Sport

El este Chivu de la juniorii lui Inter! A suferit o operație delicată pe creier și poartă o cască la fel cum avea românul

Care este povestea lui Filippo Serantoni, „Chivu” de la juniorii lui Inter Milano. Tânărul atacant a revenit pe teren după 292 de zile și poartă o cască similară ca antrenorul nerazzurrilor.
Iulian Stoica
15.04.2026 | 17:00
SPECIAL FANATIK
Povestea lui Filippo Serantoni, „Chivu" de la juniorii lui Inter! A revenit pe teren după 292 zile și poartă o cască similară cu cea a românului.
ADVERTISEMENT

Filippo Serantoni, atacant născut în 2010, a trecut printr-o intervenție chirurgicală complicată după un accident petrecut în vacanță. Datorită ambiției și unei recuperări pe măsură, tânărul fotbalist a revenit pe teren după nu mai puțin de 292 de zile. Totuși, operația a avut repercusiuni, iar jucătorul trebuie să evolueze cu o cască specială.

Povestea lui Filippo Serantoni, „Chivu” de la juniorii lui Inter

Filippo Serantoni s-a născut în 2010, an în care Cristian Chivu trecea prin cele mai grele momente din viața sa. Fundașul român s-a lovit la cap într-un meci disputat de Inter Milan cu Chievo Verona, fiind ulterior transportat direct la spital. La scurt timp, Chivu a suferit o intervenție chirurgicală pe creier, după o fractură de craniu, iar operația a fost un succes.

ADVERTISEMENT

Din fericire pentru suporterii fotbalului de pretutindeni, Chivu a putut reveni pe terenul de fotbal. Totuși, fundașul a fost nevoit să poarte o cască specială până la finalul carierei, în martie 2014. Revenind la Filippo Serantoni, povestea tânărului atacant este oarecum similară cu cea a antrenorului de la Inter Milan.

Filippo Serantoni este un produs al academiei lui Inter Milan, care a câștigat anul trecut campionatul Under-15 din Italia, unde a reușit să marcheze și un gol în finală. Vara trecută, imediat după ce a decis finala Scudetto-ului, Serantoni a mers în Sardinia pentru o vacanță bine meritată.

ADVERTISEMENT
Lucrurile s-au complicat în timpul vacanței, iar Serantoni a suferit o lovitură la cap după o săritură în mare. Ulterior, tânărul fotbalist a ajuns la spital, după care a urmat o operație pe creier extrem de dificilă. Din fericire, intervenția chirurgicală a fost un succes. Totuși, se punea un semn de întrebare: mai poate juca fotbal Filippo Serantoni?

ADVERTISEMENT
Filippo Serantoni la revenirea pe teren. Foto: Instagram
Revenire după 292 de zile în teren

Deși șansele ca Filippo Serantoni să mai joace fotbal erau reduse, miracolul s-a produs. După 292 de zile, atacantul născut în 2010 a revenit în teren și, spre bucuria tuturor, a reușit să înscrie la noul său „debut” la Inter Milan. Totuși, revenirea sa pe teren s-a făcut într-o condiție specială: purtarea unei căști asemănătoare cu cea folosită de Cristian Chivu.

ADVERTISEMENT

Recuperarea nu a fost deloc ușoară. Atacantul nu a revenit imediat pe teren, ci a urmat un program de antrenament specific, pentru a evita eventualele probleme în momentul revenirii. Povestea lui Serantoni a avut un final fericit, astfel că a intrat pe teren în meciul contra celor de la FC Sudtirol.

Intrat pe teren în minutul 59, Serantoni a avut un impact imediat, lovind bara cu o execuție acrobatică la doar câteva minute după introducere. În minutul 75 a trăit însă momentul suprem, explozia de bucurie specifică unui atacant care înscrie. De la momente de cumpănă la o revenire spectaculoasă, povestea lui capătă o nouă dimensiune, poate chiar mai frumoasă decât înainte: visul lui Filippo Serantoni continuă să existe.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu după accidentarea suferită la cap. Foto: hepta
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Nici Hagi, nici Iordănescu! Înainte de a se stinge, Lucescu i-a spus lui...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Iordănescu! Înainte de a se stinge, Lucescu i-a spus lui Burleanu ce selecționer să aducă la națională: 'Singurul antrenor pentru care ar garanta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!