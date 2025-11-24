Sport

El este cel mai în vârstă campion olimpic! Are 98 de ani, dar mai e activ și astăzi: ”Merg 3 ore și jumătate pe zi”

Cel mai în vârstă campion olimpic locuiește în Europa, nu foarte departe de România. A ajuns la vârsta de 98 de ani însă continuă să fie activ zi de zi.
Valentina Vladoi
24.11.2025 | 20:20
El este cel mai in varsta campion olimpic Are 98 de ani dar mai e activ si astazi Merg 3 ore si jumatate pe zi
Cine este Gabor Benedek. Sursă foto: National Sport / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gabor Benedek este cel mai în vârstă campion olimpic. S-a născut pe 23 martie 1927, are 98 de ani și chiar și acum se menține în formă. A alergat și după 90 de ani, însă în prezent se mulțumește cu plimbări lungi.

Cine este Gabor Benedek

Gabor Benedek a reprezentat Ungaria la Jocurile Olimpice de vară din 1952, desfășurate în Finlanda, la Helsinki. Totodată, acesta a reușit să cucerească medalia de aur alături de echipă, dar și o medalie de argint la proba individuală la pentatlon modern.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei sale, sportivul a mai cucerit și alte medalii de aur la individual, dar și la echipă, atât în 1953 și cât și în 1954, la Campionatele Mondiale de la Santo Domingo, respectiv Budapesta.

Și iată că după moartea lui Nikita Szimonyan, Gabor Benedek a devenit oficial cel mai vârstnic campion olimpic în viață. Cum arată însă o zi din viața sa și cum se menține în formă?

ADVERTISEMENT
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Digi24.ro
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”

Cum arată o zi din viața celui mai în vârstă campion olimpic

Sportivul maghiar recunoaște că se simte bine, deși se apropie de 100 de ani. Poate merge în continuare pe jos și nu se plânge deloc. Totodată, alături îi sunt atât fiul său cât și nepoții.

ADVERTISEMENT
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav...
Digisport.ro
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România

Până acum patru ani, Gabor Benedek alerga ușor, însă în prezent merge pe jos. Are o plimbare de două ore dimineața, dar și una de o oră și jumătate odată cu lăsarea serii. În restul zilei în schimb, el alege să se odihnească.

„Din fericire, nu mă pot plânge, ținând cont de vârsta mea, mă simt foarte bine. Fiul meu este la Budapesta pentru câteva zile. În rest, el are grijă de mine și de nepoții mei. Obișnuiam să alerg acum patru ani, dar era o alergare ușoară.

ADVERTISEMENT

Acum merg pe jos. Plimbarea mea de dimineață durează două ore, după prânz mă odihnesc și apoi fac încă o plimbare de o oră și jumătate după-amiaza târziu, spre seară”, a dezvăluit Gabor Benedek, potrivit presei din Ungaria.

Nikita Simonian a deținut anterior acest record

După cum spuneam anterior, cel mai în vârstă campion olimpic a fost până recent Nikita Simonian, golgheterul echipei Spartak Moscova. Acesta a încetat din viață, duminică, 23 noiembrie, la vârsta de 99 de ani, după cum a anunțat Federaţia Rusă de Fotbal (UFR).

„A decedat Nikita Simonian. Legenda avea 99 de ani”, se arată într-un mesaj publicat de UFR pe Telegram. De-a lungul carierei sale, acesta a marcat 160 de goluri pentru Spartak, iar în ultimele decenii a activat ca prim-vicepreşedinte al UFR.

Totodată, deși avea 99 de ani, presa străină scrie că bărbatul nu lipsea nicio zi de la serviciu. Astfel, acesta a dus o viață cât se poate de activă până în ultimele sale momente.

Maryia Skrobic a ales naţionala României şi abia aşteaptă debutul la Campionatul Mondial:...
Fanatik
Maryia Skrobic a ales naţionala României şi abia aşteaptă debutul la Campionatul Mondial: „Mi se face pielea de găină!”. Ce vis are sub tricolor: „O să dau tot”. Interviu exclusiv
Adrian Mazilu a făcut deplasarea la Botoșani! Decizia luată de Zeljko Kopic
Fanatik
Adrian Mazilu a făcut deplasarea la Botoșani! Decizia luată de Zeljko Kopic
Celebra rivală a Simonei Halep a dat cărțile pe față, după retragere: ”Nu...
Fanatik
Celebra rivală a Simonei Halep a dat cărțile pe față, după retragere: ”Nu vreau să fiu o versiune tristă”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Dinamo ACUZĂ! Alexandru Musi, OUT restul anului. Cine este principalul vinovat
iamsport.ro
Dinamo ACUZĂ! Alexandru Musi, OUT restul anului. Cine este principalul vinovat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!