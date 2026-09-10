El este cel mai faultat fotbalist din campionat! Dublu record pentru un debutant în SuperLiga

Portughezul Leo Teixeira este cel mai tăvălit fotbalist din SuperLiga României, după opt etape. Extrema dreaptă a Petrolului a suferit 22 de faulturi în meciurile scurse până acum, fiind cel mai greu de oprit jucător din prima ligă.
Teixeira, care a sosit în această vară de la Felgueiras, este în același timp și fotbalistul care a scos cele mai multe lovituri de la 11 metri. El a fost stopat neregulamentar de trei ori, în meciurile cu Dinamo, Oțelul și FC Voluntari.
Portughezul n-a dat niciun gol în acest campionat, dar în afara faulturilor scoase în careu are în palmares și un assist. Până să ajungă în România, Leo Teixeira n-a jucat niciodată la nivelul primei divizii, toată cariera sa derulându-se la nivel de ligi inferioare.
Leonardo José dos Santos Teixeira (26 ani, 1.77 m) a trecut pe la Academia lui FC Porto și a mai jucat la Club Condeixa, AD Fafe și Varzim SC, iar în ultimele două sezoane a jucat la formația lusitană de eșalon secundă FC Felgueiras, pentru care a adunat 55 de prezențe și 6 goluri marcate în campionat.
Petrolul este prima sa experiență în afara granițelor Portugaliei, el semnând cu gruparea „lupilor” un contract pe două sezoane. Teixeira a fost adus la Petrolul la cererea antrenorului portughez Ricardo Sousa, care îl știa din țara natală.
Al doilea cel mai faultat fotbalist din SuperLigă este Andrei Dumiter, de la FC Botoșani, care a fost oprit neregulamentar de 21 de ori. Dumiter este și golgheterul la zi al competiției, cu 6 goluri, dar și jucătorul care a irosit cele mai multe șanse de gol – 9.
„Mă bucur că acum am continuitate, clar asta mi-a lipsit înainte. Acum am parte de asta, am parte de încrederea lui Marius Croitoru și se vede asta”, a explicat Dumiter revirimentul său din acest sezon.
Atacantul de 27 de ani a avut două sezoane slabe la UTA și FC Voluntari, în care nu marcase deloc, până să ajungă la Botoșani. El amai jucat în cariera lui la Ripensia Timișoara, Sepsi, Chindia și FCSB.
1. Leo Teixeira (Petrolul) 22 faulturi
2. Andrei Dumiter (FC Botoșani) 21
3. Gustavo Cascardo (Sepsi) 20
4. Remus Guțea (Voluntari) 18
5. Andre Pinto (Oțelul) 18