El este cel mai vârstnic sportiv olimpic din istoria României! Povestea fabuloasă a „bunicului” Ioan Toman

Pe 6 martie, Ioan Toman a împlinit 67 de ani. Fost trăgător de tir român specializat în proba de talere-skeet este originar din zona de vest a țării. S-a născut în satul Teș, comuna Brestovăț (județul Timiș). A avut o carieră îndelungată în această disciplină sportivă, iar rezultatele sale au fost unele remarcabile, cu greu de egalat de cei care i-au urmat.
Drumul lui Ioan Toman în această disciplină are ca punct de plecare anul 1975. Pe când avea doar 16 ani, a început să practice acest sport la poligonul din Timișoara. Nu a fost o întâmplare. Această pasiune i-a fost insuflată din familie. Tatăl său, care era pădurar, l-a învățat să tragă cu pușca.
După vârsta majoratului, în 1977, a pătruns în lotul național. Debutul său olimpic a fost consemnat la Moscova 1980. Avea doar 21 de ani. Aici a obținut o clasare pe locul 19 (egal) la skeet (mixt pe atunci), cu 192 de talere. O perioadă complicată în cariera lui Toman a fost reprezentată de anii ’80. În ciuda faptului că s-a calificat la Los Angeles 1984 și Seoul 1988, regimul comunist nu i-a permis participarea. Dezamăgirea sa a fost imensă, dar nu l-a oprit din practicarea sportului pe care l-a iubit.
După Revoluție, la Barcelona 1992, deja mult mai matur, la 33 de ani, Toman a reușit cea mai bună performanță olimpică. E vorba de locul 4. A strâns 222 de puncte și a pierdut medaliile de argint și bronz la un taler diferență, în baraje. Argintul i-a revenit atunci peruanului Juan Giha, iar bronzul a mers la italianul Bruno Rossetti. Chinezii aveau să câștige aurul cu record olimpic.
În 1996, la ediția Jocurilor Olimpice de la Atlanta, românul a terminat pe locul 32. Pentru acesta a urmat o pauză mai lungă. Peste aproape un deceniu, a revenit spectaculos. Pasul decisiv către Beijing 2008 îl face la Campionatele Mondiale de la Nicosia 2007. În Cipru, românul a câștigat argintul individual la skeet și și-a asigurat astfel calificarea la Olimpiada chineză.
În Asia, Ioan Toman intră în istorie. La Jocurile Olimpice de la Beijing 2008, timișoreanul specializat în proba de talere – skeet, a avut în ziua calificărilor 49 de ani, 5 luni și 13 zile. El deține astfel recordul celui mai în vârstă sportiv român care a participat vreodată la Jocurile Olimpice. Toman l-a depășit pe Ion Dumitrescu (campion olimpic la trap în 1960). La Munchen 1972, acesta avea 47 de ani.
În ciuda perseverenței sale, Ioan Toman nu a cucerit medalia olimpică. Cu toate acestea, el a scris o pagină unică în istoria olimpismului românesc: cea a longevității, a tenacității și a pasiunii. Din vitrina sa nu lipsesc medaliile Mondiale. Are în palmares bronz individual la skeet (Suhl 1986); aur pe echipe (Nicosia 1995, alături de Atilla Ciorba și Marin Matei) și argint individual (Nicosia 2007).
Între-un interviu acordat în 2015, sportivul a spus că, dacă ar pune pe cântar toate medaliile din carieră, ar cântări între 5 și 7 kilograme. Colegii îl numeau „tataie” sau „Nemuritorul”. În anul 2000, Ioan Toman a fost distins cu Medalia naționala Pentru Merit clasa a III-a.