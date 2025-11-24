El este cel mai în vârstă campion olimpic! Are 98 de ani, dar mai e activ și astăzi: ”Merg 3 ore și jumătate pe zi”

ADVERTISEMENT

Gabor Benedek este cel mai în vârstă campion olimpic. S-a născut pe 23 martie 1927, are 98 de ani și chiar și acum se menține în formă. A alergat și după 90 de ani, însă în prezent se mulțumește cu plimbări lungi.

Cine este Gabor Benedek

Gabor Benedek a reprezentat Ungaria la Jocurile Olimpice de vară din 1952, desfășurate în Finlanda, la Helsinki. Totodată, acesta a reușit să cucerească medalia de aur alături de echipă, dar și o medalie de argint la proba individuală la pentatlon modern.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei sale, sportivul a mai cucerit și alte medalii de aur la individual, dar și la echipă, atât în 1953 și cât și în 1954, la Campionatele Mondiale de la Santo Domingo, respectiv Budapesta.

Și iată că după moartea lui Nikita Szimonyan, Gabor Benedek a devenit oficial cel mai vârstnic campion olimpic în viață. Cum arată însă o zi din viața sa și cum se menține în formă?

ADVERTISEMENT

Cum arată o zi din viața celui mai în vârstă campion olimpic

Sportivul maghiar recunoaște că se simte bine, . Poate merge în continuare pe jos și nu se plânge deloc. Totodată, alături îi sunt atât fiul său cât și nepoții.

ADVERTISEMENT

Până acum patru ani, Gabor Benedek alerga ușor, însă în prezent merge pe jos. Are o plimbare de două ore dimineața, dar și una de o oră și jumătate odată cu lăsarea serii. În restul zilei în schimb, el alege să se odihnească.

„Din fericire, nu mă pot plânge, ținând cont de vârsta mea, mă simt foarte bine. Fiul meu este la Budapesta pentru câteva zile. În rest, el are grijă de mine și de nepoții mei. Obișnuiam să alerg acum patru ani, dar era o alergare ușoară.

ADVERTISEMENT

Acum merg pe jos. Plimbarea mea de dimineață durează două ore, după prânz mă odihnesc și apoi fac încă o plimbare de o oră și jumătate după-amiaza târziu, spre seară”, a dezvăluit Gabor Benedek, potrivit presei din Ungaria.

Nikita Simonian a deținut anterior acest record

După cum spuneam anterior, cel mai în vârstă campion olimpic a fost până recent Nikita Simonian, golgheterul Acesta a încetat din viață, duminică, 23 noiembrie, la vârsta de 99 de ani, după cum a anunțat Federaţia Rusă de Fotbal (UFR).

„A decedat Nikita Simonian. Legenda avea 99 de ani”, se arată într-un mesaj publicat de UFR pe Telegram. De-a lungul carierei sale, acesta a marcat 160 de goluri pentru Spartak, iar în ultimele decenii a activat ca prim-vicepreşedinte al UFR.

Totodată, deși avea 99 de ani, presa străină scrie că bărbatul nu lipsea nicio zi de la serviciu. Astfel, acesta a dus o viață cât se poate de activă până în ultimele sale momente.