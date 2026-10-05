El este cel mai căutat român din lume pe Wikipedia! I-a bătut pe Hagi, Ceaușescu și Nadia Comăneci

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Vlad Țepeș este cel mai căutat român pe Wikipedia în septembrie 2026. La mai bine de 500 de ani de când a încetat din viață, legenda domnului Țării Românești încă este atractivă pentru căutările din mediul online.

Vlad Țepeș, cel mai căutat român în 14 dintre cele 43 de ediții Wikipedia din lume

Marius Comper a postat o analiză bine amănunțită și total surprinzătoare pe site-ul său . Studiul care arată ce personalitate din România este cea mai căutată în 43 de ediții diferite ale Wikipedia, de pe tot globul, este extins pe o perioadă de 11 ani, din iunie 2015 până în septembrie 2026.

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Vlad Țepeș este românul care apare cel mai des pe locul 1. În plus, este în top 3 în 35 din 43 de limbi. Fostul domn al Țării Românești se află pe prima poziție în căutările din limba spaniolă, rusă, portugheză, arabă, neerlandeză, indoneziană, turcă, cehă, thailandeză, greacă, bulgară, croată, malaieză, hindi.

Fascinația pentru Vlad Țepeș are o explicație. Personalitatea sa marcantă și poveștile despre cum își trăgea adversarii în țeapă, fiind metoda sa preferată de tortură, atrage interesul oamenilor. Mai mult, Hollywood a știut cum să exploateze povestea lui Vlad, care s-a tras din dinastia Drăculeștilor, tatăl său fiind Vlad al II-lea Dracul, și s-a ajuns la legenda cu Dracula. Un vampir misterios care stă într-un castel, departe de civilizație, și se hrănește cu sângele oamenilor.

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Gică Hagi, Nadia Comăneci și Simona Halep, prezențe puternice în căutări

Gică Hagi este cea mai căutată personalitate din sport. Apare în 39 dintre cele 43 de ediții Wikipedia analizate și este pe locul 2 în turcă, locul 2 în vietnameză, locul 4 în azeră și locul 5 în portugheză. În română, cu toate că a ținut capul de afiș în media cu meciurile echipei naționale din Liga Națiunilor, selecționerul este doar pe poziția 18.

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Alte personalități din fotbal

Gheorghe Popescu: Turcia locul 9

Mircea Lucescu: Turcia locul 3, Rusia locul 9, Ucraina locul 7, Grecia locul 1

Cristian Chivu: Italia locul 6, Olanda locul 10, Indonezia locul 4, Vietnam locul 4, Franța locul 4

Adrian Mutu: Italia locul 8, Indonezia locul 5, Vietnam locul 7, Azerbaidjan locul 6, Malaezia locul 10

Ianis Hagi: Turcia locul 10

Ciprian Tătărușanu: Indonezia locul 8

Miodrag Belodedici: Serbia locul 6

Cosmin Moți: Bulgaria locul 8

Claudiu Keșeru: Bulgaria locul 10

Nicușor Stanciu: Cehia locul 7

Radu Drăgușin: Thailanda locul 7

Liviu Antal: Lituania locul 8

Florentin Phạm Huy: Vietnam locul 9

Cosmin Olăroiu: Arabia locul 6

Mirel Rădoi: Arabia locul 8

Cosmin Contra: Arabia locul 9

Nadia Comăneci, un simbol al României, este o prezență puternică în căutări. Ocupă în Rusia locul 2, Germania locul 10, Italia locul 7, Franța locul 3, Coreea de Sud locul 5, Spania locul 3, Ungaria locul 6, China locul 6, Slovenia locul 3, Cehia locul 2, Slovacia locul 6, Croația locul 6, Estonia locul 2 și Letonia locul 3.

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. În engleză, pagina cu dubla campioană de Grand Slam a strâns 10,4 milioane de vizualizări în perioada analizată, iar vârful lunar a fost în iulie 2019, după victoria de la Wimbledon. În topul căutări, Halep se poziționează astfel: Anglia locul 4, Olanda locul 4, Japonia locul 7, Spania locul 6, Danemarca locul 3, Cehia locul 4, Croația locul 9, Suedia locul 7, Indonezia locul 10, Vietnam locul 8, Finlanda locul 10, Hindi locul 3, Estonia locul 9, Letonia locul 7, Thailanda locul 5, Polonia locul 6, Germania locul 10, Franța locul 7, Serbia locul 10.

Nicolae Ceaușeșcu, al doilea ca amploare internațională

La aproape 37 de ani de la Revoluție, Nicolae Ceaușeșcu încă este asociat cu România. Primul președinte al statului ocupă prima poziție în nouă ediții: japoneză, chineză, persană, coreeană, vietnameză, finlandeză, norvegiană, daneză și bengaleză. Mai mult, este în top 3 în alte 27 de ediții.

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Ceaușeșcu este al doilea ca amploare internațională după Vlad Țepeș. La fel ca Țepeș, de fostul conducător al României din perioada comunistă sunt legate multe momente controversate. Revoluția și asasinarea sa chiar în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie 1989, sunt doar două dintre evenimentele care stârnesc interes internauților de a afla mai multe.

Mihai Eminescu domină topul românesc

Mihai Eminescu nu are rival, cu 7,1 milioane de afișări este cel mai căutat din 2015 până în 2023, 9 ani consecutivi. În 2024 a fost învins de Călin Georgescu. Candidatul independent care a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 a produs unul dintre cele mai mari șocuri de pe scena politicii din România. În consecință, un necunoscut pentru mulți, a captat atenția oamenilor de a se documenta despre persoana sa.

2025 a fost anul altui om politic. Nicușor Dan, fostul primar al Capitalei, își anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale, după ce în urmă cu 6 luni turul 2 dintre Călin Georgescu și Elena Lasconi a fost anulat chiar în ziua votării. În cele din urmă, Nicușor Dan câștigă în fața lui George Simion și devine cel mai căutat român pe Wikipedia.

Un an mai târziu primul loc avea să-i revină lui Mircea Lucescu. Din păcate, nu pentru o performanță sportivă. Pe 7 aprilie 2026, la Spitalul Universitar, din postura de selecționer al României, . Decesul a venit la scurt timp după ce „Il Luce” a pierdut cu naționala semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. A fost învins de Turcia, 0-1, singurul gol al meciului fiind marcat de Arda Guler.