoare, această activitate e mai plăcută.

ADVERTISEMENT

„De ce pilates? Pentru că este o modalitate de a face mișcare unde efectele se văd în profunzime și nu neapărat la suprafață. Este genul de mișcare extrem de solicitantă. Pilates a prins foarte bine ca idee de sport, de mișcare”, a declarat Florin Arteni, pentru .

ADVERTISEMENT

Cât de bine merge afacerea campionului

Studioul de Pilates se află în zona Tunari, iar l-a deschis recent. Iată însă că interesul este cu mult mai mare decât acesta ar fi crezut. Astfel, înscrierile sunt la ordinea zilei, povestește el.

Totodată, potrivit acestuia, sala este aproape plină. Iar Florin Arteni se bucură de faptul că tot mai multe persoane pun preț pe sănătatea lor și aleg să facă mișcare, sub orice formă.

ADVERTISEMENT

„Sunt multe înscrieri ceea ce nu poate decât să ne bucure. Asta demonstrează interesul pe care oamenii îl manifestă față de sport. Sala este aproape plină”, a mai precizat Florin Arteni.

Cum a fost ales numele studioului

Studioul de Pilates se numește ”Buenos studio”, iar denumirea nu a fost aleasă întâmplător. Mai exact, marele campion povestește că numele a fost ales după orașul în care și-a întâlnit marea dragoste.

Florin Arteni și partenera sa s-au întâlnit în Buenos Aires pentru prima oară, la Jocurile Olimpice. Și iată că acest lucru i-a inspirat în momentul în care au început afacerea.

„Povestea numelui are un istoric drag nouă. A plecat de la numele orașului argentinian, Buenos Aires. Un oraș superb în care aș putea spune că mi-am întâlnit marea dragoste, pe Alina Balețchi, și ea fostă canotoare.

Atunci am fost împreună la Jocurile Olimpice pentru tineret în 2018. De la Buenos Aires am zis să dăm și numele studioului de pilates”, a mai explicat Florin Arteni pentru sursa citată.

Menționăm faptul că în ultimii ani, . Vorbim despre o metodă de antrenament fizic și mental care vizează întărirea musculaturii profunde.

Totodată, cine face pilates regulat se bucură de o postură mai bună, de flexibilitate, dar și de echilibru. Iar dincolo de controlul mișcărilor, concentrarea, dar și respirația joacă un rol esențial.