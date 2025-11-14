El este cel mai bun jucător al Echipei Naționale în 2025. Andrei Rațiu, care l-a anihilat pe superstarul Vinicius jr., este abia pe locul 5! Sondaj național FANATIK / Inscop Research

ADVERTISEMENT

Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK, sponsorizat de Superbet, este proiectul care dă ora exactă în sportul românesc. „În opinia dumneavoastră, cine este cel mai bun jucător al Naționalei de fotbal a României?”, este una dintre întrebările la care fanii au avut ocazia să răspundă. Rezultatele acestui sondaj pot părea surprinzătoare și arată că fanii au mai mare încredere în fotbaliștii care evoluează în străinătate.

Ianis Hagi, liderul preferințelor fanilor în 2025. El este simbolul renașterii naționalei

Ianis Hagi este considerat cel mai bun jucător al echipei naționale de 25,7 la sută dintre cei care au votat în acest sondaj. Îi depășește astfel pe alți jucători importanți ai acestei generații. Radu Drăgușin a primit 14,5 la sută dintre voturi, Dennis Man are 10,3 la sută, Nicolae Stanciu a fost ales de 8,3%, iar Andrei Rațiu este favoritul a 5,9 la sută dintre repondenți.

ADVERTISEMENT

Clasamentul complet al celor mai iubiți jucători din națională. Rezultate surprinzătoare

Dintre jucătorii care evoluează în SuperLiga, , de la 5,9 dintre repondenți. La egalitate cu Rațiu. Louis Munteanu a primit și el 3,9 la sută dintre voturi, iar Florin Tănase are 3,2 la sută. Deși s-a retras de la echipa națională, Alex Mitriță a primit votul a 3,4 la sută dintre români. Denis Drăguș a primit 3,3 la sută, iar Valentin Mihăilă are 2,7 la sută.

Ianis Hagi – 25,7%

Radu Drăgușin – 14,5%

Dennis Man – 10,3%

Nicolae Stanciu – 8,3%

Andrei Rațiu – 5,9%

Daniel Bîrligea – 5,9%

Louis Munteanu – 3,9%

Alex Mitriță – 3,4%

Denis Drăguș – 3,3%

Florin Tănase – 3,2%

Valentin Mihăilă – 2,7%

Altcineva – 0,7%

Nu știu / nu răspund – 12,1%

Topul pe categorii de vârstă: tinerii vs generația 60+

De asemenea, apar tipare interesante și dacă defalcăm pe categorii modul în care au votat românii. Ianis Hagi a fost preferat de femei, 30%, față de 23% câți l-au votat pe primul loc dintre bărbați. Iar categoria de vârstă care i-a acordat cele mai multe voturi este 60+. Oameni care încă își amintesc cu nostalgie de perioada “Regelui” Gheorghe Hagi la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin și Dennis Man, doi dintre jucătorii reprezentativi ai ultimilor ani la națională, își iau cele mai multe voturi de la categoria 18-29 de ani. Fundașul lui Tottenham a fost ales de 19 la sută dintre tinerii din această categorie, în vreme ce Dennis Man primește 17 la sută. Totuși, chiar și la această categorie lider este tot Ianis Hagi, cu 26 la sută. Cel mai mare echilibru e la categoria 30-44 ani, 20 la sută pentru Ianis Hagi și 17 la sută pentru Drăgușin.

ADVERTISEMENT

Ce diferențe apar între fanii din provincie și București

Dacă ne raportăm doar la repondenții din București, Radu Drăgușin ar fi peste Ianis Hagi. Fundașul lui Spurs a strâns 27 la sută dintre voturile celor din Capitală, față de doar 17 la sută câte are Ianis. La nivel urban cu orașe peste 90.000 locuitori, Ianis Hagi are 29 la sută.

Voturi categoria 18-29 de ani

Ianis Hagi: 26%

Radu Drăgușin 19%

Dennis Man 17%

Voturi categoria 30-44 ani

Ianis Hagi 20%

Radu Drăgușin 17%

Dennis Man 10%

Voturi categoria 45-59 ani

Ianis Hagi 26%

Radu Drăgușin 15%

Dennis Man 12%

Voturi categoria 60+ ani

Ianis Hagi 29%

Radu Drăgușin 10%

Dennis Man 7%

Cum a fost realizat, de fapt, sondajul FANATIK

Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK, sponsorizat de Superbet, este realizat printr-o serie de sondaje reprezentative la nivel național. Este un proiect fără precedent în sportul românesc, la nivel de amploare și precizie a datelor culese.

Criterii, voturi și metodologia completă

Sondajul în urma căruia a fost stabilit cel mai bun jucător al echipei naționale a fost făcut pe un număr record de 1500 de repondenți. Sondajele obișnuite, fie că vorbim de politică, de sport, sau alte domenii, sunt realizate pe un eșantion de doar 1100 de repondenți. Tocmai din acest motiv, marja de eroare a sondajelor realizate de INSCOP Research la comanda FANATIK este de doar 2,5%, mult mai mică decât la sondajele obișnuite.

Ce cred românii despre viitorul lui Ianis Hagi

Ianis Hagi, ales numărul 1 de peste un sfert dintre români, a trecut printr-o perioadă foarte grea după accidentarea care l-a ținut departe de gazon mai bine de un an. De asemenea, a avut o situație contractuală complicată la Glasgow Rangers și a jucat mai puțin decât și-ar fi dorit. A urmat și o perioadă destul de lungă în care a așteptat să aleagă echipa care i se potrivește cel mai bine, după despărțirea de scoțieni.

În cele din urmă, Ianis Hagi a ales să meargă în Turcia și a semnat cu Alanyaspor. Decizia de a merge pe urmele tatălui său, în campionatul turc, a fost una bună. Ianis a marcat deja de două ori pentru Alanya, iar reușita din partida cu Trabzonspor, le-a amintit turcilor de execuțiile lui Gheorghe Hagi, care a scris istorie pentru Galatasaray. , după Nadia Comăneci, într-un sondaj realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK.

Radu Drăgușin, eroul apărării, e pe locul 2 în inimile fanilor. Deși nu a jucat de mai bine de un an!

Radu Drăgușin nu a mai jucat un meci oficial de mai bine de un an, dar rămâne unul dintre favoriții fanilor. 14,5 la sută dintre repondenți l-au ales cel mai bun jucător al naționalei. Un rezultat cu atât mai meritoriu pentru fundașul lui Spurs, care a traversat o perioadă grea din cauza accidentării. Dar românii îl iubesc în continuare și Drăgușin și i-au acordat și multe voturi.

Radu Drăgușin s-a accidentat la genunchi în septembrie 2024, într-un meci disputat de Tottenham pe terenul lui Qarabag, în Europa League. Este așteptat să revină la Tottenham în acest final de an, dar englezii sunt atenți să nu îl forțeze pentru a risca o recidivă.

Mircea Lucescu l-a inclus pe Radu Drăgușin pe lista preliminară pentru partidele cu Bosnia și Andorra, dar în cele din urmă a decis să nu îl păstreze în lot. Selecționerul așteaptă ca fotbalistul să joace întâi pentru Tottenham, pentru ca apoi să înceapă procesul de reintegrare la echipa națională.

Cum a crescut popularitatea lui Radu Drăgușin după transferul la Tottenham

Radu Drăgușin este fotbalistul român care a avut cea mai fulminantă ascensiune. În 2018, când avea 16 ani, a făcut pasul de la Regal București la Juventus. A fost coleg cu Cristiano Ronaldo, dar nu a apucat să joace prea mult pentru torinezi. În 2022 era cedat sub formă de împrumut la Genoa, formație care l-a achiziționat definitiv un an mai târziu. Cu prestații extrem de apreciate în Serie A, Drăgușin a dat lovitura în 2024, transfer record la Tottenham pentru 25 de milioane de euro. La echipa națională, Radu Drăgușin a jucat constant bine și a impresionat în special la Euro 2024.

Dennis Man, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, constanță și respect în rândul suporterilor

Dennis Man și-a regăsit forma după transferul la PSV, iar fanii români așteaptă de la el să redevină decisiv și pentru echipa națională. 10,3 la sută dintre repondenți l-au considerat cel mai bun jucător român. A marcat recent un gol fabulos în Champions League, în poarta lui Napoli, și devine un om important la formația olandeză. Are 10 goluri și pentru echipa națională, ultimul dintre ele în iunie, în victoria contra Ciprului, scor 2-0. Este și singura lui reușită pentru România în 2025, iar fanii așteaptă de la el noi faze spectacol.

Nicolae Stanciu încă păstrează un capital de încredere semnificativ din partea fanilor români. 8,3 procente dintre repondenți îl consideră cel mai bun fotbalist român, chiar dacă Mircea Lucescu l-a sărit din schema pentru meciurile cu Bosnia și Andorra. Nu a fost la lot nici în octombrie, dar atunci avea unele probleme medicale. În prezent este apt, dar nu prinde minute la Genoa și, e clar, nu este unul dintre favoriții lui Mircea Lucescu. În schimb, fanii îl pun pe locul 4 între cei mai buni fotbaliști români.

Andrei Rațiu este un jucător crescut în Spania, dar care i-a cucerit definitiv pe fanii români. Supranumit Sonic, din perioada în care și-a vopsit părul albastru, este apreciat pentru stilul său de joc extrem de ofensiv și viteza de top mondial. La ultimul meci înainte să se prezinte la lot l-a anihilat pe Vinicius Jr. în Rayo Vallecano – Real Madrid 0-0. Și nu e prima data când starul brazilian pur și simplu este neputincios în fața românului. 5,9 la sută dintre cei care au votat l-au pus pe Rațiu pe primul loc.