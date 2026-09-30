El este cel mai vârstnic sportiv olimpic din istoria României! Povestea fabuloasă a „bunicului” Ioan Toman

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Pe 6 martie, Ioan Toman a împlinit 67 de ani. Fost trăgător de tir român specializat în proba de talere-skeet este originar din zona de vest a țării. S-a născut în satul Teș, comuna Brestovăț (județul Timiș). A avut o carieră îndelungată în această disciplină sportivă, iar rezultatele sale au fost unele remarcabile, cu greu de egalat de cei care i-au urmat.

Cum începe povestea în sport a lui Ioan Toman, cel mai vârstnic sportiv olimpic din istoria României

Drumul lui Ioan Toman în această disciplină are ca punct de plecare anul 1975. Pe când avea doar 16 ani, a început să practice acest sport la poligonul din Timișoara. Nu a fost o întâmplare. Această pasiune i-a fost insuflată din familie. Tatăl său, care era pădurar, l-a învățat să tragă cu pușca.

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După vârsta majoratului, în 1977, a pătruns în lotul național. a fost consemnat la Moscova 1980. Avea doar 21 de ani. Aici a obținut o clasare pe locul 19 (egal) la skeet (mixt pe atunci), cu 192 de talere. O perioadă complicată în cariera lui Toman a fost reprezentată de anii ’80. În ciuda faptului că s-a calificat la Los Angeles 1984 și Seoul 1988, regimul comunist nu i-a permis participarea. Dezamăgirea sa a fost imensă, dar nu l-a oprit din practicarea sportului pe care l-a iubit.

După Revoluție, la Barcelona 1992, deja mult mai matur, la 33 de ani, Toman a reușit cea mai bună performanță olimpică. E vorba de locul 4. A strâns 222 de puncte și a pierdut medaliile de argint și bronz la un taler diferență, în baraje. Argintul i-a revenit atunci peruanului Juan Giha, iar bronzul a mers la italianul Bruno Rossetti. Chinezii aveau să câștige aurul cu record olimpic.

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Jocurile Olimpice de la Beijing 2008, locul unde Toman a stabilit un record de longevitate

În 1996, de la Atlanta, românul a terminat pe locul 32. Pentru acesta a urmat o pauză mai lungă. Peste aproape un deceniu, a revenit spectaculos. Pasul decisiv către Beijing 2008 îl face la Campionatele Mondiale de la Nicosia 2007. În Cipru, românul a câștigat argintul individual la skeet și și-a asigurat astfel calificarea la Olimpiada chineză.

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În Asia, Ioan Toman intră în istorie. La Jocurile Olimpice de la Beijing 2008, timișoreanul specializat în proba de talere – skeet, a avut în ziua calificărilor 49 de ani, 5 luni și 13 zile. El deține astfel recordul celui mai în vârstă sportiv român care a participat vreodată la Jocurile Olimpice. Toman l-a depășit pe Ion Dumitrescu (campion olimpic la trap în 1960). La Munchen 1972, acesta avea 47 de ani.

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Cum arată palmaresul lui Ioan Toman

În ciuda perseverenței sale, Ioan Toman nu a cucerit medalia olimpică. Cu toate acestea, el a scris o pagină unică în istoria olimpismului românesc: cea a longevității, a tenacității și a pasiunii. Din vitrina sa nu lipsesc medaliile Mondiale. Are în palmares bronz individual la skeet (Suhl 1986); aur pe echipe (Nicosia 1995, alături de Atilla Ciorba și Marin Matei) și argint individual (Nicosia 2007).

Între-un interviu acordat în 2015, sportivul a spus că, dacă ar pune pe cântar toate medaliile din carieră, ar cântări între 5 și 7 kilograme. Colegii îl numeau „tataie” sau „Nemuritorul”. În anul 2000, Ioan Toman a fost distins cu Medalia naționala Pentru Merit clasa a III-a.