El este cel mai mare miliardar al lumii pe care l-a cunoscut personal Mitică Dragomir. „Bill Clinton l-a scutit să mai plătească 1,2 miliarde de dolari”

Dumitru Dragomir a dezvăluit care a fost cel mai bogat om pe care l-a întâlnit în viaţa sa. Fostul şef al LPF, care săptămâna aceasta va împlini 80 de ani, a cunoscut o sumedenie de oameni importanţi de-a lungul timpului, dar unul dintre ei s-a detaşat de ceilalţi prin avere şi putere.

Cel mai bogat om cu care s-a întâlnit Dumitru Dragomir a fost miliardarul Marc Rich, considerat inventatorul pieței „spot” pentru petrol. „Şeful evreimii mondiale!”, l-a caracterizat Mitică Dragomir, care a fost mai impresionat de puterea acestuia decât de averea propriu-zisă.

„Îl absolvise Bill Clinton să nu mai plătească 1,2-1,3 miliarde de dolari acum vreo 25 de ani, chiar în ultima lui zi ca preşedinte al SUA. Avea de plătit numai impozite de 1,2 miliarde de dolari! Ăsta e cel mai mare miliardar pe care l-am cunoscut”, a dezvăluit Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir s-a plimbat o lună cu iachtul unui miliardar turc

El a povestit însă şi un alt episod, petrecut cu un miliardar turc. „Giovanni (n.r.- Becali) mi-a mai prezentat un turc care avea vreo şapte miliarde. Mie şi nevesti-mii ne-a dat un iacht să mă plimb cât vreau cu el. O lună de zile am stat. Avea vreo 4-5 dormitoare, mi l-a dat cu bucătar, cu ospătar. Tot Bosforul l-am străbătut. Am vrut să vin la Constanţa cu el, dar mi-a zis nevastă-mea: ‘Nu, că mi-e rău în vapor'”, a povestit „Oracolul de la Bălceşti”, care .

Privind în urmă la parcursul vieţii sale, acum, la aproape 80 de ani, şi mare durere, de care îşi aminteşte zilnic din 1987 încoace. „Puteam spune că am avut o viaţă ca-n poveşti, dacă nu murea fiul meu cel mare. Aşa, fără el, sunt neîmplinit”, şi-a exprimat el regretul.

De ce îl admiră Mitică Dragomir pe Gigi Becali

Legat de pierderi, suferinţe şi căderi, Dragomir a dezvăluit şi ce admiră cel mai mult la oamenii din jurul său. „Cel mai mult respect bărbaţii care au căzut şi nu s-au distrus, şi-au păstrat echilibrul şi îşi duc viaţa fără să-i perturbe pe ceilalţi din familie. Pentru că te loveşte damblaua”, a mai spus fostul politician şi om de fotbal.

Pe baza acestor criterii el a dat şi exemple de oameni din fotbal pe care îi respectă: „Giovanni Becali, Gigi Becali, Gheorghe Ştefan de la Piatra Neamţ. Ai căderi incomensurabile. Cădere a avut şi Gigi, să stai în închisoare aproape doi ani. A arătat că e puternic. El, Giovanni, Victor. Borcea a făcut ‘cap de linie’ cum spun ăştia. El, Victor Becali şi MM Stoica, total nevinovaţi. Eu zic că şi Jean Pădureanu a fost nevinovat”.