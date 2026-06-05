El este cel mai bun Under din România. Cine i l-a recomandat de urgență lui Gigi Becali. Costă peste 1.000.000 de euro

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Dumitru Dragomir (80 de ani) i-a transmis lui Gigi Becali (67 de ani) să îl transferă de urgență la FCSB pe Remus Guțea (19 ani). „Oracolul de la Bălcești” consideră vedeta lui FC Voluntari este cel mai bun Under 21 din România.

Dumitru Dragomir insistă să îl ia Gigi Becali pe Remus Guțea la FCSB

Remus Guțea (19 ani) este unul dintre fotbaliștii aflați pe lista de transferuri a FCSB-ului. Mijlocașul stânga tocmai a promovat cu FC Voluntari în SuperLiga și . Extrema ilfovenilor joacă sub comanda lui Florin Pîrvu din vara lui 2025, când a fost luat gratis de la CS Mioveni.

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„Cel mai bun Under din țara asta e la Voluntari, Guțea. Adus de Nețoiu. I-am dat mesaj lui Gigi Becali. Dă oricât pe el că e cel mai bun Under din România. (n.r. – I-ai zis să dea 1 milion?) Da, dar nu îl dau ăștia pe un milion de euro. Joacă vârf de atac! E titularul echipei naționale. (n.r. Nu îl dă Voluntari sub 1 milion?) Nu cred”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Ce a spus Gigi Becali despre interesul FCSB-ului pentru Guțea

Internațional U20, Remus Guțea a jucat de 47 de ori pentru nou-promovata FC Voluntari. . „L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj ‘Ia-l pe Remus Guțea imediat!’ Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice ‘Lasă, că are nașul bani’.

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(n.r.- Cât poate să vă ceară pe Remus Guțea?) Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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