El este cel mai bătrân fotbalist din istorie! Ronaldo şi Zlatan împreună nu au anii lui. Video

Dickie Borthwick e la 84 de ani cel mai bătrân fotbalist din istorie și în comparație cu atacantul englez legitimat la AFC Smugglers, Ronaldo și Ibrahimovic sau Buffon sunt încă la prima tinerețe!

Anglia oferă unele dintre cele mai incredibile recorduri și povești de neuitat pentru milioanele de fani ai fotbalului din întreaga lume. Este și cazul lui Dickie Borthwick, născut în 1936 și care a intrat în Cartea Recordurilor drept cel mai în vârstă fotbalist legitimat la un club de fotbal.

Englezul joacă fotbal de la vârsta de 12 ani și a disputat până în acest moment nu mai puțin de 1600 de meciuri de fotbal, record al Marii Britanii, înscriind peste 400 de goluri în cei 70 de ani de carieră.

Cristiano Ronaldo (35 de ani) și Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) se laudă cu longevitatea și forma lor incredibilă, dar mai au mult până să ajungă la cifrele englezului Dickie Borthwick. La 84 de ani, a fost legenda lui Weymouth, Dorset și a marcat peste 400 de goluri în cariera de 70 de ani: De fiecare dată când intru pe teren le spun adversarilor să mă trateze ca pe un jucător obișnuit. „Pot să intre tare la mine, nu mă deranjează, pentru că să intru și eu la fel! Nu vreau să fiu tratat ca un bătrân neajutorat. Porecla mea pe teren este „Tancul”, a declarat veteranul pentru The Guardian.

A început fotbalul la Invergordon Academy, în Scoția, apoi a mers să joace pentru Ross County, a fost inginer și este bunic pentru cinci copii. Viața sa a fost legată permanent de fotbal, iar Dickie Borthwick a publicat și o carte despre îndelungata sa carieră de fotbalist amator, în care a trecut pe 15 echipe: „Pot spune că sunt cel mai bătrân fotbalist pentru că nu o să vezi prea mulți oameni de 84 de ani care pot să mai alerge, să lovească mingea cu capul și să șuteze cu ambele picioare și să joace efectiv un meci”, spune Dickie pentru dorsetecho.co.uk.

Cartea sa se numește „Cei cinci D: Dorință, Dedicație, Determinare, Disciplină, Drive (a duce)”, iar în ea englezul povestește cum a început totul. Juca fotbal cu băieții mai mari, iar pentru că mama sa nu era de acord și îi interzicea, a fost nevoit să aștepte încă doi ani. De atunci nu s-a mai oprit.

Dickie Borthwick e mare fan Manchester United și a primit o scrisoare chiar de la Sir Alex Ferguson

Dickie Borthwick este mare fan Manchester United, iar un banner cu Dickie a fost expus în Muzeul Național al Fotbalului din Manchester. Ba mai mult, acesta a primit o scrisoare chiar de la Sir Alex Ferguson și s-a întâlnit cu idolul său, Sir Bobby Charlton.

Dickie Borthwick a devenit celebru în Anglia după ce a rămas fără echipă în pandemie, era „disperat” să prindă un transfer la despărțirea de Weymouth și a semnat cu … AFC Smugglers. Invitat la un show de televiziune, a marcat în poarta fostului goalkeeper al naționalei Angliei, David James: „În toți acești ani mi-am creat o rutină să ies în fiecare duminică cu băieții pentru un meci de fotbal”.

Deși în pandemie a întâmpinat dificultăți să se mențină în formă și să își găsească o nouă echipă, atacantul de 84 de ani nu s-a dat niciodată bătut: „Niciodată nu am lăsat-o moale. Am o rutină pentru a mă menține în formă. Când faci asta de o viață e greu să te oprești brusc. Am și o dietă strictă, sunt foarte disciplinat. Fotbalul mă face să mă simt tânăr și chiar și la veterani a început să devină foarte competitiv”, a mai spus Dickie Bortwick pentru The Guardian.