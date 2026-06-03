Sport

El este cel mai căutat fotbalist din SuperLiga! Are oferte din Rusia, Asia și Arabia Saudită: „Chiar acum am fost sunat din nou”

Cel mai ofertat jucător din SuperLiga! A primit deja propuneri din Rusia, Asia și Arabia Saudită. Agentul fotbalistului a venit cu toate detaliile
Mihai Dragomir
03.06.2026 | 10:04
El este cel mai cautat fotbalist din SuperLiga Are oferte din Rusia Asia si Arabia Saudita Chiar acum am fost sunat din nou
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Jovo Lukic este la mare căutare! Atacantul lui U Cluj a primit numeroase oferte. Foto: sport.pictures.eu.
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Jovo Lukic (27 de ani) s-a descurcat foarte bine în primul său sezon la U Cluj. Atacantul bosniac a fost golgheterul SuperLigii și și-a câștigat, pe merit, convocarea în lotul care va merge la Cupa Mondială din această vară. Vojislav Vranjkovic, agentul său, a vorbit despre situația acestuia la U Cluj, dar și despre un potențial transfer.

Jovo Lukic, cel mai căutat fotbalist din SuperLiga pentru un transfer

Trecut anterior pe la echipe precum Sloga Doboj, FK Krupa, Zvijezda, Borac Banja Luka sau Universitatea Craiova, Jovo Lukic și-a descoperit cea mai bună formă la U Cluj. Atacantul a marcat 18 goluri și a devenit golgheterul SuperLigii în sezonul recent încheiat, iar U Cluj a primit pentru el oferte și de 2 milioane de euro. Vojislav Vranjkovic, agentul fotbalistului, a vorbit despre viitorul clientului său și a transmis că a fost contactat deja din mai multe țări. El a mai spus și că șefii ardelenilor nu se vor putea opune unei oferte bune.

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„Aşteptăm Campionatul Mondial. Au fost şi sunt mai multe propuneri pentru el, din Rusia, din Asia şi din Arabia Saudită. Chiar acum am fost sunat din nou de o echipa din prima ligă din Arabia Saudită, echipă de mijlocul clasamentului. Aşteptăm şi Mondialul, unde sper să joace. E important pentru el să îşi facă viitorul, pentru că are 27 de ani, merge pe 28. Jovo şi-a prelungit contractul cu Universitatea în semn de respect pentru club, pentru că Universitatea i-a arătat respect. Sunt sigur că şi clubul va găsi înţelegere la momentul potrivit.

E cel mai bun din România, e golgheterul campionatului. Nu e disperat să plece, dar trebuie înţeles dacă primeşte un contract fantastic din Arabia Saudită. Şi suma de transfer va fi peste două milioane, cu siguranţă. Este dorit şi din Rusia de trei echipe. A fost interes şi din China, doar că acolo nu se plătesc sume de transfer, decât în cazuri excepţionale. Arabia Saudită, acolo va ajunge, cel mai probabil”, a spus agentul lui Jovo Lukic, conform primasport.ro.

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Câți bani încasează U Cluj de la FIFA după ce Jovo Lukic va juca la Campionatul Mondial cu Bosnia

Selecționerul Sergej Barbarez a decis să îl convoace pe Jovo Lukic în lotul Bosniei care va merge la Cupa Mondială din vara acestui an. Participarea atacantului la turneul final aduce bani importanți în conturile celor de la U Cluj. FIFA a alocat nu mai puțin de 355 de milioane de dolari pentru a plăti echipele pentru perioada în care jucătorii stau la competiția de peste ocean.

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Astfel, pentru fiecare zi în care Bosnia participă la Cupa Mondială, U Cluj o să primească aproximativ 11.000 de dolari, adică minim 330.000 de dolari, în total. Regula FIFA prevede ca banii acordați trebuie împărțiți între echipele la care fotbalistul a jucat de la startul preliminariilor, iar Universitatea Craiova va lua o parte din cei 330.000 de dolari pentru participarea lui Lukic la Mondial. Suma poate crește, însă pentru asta este nevoie ca Bosnia să ajungă în fazele eliminatorii.

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  • 1,5 milioane de euro este cota bosniacului în prezent
  • 23 de contribuții și-a trecut în cont în acest sezon la U Cluj
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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