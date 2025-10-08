Sport

El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de la baza din Berceni au recunoscut. „Un fragment de os i se plimba prin picior!”

„Perla” FCSB-ului, apreciată de toți membrii clubului. Detaliile neștiute oferite de Mihai Stoica despre cel mai talentat fotbalist al campioanei României.
Mihai Dragomir
08.10.2025 | 14:43

Mihai Stoica a spus lucrurilor pe nume. Cine este cel mai talentat jucător de la FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Mihai Stoica, invitatul celei mai noi emisiuni marca FANATIK, „MM la FANATIK, a vorbit deschis despre cel mai talentat jucător al campioanei României. Oficialul bucureștenilor a oferit detalii din culise și a explicat ce se întâmplă cu Octavian Popescu.

Verdictul lui Meme Stoica: el este cel mai talentat jucător de la FCSB

Cu un debut fulminant la FCSB în urmă cu câteva sezoane, Octavian Popescu pare tot mai departe de fotbalistul care impresiona încă de la o vârstă fragedă în fotbalul românesc. Chiar dacă prestațiile sale nu mai sunt precum cele din trecut, Mihai Stoica a spus că toți din cadrul echipei în consideră pe fotbalistul originar din Nucet, Dâmbovița, cel mai talentat.

„Dacă tu mergi acum în vestiarul nostru și le dai un formular să îl completeze și jucătorilor, și antrenorilor și magazionerilor și medicului și maseurului, poate chiar și la bucătărie, cu o singură întrebare: Cine este cel mai talentat jucător de la FCSB?

Sunt sigur că, niciun fotbalist, poate doar el să pună pe altul, nu ar trece alt nume. Un băiat tânăr, care la 17-18 ani era fenomenal. A început, probabil, să suporte mai greu celebritatea”, a spus Mihai Stoica despre Octavian Popescu.

Cum a jucat Tavi Popescu contra elvețienilor de la Young Boys Berna

Deși FCSB a cedat în fața lui Young Boys Berna cu 0-2 în etapa cu numărul 2 din faza principală din Europa League, Mihai Stoica a analizat evoluția lui Octavian Popescu. Președintele campioanei en-titre l-a lăudat public pe jucătorul de 22 de ani.

„George Octavian Popescu a fost unul dintre remarcații partidei. A fost bine, a fost prezent. În prima repriză a jucat număr 10 și în a doua a jucat în partea stângă. El a avut și demarcări ca număr 10, în prima repriză!”, a mai spus Mihai Stoica.

Cu cine se bate Tavi Popescu pentru un loc de titular

Octavian Popescu are o situație complicată la FCSB atunci când vine vorba despre poziția pe care poate juca. Extremă stânga la bază, Tavi îi are concurenți în acea parte pe Politic și Thiam și chiar și pe Cisotti în anumite situații. Dacă este trecut la mijloc, acolo îi are de înfruntat pe Florin Tănase și Darius Olaru, despre care Gigi Becali a dezmințit în direct la FANATIK SUPERLIGA că ar avea un conflict. Mihai Stoica a vorbit despre situația lui Octavian Popescu în contextul primului „11”.

„Acum trebuie să lupte și să joace excepțional, nu foarte bine, ca să își facă iar loc în echipă. Pe poziția de număr 10 e o problemă, deja îi avem pe Tănase și Olaru, în stânga sunt Thiam, Politic și oricând Cisotti. Sunt multe meciuri, dar vrem să jucăm cu aceeași. Credeam că s-a născut un guru în fotbal care să le știe pe toate, credeam că e Guardiola, dar la ce s-a întâmplat la City în primăvară, s-a dovedit că nu este așa!”, a explicat Mihai Stoica.

Dezvăluiri incredibile: „Ce dureri avea! A jucat cu un fragment de os care i se plimba prin picior”

Mihai Stoica a reamintit faptul că Octavian Popescu a jucat sezonul trecut chinuit de dureri din cauza unui fragment de os ce se deplasa prin piciorul său. Chiar și așa, jucătorul și-a făcut datoria în ultimul său an ca fotbalist de categorie U21.

„Cel mai rău a fost că el a jucat anul trecut accidentat o perioadă lungă. De asta nu am vrut să știe nimeni, nu era logic, își luau adversarii măsuri. Din cauza regulii, el era singurul U21 bun care putea juca. Trebuia să suplinească absențele celor care nu puteau și a jucat cu un fragment de os care i se plimba prin picior, un fragment de os de dimensiunea unei falange. Cred că vreo 2 luni a jucat așa, cu dureri. Nu era ceva foarte grav, dar avea dureri. Nu putea să lovească mingea cum trebuie, nu putea bune contre”, a concluzionat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

Mihai Stoica l-a lăudat public pe Octavian Popescu

