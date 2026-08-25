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El este cel care arbitrează Ararat-Armenia – Universitatea Craiova, din play-off-ul Europa League. UEFA nu a stat pe gânduri și a decis imediat

UEFA a decis cine va arbitra partida de la Erevan, dintre Ararat-Armenia și Universitatea Craiova! Oltenii vor fi conduși de la centru de o veche cunoștință a românilor
Ciprian Păvăleanu
25.08.2026 | 07:36
El este cel care arbitreaza AraratArmenia Universitatea Craiova din playofful Europa League UEFA nu a stat pe ganduri si a decis imediat
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El este arbitrul care va conduce de la centru partida Ararat-Armenia - Universitatea Craiova. Foto: Sportpictures.eu
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Joi, 27 august, Universitatea Craiova joacă meciul decisiv pentru calificarea în faza principală din UEFA Europa League. Oltenii joacă returul cu Ararat-Armenia, iar la centrul terenului va fi un arbitru care a oficiat în trecut un meci al naționalei României.

Cine va arbitra Ararat-Armenia – Universitatea Craiova

Meciul este programat de la ora 19:00 și va fi arbitrat de Donatas Rumsas, arbitru în vârstă de 38 de ani care a arbitrat recent naționala României, în preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026. Mai exact, lituanianul a fost la centrul partidei de acasă, contra Ciprului, pe care „tricolorii” au câștigat-o cu 2-0.

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Din brigada lui Rumsas vor mai face parte și arbitrii asistenți Aleksandr Radius și Dovydas Suziedelis, în timp ce al patrulea oficial este Robertas Smitas. El va fi ajutat de la VAR de Tomas Kwiatkowski și de asistentul VAR Piotr Urban, ambii din Polonia.

După ce a scos doar o remiză pe „Ion Oblemenco”, cu scorul de 1-1, Universitatea Craiova va avea neapărat nevoie de o victorie la Erevan pentru a merge mai departe, iar de cel puțin o remiză pentru a duce meciul în prelungiri. Dacă se va califica în Europa League, echipa lui Coelho ar putea aduce în Bănie echipe precum Juventus, AC Milan, Lyon, Marseille, Leverkusen, Bournemouth, Crystal Palace, Celta Vigo sau Sunderland.

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Universitatea Craiova n-a avut nicio emoție în meciul de campionat, căruia i-a solicitat amânarea

Înainte de acest duel extrem de important, Universitatea Craiova a avut meci de campionat cu FC Voluntari. Oltenii au solicitat amânarea acestei partide pentru ca jucătorii să fie proaspeți pentru returul din cupele europene, însă cei care au refuzat au fost chiar adversarii.

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Așadar, Universitatea s-a văzut obligată să joace partida contra nou-promovatei și „s-a răzbunat”, învingând-o fără drept de apel. Oltenii au învins cu 3-1, iar singurul gol, și totodată singurul șut pe poartă, al lui FC Voluntari a venit în prelungirile partidei, dintr-un penalty. Echipa lui Coelho a avut o posesie de 67% și a lansat 24 de șuturi spre poartă, dintre care 11 au prins cadrul porții. De o astfel de determinare vor avea nevoie și la Erevan! 

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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