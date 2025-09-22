Sport

El este cel mai scump fotbalist din lume în acest moment: “Costă între 700 de milioane şi 1 miliard de euro!”

Ioan Becali a dezvăluit, în direct la „DON Giovanni”, care este cel mai scump fotbalist din lume în acest moment. La cât l-a evaluat cunoscutul impresar.
Iulian Stoica
22.09.2025 | 19:30
El este cel mai scump fotbalist din lume in acest moment Costa intre 700 de milioane si 1 miliard de euro
Giovanni Becali știe care este cel mai scump fotbalist din prezent. Sursă foto: Colaj Fanatik

Fotbalul european a cunoscut o creștere a potenței financiare în ultimii ani, astfel că sumele de transfer plătite pentru fotbaliști au „explodat”. Cine este, în opinia lui Giovanni Becali, cel mai scump jucător de fotbal din prezent.

Erling Haaland, cel mai scump fotbalist din lume în acest moment: “Costă între 700 de milioane şi 1 miliard de euro!”

În cadrul „DON Giovanni”, Ioan Becali a mărturisit că, după părerea lui, Erling Haaland este cel mai valoros jucător de fotbal din prezent. Cunoscutul impresar îl evaluează pe atacantul norvegian la 700 de milioane – 1 miliard de euro.

„Acum veneam și ascultam radio-ul. Era un arbitru care spunea că Barcelona a pregătit 100 de milioane de euro ca în anul 2026 să îl transfere pe Erling Haaland.

Păi cu 150 de milioane de euro s-a vândut Isak. Haaland, care a semnat contractul cu City până în 2034. Haaland costă acum între 700 și 1 miliard de euro, nu 100 de milioane de euro.

„Pentru 100 de milioane de euro, City nici nu răspunde la telefon pentru Haaland”

(n.r. – E cel mai scump fotbalist de acum?) În momentul acesta, da. El e cel mai scump! El valorează între 700 de milioane de euro și 1 miliard de euro. Barcelona nu și-a plătit încă toate datoriile!

Barcelona are echipă, e adevărat, pentru că a crescut de La Masia. Va crește în continuare jucători, dar au cheltuit cu renovarea stadionului o grămadă de bani. Erau în minus și acum sunt chiar mai mult în minus.

Acum vrea să dea 100 de milioane de euro… Nu zic 700 de milioane de euro, dar cu 100 de milioane de euro nici nu îi răspund la telefon cei de la Manchester City”, a declarat Ioan Becali la „DON Giovanni”.

Giovanni Becali știe cine este cel mai scump fotbalist din lume

