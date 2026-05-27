News

El este cel mai mare miliardar al lumii pe care l-a cunoscut personal Mitică Dragomir. „Bill Clinton l-a scutit să mai plătească 1,2 miliarde de dolari”

Mitică Dragomir a cunoscut de-a lungul vieții oameni cu averi fabuloase, dar puterea unui singur miliardar l-a impresionat cel mai tare. La aproape 80 de ani, fostul șef LPF vorbește și despre cei pe care îi admiră.
Daniel Spătaru
27.05.2026 | 08:03
El este cel mai mare miliardar al lumii pe care la cunoscut personal Mitica Dragomir Bill Clinton la scutit sa mai plateasca 12 miliarde de dolari
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a dezvăluit care a fost cel mai bogat om pe care l-a întâlnit Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a dezvăluit care a fost cel mai bogat om pe care l-a întâlnit în viaţa sa. Fostul şef al LPF, care săptămâna aceasta va împlini 80 de ani, a cunoscut o sumedenie de oameni importanţi de-a lungul timpului, dar unul dintre ei s-a detaşat de ceilalţi prin avere şi putere.

„Avea de plătit impozite de 1,2 miliarde de dolari!”

Cel mai bogat om cu care s-a întâlnit Dumitru Dragomir a fost miliardarul Marc Rich, considerat inventatorul pieței „spot” pentru petrol. „Şeful evreimii mondiale!”, l-a caracterizat Mitică Dragomir, care a fost mai impresionat de puterea acestuia decât de averea propriu-zisă.

ADVERTISEMENT

„Îl absolvise Bill Clinton să nu mai plătească 1,2-1,3 miliarde de dolari acum vreo 25 de ani, chiar în ultima lui zi ca preşedinte al SUA. Avea de plătit numai impozite de 1,2 miliarde de dolari! Ăsta e cel mai mare miliardar pe care l-am cunoscut”, a dezvăluit Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir s-a plimbat o lună cu iachtul unui miliardar turc

El a povestit însă şi un alt episod, petrecut cu un miliardar turc. „Giovanni (n.r.- Becali) mi-a mai prezentat un turc care avea vreo şapte miliarde. Mie şi nevesti-mii ne-a dat un iacht să mă plimb cât vreau cu el. O lună de zile am stat. Avea vreo 4-5 dormitoare, mi l-a dat cu bucătar, cu ospătar. Tot Bosforul l-am străbătut. Am vrut să vin la Constanţa cu el, dar mi-a zis nevastă-mea: ‘Nu, că mi-e rău în vapor'”, a povestit „Oracolul de la Bălceşti”, care în perioada aceea era şeful LPF.

ADVERTISEMENT
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu...
Digi24.ro
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău

Privind în urmă la parcursul vieţii sale, acum, la aproape 80 de ani, Mitică Dragomir are o singură şi mare durere, de care îşi aminteşte zilnic din 1987 încoace. „Puteam spune că am avut o viaţă ca-n poveşti, dacă nu murea fiul meu cel mare. Aşa, fără el, sunt neîmplinit”, şi-a exprimat el regretul.

ADVERTISEMENT
După peste 40 de milioane de euro investite, Dan Șucu s-a decis
Digisport.ro
După peste 40 de milioane de euro investite, Dan Șucu s-a decis

De ce îl admiră Mitică Dragomir pe Gigi Becali

Legat de pierderi, suferinţe şi căderi, Dragomir a dezvăluit şi ce admiră cel mai mult la oamenii din jurul său. „Cel mai mult respect bărbaţii care au căzut şi nu s-au distrus, şi-au păstrat echilibrul şi îşi duc viaţa fără să-i perturbe pe ceilalţi din familie. Pentru că te loveşte damblaua”, a mai spus fostul politician şi om de fotbal.

ADVERTISEMENT

Pe baza acestor criterii el a dat şi exemple de oameni din fotbal pe care îi respectă: „Giovanni Becali, Gigi Becali, Gheorghe Ştefan de la Piatra Neamţ. Ai căderi incomensurabile. Cădere a avut şi Gigi, să stai în închisoare aproape doi ani. A arătat că e puternic. El, Giovanni, Victor. Borcea a făcut ‘cap de linie’ cum spun ăştia. El, Victor Becali şi MM Stoica, total nevinovaţi. Eu zic că şi Jean Pădureanu a fost nevinovat”.

El este cel mai mare miliardar al lumii pe care l-a cunoscut personal Mitică Dragomir. "Bill Clinton l-a scutit să mai plătească 1,2 miliarde de dolari”

Parcul şi patinoarul din Sectorul 4 şi-au primit numele. Consiliul Local a aprobat...
Fanatik
Parcul şi patinoarul din Sectorul 4 şi-au primit numele. Consiliul Local a aprobat rezultatele votului online
Caniculă în Europa, recordurile istorice ale lunii mai au fost doborâte. Climatolog: „E...
Fanatik
Caniculă în Europa, recordurile istorice ale lunii mai au fost doborâte. Climatolog: „E posibil să fim şi noi în epicentrul unui astfel de dom de căldură”
Legea salarizării provoacă haos și în educație. Ce se întâmplă cu diriginții și...
Fanatik
Legea salarizării provoacă haos și în educație. Ce se întâmplă cu diriginții și dascălii debutanți. Decizia profesorilor înainte de examenele naționale: „Nu se ține cont”
Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!