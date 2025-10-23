El este cel mai înalt portar din SuperLiga! Are 1,98 m și a închis poarta echipei sale în acest sezon

ADVERTISEMENT

FC Botoșani este lider la zi în Superliga României. După 13 etape, la fel ca Rapid. Moldovenii au marcat de 26 de ori, dar nu acest aspect nu este singurul atu al formației din nordul țării.

Giannis Anestis are o medie de 4,3 parade pe meci

Botoșaniul are între buturi un gigant cu evoluții excelente. Anestis este portarul cu cele mai multe șuturi din careu apărate. A făcut-o de 36 de ori, cu mult peste ce au reușit ceilalți portari din Superligă. La mare distanță de el este Iliev, de la UTA, cu 26 de intervenții reușite în suprafața de pedeapsă. Podiumul la acest capitol e completat de Pap, de la Csikszereda, care a avut 25 de mingi apărate din careu.

Anestis are o medie de 4,3 parade pe meci. În 13 partide, el a încasat doar 11 goluri. Pe primul loc este Rapid, care a primit numai nouă goluri în etapele scurse până acum.

Născut pe 9 martie 1991, având 1.98 m și 90 kg, Giannis Anestis a venit la FC Botoșani, anul trecut, de la AEL Limassol. Anterior contractului cu ciprioții, goalkeeperul moldovenilor a mai evoluat pentru Panionios (Grecia), AEK Atena (Grecia), Hapoel Beer Sheva (Israel), IFK Göteborg (Suedia), Panetolikos (Grecia) și Karmiotissa Pano Polemidion (Cipru).

A fost campionul Grecia și a închis poarta într-un meci cu AC Milan

Anestis are în palmares un titlu de Campion al Greciei cu AEK Atena (2018), o Cupă a Greciei tot cu AEK Atena (2016) și o Cupă a Suediei cu IFK Göteborg (2020), dar și prezențe în Champions League și Europa League.

Pe când apăra la AEK Atena, în 2018, Anestis a ajutat echipa elenă să remizeze pe terenul celor de la AC Milan, scor 0-0, să se mențină la distanță, AEK reușind un egal fără goluri pe San Siro. Anestis a avut opt ​​parade și a prins echipa etapei în Europa League.

În Israel, Anestis a fost dat afară după o lună

Ulterior, grecul a avut o experiență nefastă. S-a transferat în Israel, la Hapoel Beer Sheva, pentru care a jucat, tot în Europa League, contra croaților de la Dinamo Zagreb. A încasat cinci goluri și a fost aspru criticat, iar la presiunea fanilor, conducerea clubului i-a reziliat contractul.

Practic, el a ajuns la Hapoel pe 2 august 2018 și a fost trimis acasă pe 31 august 2018. A fost nevoit să stea șase luni pe tușă și abia apoi a semnat cu IFK Goteborg, unde a avut trei ani foarte buni.

În această vară, el și-a prelungit contractul cu FC Botoșani, noua înțelegere fiind valabilă până în vara anului 2026, cu drept de prelungire pe încă un sezon. Anestis este cel mai înalt fotbalist din Superliga României, la egalitate cu Anton Kresic, de la CFR Cluj, și Mihnea Toader, de la Dinamo.